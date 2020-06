KOH LANTA 2020 - Ce soir, TF1 diffuse la seconde partie de la finale de Koh-Lanta. Inès, Claude et Naoil s'affrontent pour l'épreuve redoutable des poteaux. Suivez le direct de l'émission.

Ce vendredi 5 juin, TF1 diffuse la seconde partie de la finale de Koh-Lanta. Claude, Inès et Naoil s’affrontent pour l’épreuve mythique des poteaux et ils doivent tout donner afin de remporter les 100 000 euros. Claude peut déjà compter sur le soutien des internautes et ils sont tous derrière lui sur les réseaux sociaux. Inès et Naoil ont noué des liens très forts et elles espèrent aller ensemble jusqu’au bout de l’émission. Alors, qui va remporter cette nouvelle saison ? Suivez le direct de l’émission.

21:24 - L'épreuve des poteaux commence Naoil, Claude et Inès ont retrouvé Denis Brogniart pour l’épreuve des poteaux et ils sont maintenant installés. Les trois finalistes se concentrent car ils veulent tous remporter les 100 000 euros. "C’est une épreuve des poteaux qui peut durer longtemps, très longtemps même" annonce Denis Brogniart.

21:22 - Les internautes stressent pour Claude La finale de Koh-Lanta commence et Inès, Claude et Naoil se retrouvent pour l’épreuve mythique des poteaux. Les téléspectateurs sont tous très stressés et ils espèrent que Claude ne tombera pas lors de cette épreuve. "Claude, celui que toute la France veut voir gagner ce soir" a dit un fan sur Twitter. Actuellement nous sommes tous comme ça devant KL #KohLanta2020 pic.twitter.com/JeV4PKjqPf — Elyse ღ (@elyse_jne) June 5, 2020

21:17 - Des retrouvailles tendues pour la finale Ce soir, TF1 diffuse la finale de Koh-Lanta et les aventuriers se retrouvent tous afin de parler de leur parcours dans l’émission. Ahmad a beaucoup fait parler de lui et il a semé la zizanie sur le campement. Delphine s’en souvient encore puisque l’aventurière a été éliminée à cause de lui. Delphine en veut toujours autant à Ahmad et elle ne veut pas d’une réconciliation lors des retrouvailles. "Je n'envisage aucunement d'améliorer notre relation. Je suis indifférente à lui parce qu'il passe son temps à être dans le déni concernant le jeu (...) Je n'ai rien à lui dire, je n'ai rien à entendre de lui." a t-elle dit pour Non Stop People. Les retrouvailles promettent d’être tendues entre certains candidats.

21:05 - La finale de Koh-Lanta est " la grande fête du déconfinement !" TF1 s’apprête à diffuser la seconde partie de la finale de Koh-Lanta. La nouvelle saison a connu quelques turbulences à cause du Covid-19. TF1 a dû revoir son programme et certains épisodes ont été coupés en deux parties. Pour autant, la finale a bien lieu et Denis Brogniart est rassuré de pouvoir la faire avec tous les candidats. Il compte bien fêter cela et il promet beaucoup de divertissement. "Cette finale de "Koh-Lanta" pourrait presque être considérée comme la grande fête du déconfinement ! Je suis ravi qu'on puisse être avec tous les aventuriers pour fêter le succès de cette saison qui doit beaucoup au talent et au dépassement de tous les participants." a t-il dit pour LCI.

20:57 - Claude a tout le public derrière lui ! TF1 s’apprête à diffuser la finale de Koh-Lanta et les internautes attendent avec impatience l’épreuve des poteaux. Sur Twitter, Claude connaît un énorme succès et il se retrouve même en tendance. Les téléspectateurs espèrent bien que le héros remportera l’émission face à Inès et Naoil et ils l’encouragent. "On est d’accord pour dire que Claude est le candidat qui a marqué cette saison ?" dit un fan sur le réseau social. "Si Claude ne gagne pas Koh-Lanta et qu’Inès gagne, je vous annonce que c’est la pire saison ever" a dit un autre internaute. Tout le monde est derrière Claude avant même le début de l’épreuve ! La victoire de Claude ce soir c'est comme un but a la 92e en finale de coupe du monde !!⭐⭐ #KohLanta2020 pic.twitter.com/VdQrZ1UFhY — Maxou (@MAXENCECHRETIE2) June 5, 2020

20:43 - Comment va se passer la finale ? Ce soir, TF1 diffuse la finale de Koh-Lanta. La nouvelle saison a connu quelques turbulences à cause du Covid-19 et certains épisodes ont dû être coupés en deux. Cette finale va se faire sans public mais Denis Brogniart promet beaucoup d’interaction avec les candidats. "On s'intéressera aux finalistes mais aussi à ceux qui ont marqué la saison comme Sam qui, à 19 ans, a séduit les Français avec sa concentration et sa maturité ou encore Ahmad qui a dynamisé l'émission dès le départ avec un sens de la stratégie très aiguisé. Ils pourront tous nous donner leur sentiment par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et nous vous réservons quelques surprises." a t-il dit pour LCI.

20:37 - Claude, persuadé d'aller en finale de Koh-Lanta Cette saison de Koh-Lanta a introduit d’anciens candidats comme Claude, Teheiura, Moussa et Jessica. Les aventuriers ont formé les héros et il ne reste plus que Claude en finale contre Inès et Naoil. L’aventurier était sûr d’aller jusqu’à l’épreuve des poteaux. "Je m’en étais persuadé et cela a été un atout pour moi d’être toujours persuadé que j’allais l’atteindre. Donc, oui, je pensais vraiment y aller et je m’en suis donné les moyens" a t-il dit pour TF1.

