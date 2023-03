"Koh Lanta : épreuves, candidats… l'épisode 3 en direct"

KOH LANTA 2023. C'est déjà le troisième épisode de la saison de Koh Lanta : Le Feu Sacré qui vient de débuter sur TF1. Alors que les deux équipes en sont chacune à une élimination, qui des Rouges ou des Jaunes vont perdre un de leurs membres ce soir ?

En direct

22:07 - Rudy transmet le feu sacré à Tania Rudy, précédent détenteur du talisman du feu sacré, doit le transmettre à un membre de l’équipe gagnante jaune et coup de théâtre, le transmet à Tania, aventurière la plus en danger en cas de conseil pour son équipe. Ce sont donc toutes les cartes de la stratégie qui sont rebattues !

22:05 - Les Jaunes vainqueurs de l'épreuve de confort ! Pour remporter les 3 kilos de riz et le voyage dans une famille locale qui cultive ce riz à la clé du jeu de confort de cette semaine, Jaunes et Rouges se dépassent sur cette épreuve avec plateformes dans l'eau. Les Rouges, malheureusement, sont déstabilisés par l’absence d’Anne-Sophie et Martin ne cesse de tomber. La deuxième partie de l’épreuve où les aventuriers de chaque équipe doivent rejoindre celui ou celle qui était sur la plateforme, s’équilibre cependant et au bout du suspense, ce sont les Jaunes qui l’emportent !

21:44 - Anne-Sophie tire la boule noire ! Anne-Sophie, chargée par son équipe d’être l’équilibriste sur les plateformes mouvantes, tire la boule noire et ne peut donc pas participer à cette épreuve ! C’est un coup dur pour les Rouges, qui ont pourtant prévu une solution de repli mais se sont moins entraînés avec Martin.

21:36 - Les internautes se moquent gentiment de Martin Martin qui a bien fait savoir à tout son camp qu’il s’était fait mal durant l'entraînement pour l'épreuve de confort en criant « aïe » à plusieurs reprises a fait rire les internautes. Sur Twitter, l’une d’entre eux écrit « Je suis pas sûre mais il faut appeler le samu c'est un fromager a la base », un autre « Je savais pas que Martin avait été acteur sur une série dans une autre vie ! »

21:29 - Un jeu de confort aquatique Le jeu de confort de cette semaine est centré sur l’équilibre. Les candidats doivent faire avancer l’un des leurs sur des plateformes qu’ils bougent afin d’atteindre un objectif. Si la personne sur la plateforme chute, le parcours doit être recommencé. Grâce est choisie pour les Jaunes et Anne-Sophie pour les Rouges. Pendant la préparation, Martin se fait mal, ce qui peut constituer un handicap pour son équipe lors de l'épreuve !

21:24 - Ambiance froide et stratège au camp rouge Helena réalise que certains membres de son équipe étaient prêts à voter pour elle, à sa grande surprise. Face à la caméra, elle confesse :« J’étais à mille lieux de penser que des personnes ne m’aimaient pas. Mais je pense que c’est le parcours du combattant que j’ai gagné. J’étais tellement dans l’adrénaline et la joie du premier jour que je ne me suis peut-être pas rendu compte des mots que je prononçais » avant de s’excuser pour ses mots maladroits.

21:15 - L'épisode 3 de Koh Lanta "le Feu Sacré" a débuté ! C'est parti pour le troisième épisode de cette saison de Koh Lanta. Alors que les organismes faiblissent, les aventuriers vont devoir repousser leurs limites pour empocher l'immunité mais également gagner l'épreuve de confort et qui sait, peut-être enfin obtenir à manger. Après l'élimination d'Elmin chez les Rouges la semaine dernière, les deux équipes sont à égalité en nombre de membres. Une égalité vouée à disparaître ce soir !

20:57 - Le portrait de Nicolas, favori des internautes Parmi les aventuriers, il en est un qui impressionne particulièrement les téléspectateurs. Nicolas, capitaine des Jaunes, a tout de l’aventurier parfait. Ancien militaire, il est désormais à la tête de plusieurs sociétés. Il réside en Corse et est également artiste-sculpteur, à la tête d'une famille nombreuse. L’homme de 43 ans possède donc le physique sportif adéquat à un jeu de survie mais sait également diriger d’autres personnes et les faire adopter sa stratégie. Il a d’ailleurs prouvé son talent dès les deux premiers épisodes en remportant le parcours du combattant de l’épisode 1. Alors, va-t-il continuer sur cette voie ?

