"Koh Lanta : Denis Brogniart "dévasté" par le décès de Bertrand-Kamal, son hommage"

KOH LANTA LES 4 TERRES - Le décès de Bertrand-Kamal a profondément bouleversé Denis Brogniart, qui l'a accompagné dans son combat contre la maladie. L'hommage du présentateur.

[Mis à jour le 10 septembre 2020 à 9h50] L'annonce du décès de Bertrand-Kamal, candidat de Koh Lanta les 4 terres emporté par un cancer, a profondément bouleversé les fans de l'émission et les autres aventuriers. Mais aussi Denis Brogniart, présentateur du jeu de TF1, qui s'est fendu d'un émouvant hommage sur les réseaux sociaux. Selon un communiqué de la première chaîne, l'animateur de télévision "l'a accompagné tout du long de sa maladie", diagnostiquée après le tournage du jeu d'aventure. "Suis dévasté", a notamment écrit Denis Brogniart sur son compte Twitter, "je l'ai connu comme aventurier de Koh Lanta et je l'ai aimé comme un ami ensuite, un être cher avec qui j'ai partagé tant d'instants privilégiés".

Dans cet émouvant hommage, Denis Brogniart est revenu sur la personnalité du candidat de Koh Lanta : Bertrand-Kamal "m'a impressionné par son courage, son mental, sa tendresse et son altruisme. Un grand monsieur, un mec en or, un aventurier formidable. Sa vie a été courte mais si riche et intense, faite d'amour, de joie, de générosité." Sur son compte Twitter, l'animateur a appelé ses abonnés à honorer "la mémoire d'un homme si bon", tout en adressant ses pensées à la famille de l'aventurier. "Mon Beka, je garde pour toujours ton sourire, tes yeux pétillants, nos moments quotidiens qd c'était si dur, je ne t'oublierai jamais. #rip Je t'aime." De son côté, TF1 et ALP ont annoncé que la saison Koh Lanta : les 4 terres serait dédiée à Bertrand-Kamal, sans évoquer d'interruption de la diffusion du jeu en conséquence.

Le résumé du dernier épisode de koh lanta

L'épisode 2 de Koh Lanta Les 4 Terres, diffusé le 4 septembre 2020, reprend après l'élimination de Marie-France sur le camp violet. Le coup stratégique d'Adrien semble avoir fonctionné puisqu'Angélique, heureuse de rester dans l'aventure, ne lui tient pas rigueur d'avoir tenté de mêler deux alliances. La jeune femme reste cependant prudente : "J'ai quand même du mal à lui faire confiance" annonce-t-elle à Lola. On note par ailleurs que le candidat parisien ne se foule pas trop sur le camp pour aider à faire du feu ou bien monter la cabane. Adrien est d'ailleurs très clair sur la question : ça ne l'intéresse tout simplement pas ! "Je suis pas venu à Koh Lanta pour construire des cabanes." Il s'intéresse surtout aux épreuves et aux stratégies qu'il pourrait mettre en place pour atteindre son but : le chèque de 100 000€ promis au vainqueur.

Une chose est sûre, les organismes sont mis à rude épreuve après quatre jours quasiment sans manger pour les différentes équipes. Chez les Oranges, on décide de se ménager pour garder des forces pour l'épreuve de confort. Estelle, de son côté, s'active pour améliorer la vie sur le campement et ce malgré les suppliques de François qui l'exhorte à se reposer. Toujours chez les Oranges, François retrouve son maillot de bain emporté par la marée dans l'épisode 1, c'est toujours ça de pris !

Repas bienvenu contre exil forcé

Vient l'épreuve de confort qui promet aux quatre tribus affamées non seulement de quoi se nourrir mais aussi un repas typique des quatre régions pour les deux équipes arrivées en tête. Les derniers, cependant, ont la perspective sinistre d'aller sur l'îlot de l'exil sans campement ni nourriture… L'épreuve est un classique de Koh Lanta : un relais en apnée qui consiste à emporter 7 pierres sous l'eau d'un point A à un point B. Des stratégies sont mises en place chez les Bleus et les Oranges pour perdre le moins de temps possible à cause des candidats les moins à l'aise dans l'eau. Tandis que Dorian et Mathieu impressionnent pour l'Ouest et le Sud, chez les Verts, Hadja perd tous ses moyens et perd beaucoup de temps. Au final, les Bleus et les Oranges arrivent premiers et deuxièmes tandis que les Verts doivent retourner pour la deuxième fois consécutive en exil.

