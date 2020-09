"Koh Lanta : deux nouvelles équipes formées, le récap de l'épisode 5"

KOH LANTA LES 4 TERRES – Grand chamboulement dans Koh Lanta les 4 Terres où l'épisode 5 rebat les cartes des équipes pour recréer le clivage entre les Jaunes et les Rouges. Lisez notre résumé.

[Mis à jour le 25 septembre 2020 à 23h40] Après le coup de tonnerre de l'élimination de Mathieu sur le campement du Sud, l'équipe bleue semble, contre toute attente, comprendre le geste d'Aubin. Le Gersois rappelle qu'une "équipe, c'est cinq personnes" et pas forcément tout le monde qui suit Mathieu. Sébastien va même jusqu'à le féliciter pour l'utilisation de son collier d'immunité : "T'as bien joué" dit-il. Ava, quant à elle, imagine déjà les deux derniers hommes de l'équipe "se libérer" sur le camp. Mais d'abord, il faut relancer le feu éteint dans l'épisode précédent. Fort heureusement, les Bleus avaient gagné deux allumettes qu'ils mettent à profit dans cette tâche.

Les équipes rouges et jaunes se forment

Les quatre équipes sont convoquées à l'épreuve de confort. Les Verts, qui ont gagné six des huit épreuves depuis le début de l'aventure, sont toujours à six tandis que les trois autres équipes ont été grandement affaiblies par les divers conseils ainsi que les abandons médicaux de François et Samuel. Pour cette épreuve, la mission est individuelle : chaque candidat doit rester en équilibre, dos à un poteau et les bras en l'air, une position extrêmement inconfortable qui donne lieu à une véritable bataille mentale. Premier à jeter l'éponge, Aubin devient la cible d'un désavantage dans l'aventure : un vote à son encontre sera placé dans l'urne au prochain conseil de son équipe. L'épreuve finit par se jouer entre Bertrand-Kamal et Alix qui l'emporte. Récompense ultime : Alix obtient un collier d'immunité individuel ainsi que le statut de capitaine de l'équipe jaune. Bertrand-Kamal, de son côté, devient le chef de l'équipe rouge.

Les deux équipes sont ensuite créées en désossant les quatre tribus du début de l'aventure. Tour à tour, à commencer par Alix, les deux capitaines choisissent leurs huit nouveaux coéquipiers. Au final, l'équipe jaune se compose d'Alix, Dorian, Jody, Lola, Angélique, Loïc, Laurent, Alexandra, et Aubin. Chez les Rouges, on dénombre donc Bertrand-Kamal, Brice, Marie-France, Fabrice, Adrien, Hadja, Joaquina, Sébastien et Ava. Deux équipes qui viennent donc bouleverser l'ordre établi lors des premiers épisodes et qui permettront donc de mettre un terme à la domination sans partage des Verts, désormais répartis équitablement dans chaque tribu.

Adrien à la manœuvre chez les Rouges

Sur le campement rouge, pas de round d'observation : Adrien se lance directement dans des intrigues visant à défaire le noyau des ex-Verts. Il tente de se placer au centre d'une alliance avec Marie-France, Fabrice, Brice, Ava et Sébastien. Problème, Marie-France en a assez de ses manipulations et n'hésite aucunement à en parler à ses nouveaux coéquipiers qui sont tout sauf dupes. De l'autre côté, chez les Jaunes, la nouvelle tribu s'apprivoise et les coéquipiers se découvrent tandis qu'Alix explique qu'elle ne souhaite pas être considérée comme la cheffe du groupe. "J'ai pas envie de me mettre en porte-à-faux en les maternant sur le camp" explique-t-elle.

Vient l'épreuve d'immunité, véritable test pour ces deux nouvelles équipes. Il s'agit d'un parcours du combattant où chaque tribu doit amener un porte-flambeau jusqu'à un édifice où il faudra faire preuve d'une adresse collégiale pour enflammer une torche. Si les Jaunes et les Rouges sont au coude à coude pour commencer, Alix et ses coéquipiers se montrent beaucoup plus efficaces sur l'étape finale. Mais les Rouges, avec l'aide de Brice, reprennent le dessus et auraient pu l'emporter si l'équipe jaune ne s'était pas imposée d'un cheveu.

Lors du conseil d'élimination, l'équipe rouge doit se séparer d'un de ses membres. Persuadé que son projet d'alliance est suffisamment solide pour éliminer Joaquina, Adrien se sent en sécurité. Mais c'était sans compter la contre-stratégie de ses nouveaux coéquipiers qui décident de l'éliminer avec sept voix contre deux. Pour Bertrand-Kamal, Adrien "a voulu jouer à un jeu où il n'a pas été le plus malin." L'ingénieur ferroviaire parisien quitte l'aventure, "déçu de ne pas être allé plus loin".

Tout savoir sur Koh Lanta

Cette année, la rentrée télé a eu lieu au mois d'août et TF1 a diffusé le début de Koh Lanta : Les 4 terres fin août. Cette deuxième saison de Koh Lanta pour l'année 2020 oppose quatre équipes de six candidats. Sa diffusion a été calée tous les vendredis dès 21h05 à partir du 28 août 2020 sur TF1. Les épisodes sont, comme le veut la coutume, animés par Denis Brogniart.

Dans Koh Lanta : les 4 terres, quatre équipes s'opposent. Elles sont toutes composées de 6 candidats différents et chaque équipe représente une grande région de France : le Nord, le Sud, l'Ouest et l'Est. Ils devront donc non seulement survivre dans l'archipel des Fidji mais aussi représenter les couleurs de leurs régions respectives. Les portraits des candidats de Koh Lanta : Les 4 terres ont été révélés par TF1 au début du mois d'août. Pour en savoir plus sur eux, cliquez ici.