20:30 - Claude en désavantage ce soir ? Claude est le dernier héros de Koh-Lanta et il se retrouve en finale face à Inès et Naoil. Le candidat a tout pour gagner puisqu’il est très sportif et il impressionne les internautes avec ses compétences. Néanmoins, rien ne dit que Claude va gagner l’émission et l’épreuve des poteaux pourrait être compliquée. Si Claude ne gagne pas l’épreuve, il ne sera sûrement pas choisi pour aller plus loin. Naoil et Inès sont devenues très proches et elles voudront aller ensemble jusqu’au bout de l’émission. Claude part donc avec un désavantage mais il reste optimiste. "En trois émissions, personne n'a jamais éteint ma flamme" dit-il pour TF1. Claude n’a jamais gagné l’épreuve des poteaux et il va donc devoir redoubler d’effort ce soir.

20:17 - Moussa est pour Naoil ce soir Naoil se retrouve en finale ce soir dans Koh-Lanta et elle a fait un très beau parcours. La boxeuse de 37 ans a toujours tout donné dans les épreuves et elle s’est aussi toujours montrée fair play. Moussa admire la candidate et il espère qu’elle remportera la nouvelle saison. "Naoil le mérite. Elle l’a prouvé sur les épreuves, elle n’a rien lâché" a t-il dit pour Voici.

20:13 - Naoil a toujours su qu'elle irait en finale Naoil a toujours été une candidate sérieuse dans Koh-Lanta. L’aventurière de 37 ans est sportive et elle a même fait de la boxe en haut-niveau. Pendant les épreuves, Naoil a tout donné et elle a même remporté une épreuve de confort. Pour autant, son objectif a toujours été la finale et elle n’a jamais douté d’elle. "Quand je me fixe un objectif j’essaie de me fixer l’objectif le plus loin possible. Et le plus loin possible c’est les poteaux donc c’est une pensée qui ne m’a jamais quittée" a t-elle dit pour TF1.

20:05 - Inès peut-elle gagner Koh-Lanta ? Inès, jeune infirmière de 25 ans, est en finale de Koh-Lanta. L’aventurière n’est pas la plus sportive de l’émission mais elle a pu compter sur ses alliances pour aller le plus loin possible. En effet, la jeune femme est proche de Naoil ou encore de Moussa et elle n’a donc jamais été en danger. En plus, elle peut compter sur la chance pour remporter les épreuves. Inès a trouvé par hasard le poignard dans l’épreuve d’orientation ce qui lui a assuré sa place pour la grande finale. Pour autant, la jeune femme pourrait bien se faire éliminer à cause de son caractère. Elle s’énerve très rapidement et se montre très impulsive. D’ailleurs, cela lui a valu quelques soucis avec Claude et Sam.

20:00 - Les poteaux n'ont pas la même dimension Claude, Inès et Naoil vont devoir s’affronter sur la mythique épreuve des poteaux dans Koh-Lanta. Lors de l’épreuve, les finalistes se tiennent chacun sur un poteau et ils doivent tenir le plus longtemps possible. Les poteaux n’ont pas la même taille afin d’assurer l’équité. "On adapte la dimension de la plateforme à la pointure des aventuriers en lice" a expliqué Julien Magne, le directeur des programmes d’ALP dans Télé Loisirs. Les dimensions des poteaux varient selon la taille des candidats. "Quelqu'un qui chausse un 36 n'aura pas la même taille de plateforme que celui qui fait du 46" a t-il dit.

19:51 - L'une des meilleures saisons de Koh-Lanta Ce soir, les téléspectateurs vont pouvoir voir la finale de Koh-Lanta. Cette nouvelle saison a marqué les esprits et il y a eu de nombreux rebondissements. Denis Brogniart avoue même que cette saison est "l'une des trois meilleures de l'histoire de l’émission". Il y a eu du jamais vu dans le show télé comme Joseph qui a éteint le feu et qui s’est mis à dos tous ses camarades. Puis, les téléspectateurs ont été choqués par la double élimination de Teheiura et de Charlotte. Les deux candidats avaient des colliers d’immunité mais ils ont oublié de les utiliser. #KohLanta



C’est du jamais vu dans l’histoire de Koh-Lanta !

Joseph s’est mis à dos tous ses coéquipiers et a éteint le feu ! Vous comprenez sa réaction ? ???? pic.twitter.com/xVb4IhhUMl — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) February 21, 2020

19:44 - Sam a marqué cette saison de Koh-Lanta Cette nouvelle saison de Koh-Lanta a connu de fortes audiences. Les téléspectateurs ont accroché avec le casting et certains candidats ont marqué cette édition. On se souvient notamment de Sam, 20 ans, qui a passé des mois à se préparer pour gagner l’émission. Le jeune homme s’est fait éliminer mais personne n’avait vu un candidat aussi fort. Moussa, Claude et même Denis Brogniart ont admiré les compétences de Sam. "Jamais un aventurier n’avait été aussi fort que Sam au tir à l’arc." avait dit l’animateur sur Twitter. Sam sera présent ce soir dans le jury et il compte bien revenir sur son parcours. Jamais un aventurier n’avait été aussi fort que Sam au tir à l’arc. #kohlanta — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) April 10, 2020