Tandis que l'équipe bleue profite des mets venus de l'Ouest, gâteau basque en tête, et que les Oranges savourent les crozets de l'Est, les Verts, eux, broient du noir. Hadja s'agace encore une fois de l'état de fatigue physique et mentale d'Alexandra tandis que Bertrand-Kamal tente de remonter le moral des troupes. Joaquina, quant à elle, veut rester forte et tente de ne pas se laisser abattre par ce nouveau coup du sort.

Alexandra sort la tête de l'eau

L'épreuve d'immunité arrive bien vite mais, avant la compétition, l'équipe bleue fait don d'un morceau de gâteau basque à toute l'équipe verte, affamée par son nouvel exil. Ava résume la situation "Le Sud c'est aussi le partage". En ce qui concerne l'épreuve, il s'agit d'un nouveau parcours du combattant en équipe mais cette fois les candidats de chaque tribu sont liés les uns aux autres et doivent atteindre une table tournante où redisposer des balles de couleurs. L'équipe verte représentant le Grand Est semble une nouvelle reboostée par les événements et, menée par Alexandra, l'emporte d'un cheveu face aux Oranges. C'est la deuxième victoire d'affilée pour les Verts à l'immunité. De leur côté, les Nordistes battent aisément les Bleus du Sud qui, effondrés, se rendent compte qu'ils vont devoir éliminer l'un des leurs. "On n'est même pas une équipe, on est une famille. Je repense même pas à l'épreuve, je pense à ce qui va se passer ce soir. C'est un déchirement" résume Mathieu, l'homme fort de la tribu. Pendant ce temps, sur le camp des Verts, tout va pour le mieux. Alexandra, qui s'est montrée déterminante durant l'épreuve d'immunité, a de nouveau le moral. Soulagés, ses coéquipiers voient poindre une embellie bienvenue dans leur aventure.

Abandon médical pour François

A la fin de l'épreuve d'immunité, à laquelle François n'a pas participé pour respecter l'équité, le Basque s'est blessé au mollet en rejoignant ses coéquipiers. Il est exfiltré par les équipes médicales pour des examens. Le jugement est sans appel : François s'est fait un claquage, son aventure est donc terminée. Sur le camp orange, Denis Brogniart annonce la mauvaise nouvelle en compagnie de Marie-France qui réintègre donc le jeu dans l'équipe de l'Ouest deux jours après son éviction par les Violets. C'est un coup dur pour les gens de l'Ouest. Brice, Diane et Dorian sont en larmes. Voir le jeune Creusois dans cet état attendrit la bouchère du Nord qui le prend dans ses bras : "Je le remplacerai pas mais j'essaierai de vous apporter un peu de soutien".

"Elle me met la haine !", tensions chez les Bleus

Alors qu'on s'attendait à voir se dessiner les premières alliances sur le camp bleu, il n'en est rien. Rassemblant l'équipe autour du feu, Mathieu prend la parole et annonce son intention d'éliminer Carole. Il est vite suivi par Aubin qui, peu déterminant sur l'épreuve d'immunité, voit une ouverture pour se sauver. Carole, quant à elle, voit rouge et s'en prend à Alix, lui reprochant de trop en faire et de se placer comme la meneuse du groupe. Le ton monte et la jeune femme finit par quitter le camp pour se calmer. "Je vais m'aérer parce que sur la vie de la mère elle me met la haine !"

Lors du conseil d'immunité, les Bleus décident qui éliminer et, après une brève explication, c'est Carole qui est écartée avec 5 votes contre elle. Cet épisode 2 de Koh Lanta Les 4 Terres n'a pas été tendre avec les équipes régionales. Les Verts de nouveau exilés, les Oranges privés de François sur abandon médical, les Bleus qui éliminent Carole au conseil… Le début de l'aventure n'est simple pour personne !