"Koh Lanta : nouvelles règles, candidats, notes... Tout sur Le Feu Sacré"

KOH LANTA 2023. La nouvelle saison de Koh Lanta débarque ce soir sur TF1. Qui sont les vingt candidats du Feu Sacré ? Quelles nouvelles règles ont été apportées ? On fait le point sur Koh Lanta 2023.

En direct

Recevoir nos alertes live !

21:22 - Frédéric sait déjà comment il dépensera les gains en cas de victoire Originaire des Hauts de Seine, Frédéric est l'un des 20 participants de Koh Lanta cette année. Ce jeune homme de 33 ans, d'origine chinoise et laotienne, a déjà en tête la manière dont il dépenserait les 100 000 euros en cas de victoire. Ce directeur commercial espère en effet revenir à sa première passion, la restauration, et ouvrir son propre établissement. La chance va-t-il lui sourire ? Tout dépendra du parcours du candidat, mais également de ses adversaires et des stratégies mises en place en lien avec le feu sacré.

21:15 - Clémence, l’aventurière combattante de Koh Lanta Il faut un mental d’acier et une préparation hors-pair avant de participer à Koh Lanta. Clémence, jeune femme de 27 ans, avait tous ses éléments en tête avant de se rendre aux Philippines. Originaire de Charente-Maritime, cette ancienne raccordeuse dans la fibre optique s’est reconvertie, depuis son retour en France, en animatrice en centre de loisirs. Basketteuse et professeure de basket, elle s’est également entraînée à la natation avant de se lancer dans l’un des jeux TV les plus regardés du PAF. Elle a ainsi confié à France Bleu qu’elle s’est inscrite à l’aventure de TF1 pour apprendre à se connaître davantage : “en m’inscrivant, je me suis forcée à me rencontrer, je n'avais pas d'autre choix que de me retrouver seule face à moi même sur une île déserte.”

21:10 - Alexandre, le stratège de Koh Lanta Le Feu Sacré ? Chaque année, les candidats tentent de rivaliser d'inventivité pour survivre aux fameux conseils éliminatoires. Certains, spécialistes dans ce domaine, sont appelés les "stratèges" de Koh Lanta. Ils marquent souvent les saisons mais sont parfois pris pour cibles sur les réseaux sociaux qui n'apprécient pas toujours les jeux déloyaux. Cela ne fait pas peur à Alexandre, 34 ans. Dès son portrait, ce responsable logistique annonce la couleur : "Moi, je veux voir ce que ça donne mes stratégies, ma façon de manipuler les gens. Je veux sortir celui qui vient au premier conseil sans avoir peur de rien." Voilà qui promet !

21:05 - Un agriculteur au casting de Koh Lanta 2023 Au casting de Koh Lanta, le feu sacré, on retrouve Gille. Cet agriculteur de 31 ans l'a d'ailleurs avoué auprès de La Voix du Nord : il s'est inscrit à l'émission de TF1 sur un coup de tête. Et cette audace a visiblement payé, alors que d'autres candidats ont tenté leur chance plusieurs fois avant d'être pris au casting du jeu d'aventure : "Je suis conscient de ma chance, admet Gille auprès du média régional. Être sélectionné du premier coup était déjà une réussite pour moi." Celui qui porte le prénom symbolique du premier gagnant de Koh Lanta va-t-il réussir l'exploit de remporter cette saison 2023 ? Il faudra encore attendre la suite de l'émission pour le savoir.

21:02 - Les différentes vies vécues par Laura Parmi les 20 candidats de Koh Lanta, les téléspectateurs de TF1 ont pu faire la connaissance de Laura. Âgée de 32 ans, cette photographe aquatique originaire de Charente-Maritime a déjà vécu de nombreuses vies. Avant de passer devant et derrière la caméra, Laura a été maître-nageuse mais aussi jeune fille au pair. Elle est surtout passionnée de sports, et de natation plus particulièrement qu’elle pratique depuis ses 6 ans. Un avantage non négligeable lorsqu’on participe à Koh Lanta. Laura saura-t-elle le mettre à profit ?

20:02 - Mais au fait, qui avait gagné la dernière saison de Koh Lanta ? Ce soir, TF1 diffuse la nouvelle saison de Koh Lanta. Mais vous souvenez-vous de la finale de la saison dernière ? Non ? Rappelez-vous, la saison "Le Totem Maudit" de Koh Lanta s'était achevée avec une opposition à trois disputée entre Géraldine, Bastien et François. Après la victoire de Géraldine sur les poteaux, c'est un véritable coup de théâtre qui attendait le public puisque le jury final avait abouti à une égalité entre Bastien et François qui s'étaient donc partagé le chèque de 100 000€ !

19:30 - Combien y a-t-il de candidats cette année ? Le nombre de candidats varie sensiblement chaque année dans Koh Lanta. L'année dernière, dans Le Totem Maudit, ils étaient 24 candidats opposés dans l'aventure. Cette année, ils seront 20, 10 femmes et 10 hommes âgés entre 22 et 56 ans. Comme le dit Denis Brogniart, "à la fin, il n'en restera qu'un" !

