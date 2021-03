"Koh Lanta : Magali dégaine une arme secrète, récap de l'épisode 2"

KOH LANTA 2021. C'est un conseil d'élimination à suspens que nous a proposé Koh Lanta cette semaine. Tensions, colliers d'immunité et arme secrète… On fait le point.

[Mis à jour le 19 mars 2021 à 23h45] Après la première élimination chez les Jaunes la semaine dernière, l'équipe d'Aurélien se pose des questions mais veut repartir de l'avant. Toujours privés de feu sur leur camp, ces aventuriers luttent pour construire une cabane qui ne prend pas l'eau chaque nuit. Quoi qu'il en soit, les Jaunes ont à cœur de se racheter et de montrer de quoi ils sont capables. L'épreuve des radeaux arrive et chaque équipe doit se pencher sur la confection d'un radeau de fortune mais aussi d'un flotteur pour une pirogue. Une fois encore, Aurélien est à la manœuvre chez les Jaunes, très désorganisés au point de laisser filer un de leurs précieux bambous. Le meneur de l'équipe s'agace d'ailleurs que ses camarades soient trop peu débrouillards. Chez les Rouges, cependant, on fait confiance à Frédéric et Jonathan pour faire des nœuds efficaces et ainsi remporter l'épreuve sur l'eau le lendemain.

Laëtitia sur la sellette ?

Une fois les radeaux à flot, force est de constater que l'organisation des Jaunes, mieux répartis sur leurs embarcations, leur permet d'avancer plus vite. De leur côté, les Rouges se gênent et finissent par concéder une défaite. L'équipage mené par Aurélien remporte un énorme poisson qu'ils mangeront cru mais aussi une surprise bienvenue : un renfort en la personne de Lucie, une championne de MMA âgée de 27 ans. Alors que Lucie s'intègre peu à peu chez les Jaunes, Laëtitia s'exclut et pose questions. Mathieu et Thomas font d'ailleurs référence à un billet "Air Tahiti" qui fait référence à son aller-simple pour l'élimination à la première occasion qu'ils auront.

Chez les Rouges, le doute s'installe et Magali est la première à pointer du doigt la communication inefficace de son équipe lors des épreuves. Des problématiques qui se répètent immédiatement lors de l'épreuve d'immunité où les deux équipes doivent guider un groupe de trois coéquipiers pour la reconstitution d'une figure qu'ils ne voient pas. Après avoir mené tout au long de l'épreuve, les Jaunes s'imposent et laissent leurs adversaires grandement frustrés. Une fois de retour sur leur camp, les Rouges se mettent à chercher aussi bien des armes secrètes que des colliers d'immunité. Et, à ce jeu-là, Arnaud semble particulièrement chanceux. Le Mosellan trouve un collier d'immunité qu'il pourra jouer à n'importe quel conseil jusqu'à la réunification.

Une élimination au bout du suspense

Magali, de son côté, se sent très en danger. Et pour cause, son nom circule énormément chez ses coéquipiers après les deux défaites d'affilée. La coach sportive n'a cependant pas dit son dernier mot et a même trouvé une arme secrète, la première de la saison : le "Quitte ou Double" qui lui permet de provoquer un autre candidat en duel. A l'issue de ce duel, le ou la gagnante est immunisé(e) le temps d'un conseil et le candidat déçu voit son nom inscrit sur un parchemin lors du vote. Magali joue donc son va-tout lors du conseil de l'épisode 2. Effrayée par cette révélation, Candice lâche Hervé et joue sa moitié de pendentif pour s'immuniser. Un choix décisif puisque Magali comptait bel et bien la provoquer en duel. A défaut, elle décide de se frotter à Marie. Au bout du suspense, Marie perd l'épreuve et voit son nom inscrit une fois dans l'urne de vote. Ne pouvant pas voter contre Magali, les autres candidats décident de rediriger leurs votes contre Marie, qu'ils jugent désormais moins aptes à les aider dans la suite de l'aventure. La jeune femme quitte Koh Lanta avec six votes à son encontre. Magali, quant à elle, espère avoir montré à ses camarades à quel point elle était déterminée !

Koh Lanta est une émission de TF1 diffusée chaque année à deux reprises sur la première chaîne : une première saison est diffusée au printemps, une seconde à la fin de l'été. Pour découvrir les nouveaux épisodes de la prochaine saison, il suffit de visionner la première chaîne dès le 12 mars 2021 à 21h05. Chaque épisode est diffusé le vendredi soir, et disponible sur la télévision mais également en direct sur le site MyTF1 via tablette, ordinateur ou smartphone. L'émission est disponible en replay dès le lendemain sur le site MyTF1.

La dernière finale de Koh Lanta, Les 4 terres, opposait Brice, Loïc et Alexandra. Tous les trois qualifiés à l'épreuve des poteaux, les aventuriers se sont livré bataille pendant plusieurs heures. C'est finalement Alexandra qui est tombée la première, suivie de Loïc. Brice le Creusois a donc remporté l'épreuve et la possibilité de choisir son adversaire face au jury final. Conscient qu'il aurait moins de chances de gagner face à Loïc, très populaire chez les candidats de l'ultime conseil, le jeune animateur radio lui a préféré Alexandra. Au final, les douze membres du jury final ont tranché : 7 votes pour Alexandra, 5 pour Brice. C'est Alexandra, la comptable de l'Ain devenue aventurière, qui remporte Koh Lanta les 4 terres et les 100 000€. Arrivée malade dans l'aventure, Alexandra s'est révélée au fur et à mesure des épisodes : mère nourricière des aventuriers de la tribu réunifiée, elle a aussi impressionné sur les épreuves de logique et au tir à l'arc.