20:29 - La réaction d'Elmin, éliminé la semaine dernière Après sa sortie de l'aventure lors du deuxième épisode où les Rouges ont voté à l'unanimité contre lui, Elmin, l'un des trois candidats belges de cette saison, s'est confié sur son ressenti auprès de Télé Star : "À Koh-Lanta, tout le monde cherche toujours la moindre excuse pour pouvoir mettre le nom de quelqu'un d'autre sur un papier. Là, l'excuse, c'était de dire que j'étais vieux, moins rapide... Les excuses sont vite trouvées. Mais bon, on parle toujours beaucoup de physique mais on ne parle pas du reste." Elmin, qui a envoyé sa candidature 20 fois avant d'être sélectionné pour participer à Koh-Lanta, a également reconnu une erreur stratégique avant le conseil. Il a ainsi avoué le regret de "ne pas avoir pu mettre une stratégie en place, de ne pas avoir discuté avec tout le monde et de m'être laissé embarquer dans la stratégie de quelqu'un d'autre".

20:04 - Une bande-annonce alléchante pour l'épisode 3 ! La bande-annonce dévoilée par TF1 sur l’épisode de ce soir promet « des aventuriers rentrant dans le vif de la survie ». Et en effet, après une déclaration de Denis Brogniart s’adressant aux aventuriers : "On sent votre extrême fatigue. Tous, vous êtes au bout de vous-mêmes", les images de candidats aux traits tirés, en colère ou affamés, se succèdent. Mais aux problèmes de survie, viennent également s’ajouter les « premières stratégies ». L’épisode 3 risque donc d’être un concentré de ce qui fait le charme de l’émission, le dépassement de soi et les capacités à négocier sa non-élimination de l’aventure.

19:41 - Helena, cheffe des Rouges, reconnaît des erreurs La cheffe de l’équipe rouge, Helena, a accordé une interview à Télé7 Jours. Elle y est revenue sur son début d’aventure, juste avant la diffusion du troisième épisode, ce 7 mars à 21h10. La jeune femme a ainsi avoué ne pas avoir particulièrement apprécié d’être désignée cheffe d’équipe : « Ce n’est pas le plus beau cadeau que l’on puisse vous faire. Pire, c’est une grosse pression sur les épaules… » Elle a également fait son mea culpa sur sa gestion de la victoire après avoir remporté la première épreuve d’immunité de la saison : « Une immense joie, mais j’ai eu le malheur d’exprimer cette fierté auprès de mes camarades… Ils l’ont très mal pris et j’ai été lynchée. J’aurais dû faire profil bas. Cela reste mon plus gros regret dans cette aventure. »

19:22 - Une célèbre footballeuse se cache dans les candidats de cette année Parmi les candidats de cette saison, se trouve une célèbre footballeuse. Julie Debever, 33 ans, est actuellement sous contrat avec le FC Fleury 91. Mais avant cela, elle est passée par des clubs comme Guingamp, l’AS Saint-Étienne et l’Inter Milan. La sportive a même été sélectionnée parmi les 23 joueuses tricolores pour le Mondial 2019 ! Et Julie Debever compte bien employer les talents acquis grâce au football dans l’aventure, comme elle l’a confié dans son portrait : "Je suis capable de déceler très rapidement les points forts et les points faibles de mon adversaire ou de mon coéquipier". Personnage public, elle profite de ses réseaux sociaux pour commenter l'aventure au fil des épisodes. Elle est ainsi très active sur Instagram.

19:00 - Les candidats (et surtout Quentin) empoisonnés au pandanus dans l'épisode 2 L'épisode 2 de Koh Lanta Le Feu Sacré a permis aux téléspectateurs de vivre une scène pour le moins étrange : les aventuriers ont mangé un aliment non-comestible, le fruit de pandanus. Si ce fruit ne représente pas de véritable danger pour l'homme, il a provoqué d'intenses maux de gorge aux candidats et, pour le cas spécifique de Quentin, une intoxication alimentaire. On ne le dira jamais assez : dans Koh Lanta, on fait attention à ce qu'on mange !

18:31 - Quels candidats dans quelle équipe pour Koh Lanta Le Feu Sacré ? Dès l'épisode 1, les 20 candidats de la saison Koh Lanta 2023 ont été répartis en deux équipes : les traditionnels Rouges et Jaunes. Chez les Jaunes, c'est Nicolas qui fait office de capitaine. Il est accompagné de Benjamin, Clémence, Frédéric, Gilles, Grâce, Laura, Quentin et Tania. De l'autre côté, on retrouve les Rouges menés par Helena avec Alexandre, Anne-Sophie, Christine, Elodie, Esteban, Helena, Julie, Martin et enfin Rudy.