19:02 - Comment la production choisit ses lieux de tournage pour Koh Lanta ? Il arrive régulièrement que la production de Koh Lanta décide de tourner dans les mêmes pays que les années précédentes. Mais comment les lieux de tournage sont-ils choisis ? C'est un sujet qu'a évoqué le producteur du programme Julien Magne dans une interview accordée au Parisien. Tout d'abord, la météo du pays de tournage ne doit pas comporter de risques majeurs. Dans le même ordre d'idée, il faut que le climat politique du pays soit stable et que les éventuels périls représentés par la flore et la faune locale soient réduits. Pour garantir un tournage de bon augure, la production tente de réunir plusieurs critères : le lieu doit être isolé mais suffisamment connecté au reste du monde dans l'éventualité d'une évacuation vers un hôpital. Le lieu doit également pouvoir héberger les centaines de personnes qui travaillent à la bonne tenue du programme qui ne doivent pas être éloignées de plus de 30 minutes en bateau. Dernier critère, celui de l'approvisionnement des ressources nécessaires à l'édification des différentes épreuves.

18:33 - Koh Lanta de retour aux Philippines Pour Koh Lanta : Le Feu Sacré, la production de l'émission a choisi de retourner aux Philippines, dans la péninsule de Caramoan pour être précis. C'est cette même péninsule qui avait été le théâtre de la huitième saison diffusée en 2008. L'an dernier, pour la saison "Le totem maudit", Koh Lanta avait fait son retour aux Philippines pour la première fois depuis 14 ans. Un choix qui permettait d'éviter les éventuelles connivences entre la population locale et les candidats, ce qui avait créer les problèmes de triche durant la saison Koh Lanta : La Légende tournée en Polynésie française en 2021.

18:05 - Pourquoi Koh Lanta est désormais diffusé le mardi ? Cela fait plusieurs années que ce changement a été acté par TF1 et certains fans ne décolèrent toujours pas. Passé vingt ans le vendredi soir, le programme d'aventures de la Une est désormais diffusé tous les mardis soirs sur TF1. Un choix qui n'a pas fait que des heureux, surtout chez les familles qui appréciaient regarder l'émission avec leurs enfants. Pour autant, il semble que les résultats de Koh Lanta sur cette case du mardi soir soient tout à fait positifs pour la chaîne qui maintient son choix. En effet, TF1 s'intéresse surtout à développer cette case du mardi soir comme un rendez-vous de divertissement là où elle était précédemment réservée aux séries américaines. En juin 2022, nous interrogions Alexia Laroche-Joubert, productrice de Koh Lanta à ce sujet. "TF1 voulait ouvrir une case de divertissement là où il y avait d'habitude une case réservée aux séries américaines. Il y avait quand même un défi là-dedans qui était particulièrement difficile à relever. C'est compliqué de changer les habitudes, d'autant plus sur un public qui nous suivait depuis 19 ans le vendredi. J'ai demandé ce matin à TF1 [cette interview a été réalisée le 22 juin 2022, ndlr] pour savoir si on avait rempli notre promesse de producteur. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a augmenté la case de 5,1 points. Sur les ménagères, de 12,2 points. Sur les 15-24 ans, de 16,9 points. Sur les 25-49 ans, de 12,5 points. Et sur les 4-10 ans, de 25,2 points. Donc on peut voir que les enfants nous ont suivis du vendredi au mardi."

17:39 - Comment gagne-t-on le feu sacré dans Koh Lanta ? Le feu sacré de Koh Lanta est introduit dès le premier épisode : l’un des candidats le remporte à l’issue de la première épreuve individuelle et le conserve durant l’intégralité de l’épisode. Il est, par la suite, remis en jeu à chaque épreuve de confort. Si sa tribu remporte le jeu, le détenteur du talisman peut le conserver. A l’inverse, si la tribu adverse remporte le jeu de confort, le détenteur du talisman doit le céder à l’adversaire de son choix. "Cela renforce les stratégies, commentait Denis Brogniart en conférence de presse avant la diffusion de l’émission, surtout au début de l’aventure quand les candidats se connaissaient à peine."

17:08 - Comment fonctionne le feu sacré de Koh Lanta ? Le feu sacré est introduit dès le premier épisode de Koh Lanta 2023. Une épreuve individuelle permet à un aventurier de le remporter individuellement. Le candidat qui possède ce talisman va pouvoir se protéger ou protéger l’un de ses coéquipiers de l’élimination si sa tribu est envoyée au conseil. Si la tribu adverse est envoyée au conseil, celui ou celle qui possède le feu sacré peut choisir de protéger l’aventurier de son choix au sein de la tribu adverse. Une nouvelle règle qui promet assurément de perturber les stratégies.

16:31 - Une nouvelle règle dans Koh Lanta : le feu sacré Attention, nouvelle règle ! Comme c’est le cas à chaque saison, Koh Lanta propose une nouveauté en 2023. Il s’agit du feu sacré, inspiré d’une légende ancienne des Philippine qui permettra aux aventuriers de conserver leur place dans l’aventure. "Cela apporte une vraie nouveauté dans la partie stratégique du jeu, estime Julien Magne, directeur des programmes d’ALP, en conférence de presse. Cette proposition est saisie dès le début par les aventuriers, qui ont été très joueurs." Le feu sacré rythmera le jeu jusqu’à la réunification.