Les fans de Koh-Lanta se sont réveillés jeudi matin avec une triste nouvelle. Bertrand-Kamal, aventurier de l'équipe verte de l'actuelle saison de Koh Lanta, est décédé des suites d'un cancer. Cette annonce brutale a bouleversé les fans de l'émission, qui se sont également interrogées : quelles conséquences aura ce décès soudain sur la diffusion du jeu d'aventure, actuellement à l'antenne tous les vendredi sur TF1 ? Dans un communiqué commun, la première chaîne et la société de production ALP n'ont pas fait mention d'une interruption de la diffusion de Koh-Lanta. Les 4 Terres continuera d'être diffusé chaque semaine, comme c'est actuellement le cas.

Le prochain épisode de Koh-Lanta sera bien diffusé ce vendredi 11 septembre, à 21h05 sur Koh-Lanta. La saison des 4 terres sera toutefois dédié à Bertrand-Kamal, comme il a été précisé dans ce communiqué partagé sur les réseaux sociaux. Mais le jeu va-t-il devoir s'adapter au parcours du candidat, toujours en lice à l'issue du second épisode ? Que va-t-il se passer si le candidat est finaliste ? Pour l'heure, il est trop tôt pour le dire, et TF1 n'a pas communiqué à ce sujet. Mais certains fans évoquent déjà qu'en cas de victoire, ce soit les parents de l'aventurier décédé qui remportent la somme qui lui était dû, ou que celle-ci soit reversée à une association. Dès ce soir, un préambule rendant hommage à Bertrand-Kamal sera diffusé en début d'épisode.

Denis Brogniart "dévasté" par la mort de Bertrand-Kamal

Suite à l'annonce du décès du candidat, Denis Brogniart, présentateur du jeu de TF1, qui s'est fendu d'un émouvant hommage à Bertrand-Kamal sur les réseaux sociaux. Selon un communiqué de la première chaîne, l'animateur de télévision "l'a accompagné tout du long de sa maladie", diagnostiquée après le tournage du jeu d'aventure. "Suis dévasté", a notamment écrit Denis Brogniart sur son compte Twitter, "je l'ai connu comme aventurier de Koh Lanta et je l'ai aimé comme un ami ensuite, un être cher avec qui j'ai partagé tant d'instants privilégiés".

Dans cet émouvant hommage, Denis Brogniart est revenu sur la personnalité du candidat de Koh Lanta : Bertrand-Kamal "m'a impressionné par son courage, son mental, sa tendresse et son altruisme. Un grand monsieur, un mec en or, un aventurier formidable. Sa vie a été courte mais si riche et intense, faite d'amour, de joie, de générosité." Sur son compte Twitter, l'animateur a appelé ses abonnés à honorer "la mémoire d'un homme si bon", tout en adressant ses pensées à la famille de l'aventurier. "Mon Beka, je garde pour toujours ton sourire, tes yeux pétillants, nos moments quotidiens qd c'était si dur, je ne t'oublierai jamais. #rip Je t'aime." De son côté, TF1 et ALP ont annoncé que la saison Koh Lanta : les 4 terres serait dédiée à Bertrand-Kamal, sans évoquer d'interruption de la diffusion du jeu en conséquence.

Je pense à sa maman Annick, à son papa Samir, à sa sur et à son frère qui lont entouré avec tant damour jusquau bout.

Mon Beka, je garde pour toujours ton sourire, tes yeux pétillants, nos moments quotidiens qd cétait si dur, je ne toublierai jamais. #rip Je taime. — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) September 10, 2020

Un hommage déjà rendu lors de la finale de Koh Lanta : l'île des héros

Denis Brogniart avait déjà rendu un discret hommage à Bertrand-Kamal lors de la finale de Koh Lanta : l'île des héros. Le 5 juin dernier, après la victoire de Naoil, le présentateur de la première chaîne a tenu à avoir "une pensée pour Samir et sa famille qui vivent des moments difficiles, on pense à vous". Pour que le nom de l'aventurier ne soit pas révélé, l'animateur du jeu de survie avait mentionné Samir, le prénom du père de Bertrand-Kamal, pour que son hommage soit plus discret à l'égard de l'aventurier.

La saison Koh Lanta : les 4 terres est diffusée tous les vendredis sur TF1 à partir de 21h05. Pour les téléspectateurs qui ont raté un épisode, la première chaîne propose de les visionner en replay streaming sur le site MyTF1. A noter qu'un épisode reste en ligne 8 jours après sa diffusion télévisée.

La mort de Bertrand-Kamal, aventurier de l'actuelle équipe verte de Koh Lanta : les 4 terres, a donné un coup de massue à l'équipe de TF1. Vendredi 11 septembre, Denis Brogniart était invité sur le plateau d'Europe 1 pour évoquer cette lourde perte, confirmant qu'un préambule était prévu dans l'épisode diffusé ce soir pour lui rendre hommage. Le passage de l'animateur du jeu d'aventure au micro d'Europe 1 a également été l'occasion d'évoquer la prochaine saison de Koh Lanta. Et le présentateur a fait une annonce pour le moins surprenante : en raison du coronavirus, le tournage se fera en France.Denis Brogniart a évoqué cette prochaine saison de Koh Lanta qu'en quelques mots : le casting "est terminé" et le tournage doit débuter au mois d'octobre. Toutefois, hors de question pour le présentateur de révéler encore avec précision le lieu de tournage : "On tournera en France, mais la France, c'est grand" a-t-il laissé entendre, énigmatique. Des téléspectateurs pourront donc certainement assister à des bouts de tournage du jeu de TF1. Selon les informations de TV Mag, le tournage aura lieu en Polynésie Française.