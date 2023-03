"Koh Lanta : Alexandre éliminé, le récap de l'épisode 3"

KOH LANTA 2023. Alexandre des Rouges a été éliminé après avoir perdu l'épreuve d'immunité. Les mêmes Rouges ont également perdu l'épreuve de confort et apparaissent affaiblis face aux Jaunes.

En direct

07/03/23 - 23:59 - Ce qui vous attend la semaine prochaine dans Koh Lanta FIN DU DIRECT- La semaine prochaine, l’épisode 4 de "Koh Lanta : Le Feu Sacré" promet de sacrés rebondissements. En effet, l’une des épreuves va être à élimination directe, ce qui signifie que la personne qui se classera dernière quittera directement l’aventure. Est également annoncée la fin des équipes Jaune et Rouge. Alors, cela prendra-t-il la forme d’une réunification classique ou bien d’un nouveau concept ? La réponse mardi 14 mars à 21h10 sur TF1 !

07/03/23 - 23:51 - La réaction de l'éliminé de cette semaine, Alexandre C'est donc Alexandre qui a été éliminé chez les Rouges cette semaine. Ses compagnons ont mis en avant son côté trop stratège, qui a été mis au jour dès le deuxième épisode avec les tentatives d'organiser l'élimination d'Helena mais aussi le fait qu'il ait été moins méritant sur les épreuves de la semaine. Pour Alexandre, son élimination est décevante mais pas si surprenante : « C’est la fin, j’ai peut-être été trop stratège, j’ai tenté des trucs et ça n’a pas marché, j'aurais aimé aller plus loin mais tant pis, je suis content de retrouver mes enfants. Je n'y comprends quand même rien ».

07/03/23 - 23:45 - Alexandre éliminé, les Rouges ne sont plus que 8 ! Les Rouges ont dû encore une fois éliminer et leur choix s'est porté sur Alexandre, victime de ses stratégies percées à jour sur Helena. Rudy, qui a exposé Alexandre, s'en tire de peu, avec deux votes contre lui. Elodie a eu trois votes contre elle et va devoir changer d'attitude pour se sauver.

07/03/23 - 23:23 - Élodie craque complètement juste avant le conseil Avant le conseil, Élodie, qui a tiré trois fois la boule noire et n’a pas pu prouver ce qu’elle valait, est persuadée qu’elle va être éliminée et éclate en sanglots avant de partir très énervée, chercher la fiole du double vote. La candidate pense que tout le monde parle dans son dos. Elle décide de bluffer et cache des morceaux de branches dans sa brassière afin de faire croire qu'elle a trouvé un collier d'immunité dans la jungle.

07/03/23 - 22:57 - Les Rouges perdants de cette épreuve ! Les Rouges manquent cruellement de coordination d’équipe et n’avancent pas. Les Jaunes finissent l’épreuve loin devant l’équipe adverse et remportent donc l’immunité. C'est la troisième épreuve remportée de suite. Les Rouges, amers après la défaite, ne vont bientôt plus être que 8.

07/03/23 - 22:55 - Les réactions des internautes lors de l’épreuve d’immunité Comme d’habitude, les internautes rivalisent d’inventivité pour réagir lors de l’épreuve d’immunité de ce soir. Dans les meilleures, trouvailles : « Encore un peu le conseil des Rouges aurait eu exceptionnellement lieu sous l'eau ce soir. » ou encore « L'équipe rouge décide d'une stratégie dans l'eau là. Je crois même qu'ils font déjà le conseil »

07/03/23 - 22:47 - Frédéric et Élodie privés d'épreuve d'immunité Frédéric tire la boule noire pour l’équipe jaune lors de l’épreuve d’immunité et Élodie tire la boule noire pour l’équipe rouge. Ces deux candidats ne vont donc pas pouvoir participer à une épreuve d'immunité tant physique que mentale.

07/03/23 - 22:39 - Les Rouges peu satisfaits du talisman de Tania Sur le camp rouge, les persiflages vont bon train sur Tania qui a obtenu le feu sacré et peut donc se protéger en cas de conseil. Nicolas trouve ainsi que Tania a « fait passer un message sournoisement entre deux épreuves à Rudy » afin d’obtenir le talisman et qu'elle est parvenue à ses fins. Pour Quentin, « J’ai peur que Tania ne soit pas de notre côté, elle a beaucoup d’affinités avec les Rouges ». Tania a bien conscience de son pouvoir : « Avoir le feu sacré, c’est du pain bénit pour moi car tous les autres aventuriers voulaient me voir partir »

07/03/23 - 22:33 - Durant la pub, TF1 officialise le retour de la Star Academy Sujet un peu à part mais durant la publicité durant le troisième épisode de Koh Lanta, TF1 a officialisé le retour prochain de la Star Academy pour une nouvelle saison et l'ouverture du casting ! Une bonne nouvelle pour tous les fans de l'émission de chant la plus mythique de France.

07/03/23 - 22:19 - Le portrait d'Élodie Dans son portrait, Élodie se déclare « pétillante et haute perchée », et veut que « Koh Lanta soit son terrain de jeu à elle, grandeur nature ». Elle ajoute "On dit souvent que si je n'existais pas, il faudrait m'inventer". La jeune femme voulait être chanteuse d’opéra mais n’a pas pu le devenir en raison d’une opération aux cordes vocales il y a une dizaine d’années.

07/03/23 - 22:17 - Les Jaunes profitent au maximum de leur récompense et les Rouges parlent stratégie Les Jaunes apprennent à planter des plants de riz afin de comprendre tout de la plantation à la récolte. Ils profitent de leur récompense acquise grâce à l'épreuve de confort. Du côté des Rouges, Alexandre et Élodie cherchent désespérément ensemble dans la jungle la fiole du double vote afin de pouvoir renverser la tendance en cas d'élimination. En tête, une cible particulière, Rudy.

07/03/23 - 22:07 - Rudy transmet le feu sacré à Tania Rudy, précédent détenteur du talisman du feu sacré, doit le transmettre à un membre de l’équipe gagnante jaune et coup de théâtre, le transmet à Tania, aventurière la plus en danger en cas de conseil pour son équipe. Ce sont donc toutes les cartes de la stratégie qui sont rebattues !

07/03/23 - 22:05 - Les Jaunes vainqueurs de l'épreuve de confort ! Pour remporter les 3 kilos de riz et le voyage dans une famille locale qui cultive ce riz à la clé du jeu de confort de cette semaine, Jaunes et Rouges se dépassent sur cette épreuve avec plateformes dans l'eau. Les Rouges, malheureusement, sont déstabilisés par l’absence d’Anne-Sophie et Martin ne cesse de tomber. La deuxième partie de l’épreuve où les aventuriers de chaque équipe doivent rejoindre celui ou celle qui était sur la plateforme, s’équilibre cependant et au bout du suspense, ce sont les Jaunes qui l’emportent !

07/03/23 - 21:44 - Anne-Sophie tire la boule noire ! Anne-Sophie, chargée par son équipe d’être l’équilibriste sur les plateformes mouvantes, tire la boule noire et ne peut donc pas participer à cette épreuve ! C’est un coup dur pour les Rouges, qui ont pourtant prévu une solution de repli mais se sont moins entraînés avec Martin.