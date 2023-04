"Koh Lanta : candidats, élimination, épreuves… Tout sur l'épisode 7"

KOH LANTA 2023. TF1 diffuse un nouvel épisode de Koh Lanta ce mardi 4 avril 2023. On vous récapitule tout ce qu'il faut savoir sur l'épisode 7 et les candidats de l'émission.

20:31 - Contraint à l’abandon, Martin a un sentiment “d’inachevé” Martin a été contraint à l’abandon sur décision médicale la semaine dernière dans Koh Lanta. Le fromager suisse s’est fait une entorse à la cheville avec déchirure du ligament, mais n’a appris son départ de l’aventure qu’au moment où Denis Brogniart l’a annoncé aux autres candidats. “”J’aurais peut-être préféré sortir avec un flambeau éteint. J’ai le sentiment d’avoir vécu une aventure gâchée”, a confié le candidat de 30 ans à 20 minutes. 20:07 - Christine n’a “pas dormi pendant 18 jours” Eliminée de Koh Lanta la semaine dernière, Christine a fait des révélations sur son état physique pendant l’aventure. La candidate de 49 ans a ainsi expliqué auprès du Parisien qu’elle n’avait “pas du tout dormi, ou alors cinq minutes en 18 jours” sur l’île. Elle confie toutefois qu’elle n’a eu “pas de baisse, ni physique, ni de moral”. Cependant, le retour a été plus compliqué à gérer pour la Girondine : “En rentrant, j’ai accusé le coup, j’ai eu un coup de blues, je me mettais à pleurer sans savoir pourquoi.” 19:36 - Libido, hygiène.. Les coulisses de l’émission dévoilées Seuls les candidats et la production savent (vraiment) ce qu’il se passe sur le camp de Koh Lanta. Sur Instagram à la mi-mars, Helena a fait des révélations sur les coulisses du jeu de TF1. Elle a ainsi révélé qu’il n’y avait pas de toilettes sur le camp, que la production fournissait des protections hygiéniques aux candidates, et qu’il n’y avait pas eu de rapprochements entre candidats : “aucune libido !” a-t-elle lâché, confirmant les propos d'anciens candidats qui assuraient que ce qui primait sur le camp, c'était la survie. 19:03 - Christine critique les Jaunes après son élimination de Koh Lanta Christine est la dernière candidate à avoir quitté Koh Lanta, éliminée à l’issue du conseil de l’épisode 6 mardi dernier. L’ancienne rouge a déploré l’impossibilité de s’intégrer auprès des Jaunes en interview au Parisien : “Ils avaient mis des barrières partout, tout était verrouillé”. Par ailleurs, elle a révélé qu’elle savait parfaitement qu’elle serait éliminée à l’issue de cet épisode. “Même si le conseil n’avait pas été immédiat, ça n’aurait pas changé la donne. Je n’aurais même pas tenté de rallier un ex-jaune, parce qu’ils étaient trop soudés.” 18:36 - Le retour de Rudy inquiète les candidats de Koh Lanta Martin a été contraint à l’abandon dans le dernier épisode de Koh Lanta. C’est le dernier éliminé qui est donc revenu dans l’aventure et a pris sa place. Rudy est donc de retour chez les Jaunes. Et celui qui s’auto-proclame “le stratège” promet de semer la discorde et la confusion chez ses adversaires, comme on a pu l’apercevoir dans la bande-annonce de Koh Lanta épisode 7. 18:04 - Second abandon dans cette saison 2023 de Koh Lanta Cette saison de Koh Lanta est marquée par plusieurs abandons. D’abord, celui de Benjamin il y a deux semaines, qui, souffrant d’une otite, s’est retrouvé à bout de forces physiques et mentales, il a souhaité quitté l’aventure. Dans le dernier épisode, Martin s’est blessé à la cheville. Ne pouvant plus participer aux épreuves, il a été contraint à l’abandon sur décision médicale. 17:35 - Christine est la dernière éliminée de Koh Lanta Un candidat doit malheureusement quitter Koh Lanta chaque semaine. Lors du dernier épisode diffusé sur TF1 la semaine dernière, Christine a fait les frais du jeu des alliances et s’est vue contrainte de quitter l’aventure. Cette dernière a subi un conseil qui s’est déroulé directement après l’épreuve d’immunité, sans possibilité de jouer aux stratégies. Les autres candidats lui ont ainsi reproché sa propension à critiquer et son appartenance aux anciens Rouges. 17:00 - Un nouvel épisode de Koh Lanta est diffusé ce soir Le mardi est désormais la journée consacrée à Koh Lanta pour les fidèles du programme. Les fans peuvent découvrir ce mardi 4 avril l’épisode 7 de la saison 2023. C’est comme toujours sur TF1, à 21h10, qu’il faut se rendre pour suivre l’affrontement entre les Jaunes et les Rouges. Il est également possible de suivre l’émission en streaming sur le site MyTF1, onglet “en direct”.

Koh-Lanta est un jeu d'aventure diffusé depuis 2001 sur TF1. Il a été présenté par Hubert Auriol pour la première saison. Depuis 2002, c'est Denis Brogniart qui se charge de l'animation du programme. Plusieurs aventuriers tentent de survivre sur une île déserte jusqu'à la finale. Dans ce divertissement de survie et de stratégie, plusieurs épreuves ponctuent chaque épisode, et un candidat est éliminé par les autres participants, jusqu'à ce qu'il n'en reste que cinq. Ces derniers se départagent ensuite sur deux épreuves emblématiques : l'orientation et les poteaux, avant le vote final. Depuis sa création, le jeu a connu de nombreux changements de règles.

La saison 2023 de Koh Lanta, intitulée Le Feu Sacré est arrivée à l'antenne de TF1 le mardi 21 février 2023. Tous les épisodes de la saison sont diffusés les mardis soirs sur la Une, à partir de 21h10. La chaîne a effectué un changement de case pour Koh Lanta du vendredi au mardi et semble heureuse des audiences générées.

Ils seront 20 candidats, âgés de 22 à 56 ans, à participer à Koh Lanta : Le Feu Sacré. Leur identité a été révélée au moment de l'annonce de la date de diffusion, ce 31 janvier. Ils se disputeront la grande victoire et le chèque de 100 000€. Retrouvez les portraits des vingt candidats de cette nouvelle saison de Koh Lanta en cliquant ici.

C’est dans la soirée du 21 juin 2022 que TF1 a diffusé la grande finale de Koh Lanta, le totem maudit. Après 39 jours de survie aux Philippines, c’est Bastien et François qui ont été choisis par le jury final comme grands gagnants de la saison. Les deux candidats ont supplanté Géraldine avec 4 voix chacun contre 3.

Koh-Lanta est une émission de TF1 diffusée chaque année à deux reprises sur la première chaîne : une première saison est diffusée au printemps, une seconde à la fin de l'été. Chaque épisode est disponible sur la télévision mais également en direct sur le site MyTF1 via tablette, ordinateur ou smartphone. L'émission est disponible en replay dès le lendemain sur le site MyTF1 et ce pour une durée de 7 jours. A noter que les replays sont mis en ligne sur la plateforme Salto pour une durée indéfinie, ce qui permet aux fans les plus acharnés de voir ou de revoir la saison en intégralité.