KOH LANTA 2020 - Comme souvent dans les finales de Koh Lanta, de nombreux téléspectateurs s'opposent au sujet des finalistes. Cette année, toutefois, c'est bien Claude que la plupart des tweetos voulaient voir gagner. La victoire de Naoil, gagnante 2020, ne leur a donc pas forcément plu...

La victoire dans Koh Lanta promet à son gagnant 100 000€ et la reconnaissance des autres aventuriers. Bien souvent, les téléspectateurs préfèrent voir gagner le candidat ayant montré le plus de mérite dans l'aventure : un champion qui a gagné de nombreuses épreuves de confort ou d'immunité, un aventurier qui a su se montrer utile à la vie du camp. Claude remplissait toutes ces cases. Aventurier expérimenté arrivé dans la saison 2020 de Koh Lanta en tant que héros, Claude a impressionné pendant tout le jeu. Sur les poteaux, cependant, il est tombé sur un os : il n'a pas réussi à battre Naoil et à terminer premier de la mythique épreuve. Naoil a choisi d'emmener sa copine Inès, tombée la première des poteaux, plutôt que de tendre la main à un Claude probablement trop populaire chez le jury final. Sur Twitter, les téléspectateurs ont pointé du doigt ce choix comme anti-mérite. Bon nombre d'entre eux prévoyaient ou appelaient de leur voeu la victoire de Claude. Ca ne sera malheureusement pas pour cette année encore ! Ci-dessous, retrouvez le résumé de la finale ainsi qu'un condensé des réactions du public.

00:14 - Le résumé de la finale de Koh-Lanta FIN DU DIRECT- Après quarante jours sur l’île, Inès, Naoil et Claude se sont affrontés lors de la seconde partie de la finale de Koh-Lanta. Les trois finalistes sont restés plus de deux heures sur les poteaux en plein soleil. Claude a tenté de déstabiliser ses camarades et il tentait de faire passer le temps. C’est Inès qui est tombée la première mais Claude s’est déconcentré et il est tombé à l’eau. Naoil a remporté l’ultime épreuve de l’émission et elle a choisi d’aller jusqu’au bout avec Inès. Les téléspectateurs ont tous été très déçus car ils étaient nombreux à encourager le héros. Ainsi, sur les réseaux sociaux, ces derniers se sont énervés et ils n’ont pas compris la décision de Naoil. Lors de la seconde partie de la soirée, Denis Brogniart a accueilli tous les candidats de cette saison sur le plateau. Ahmad a pu en savoir plus sur son élimination et il a réglé ses comptes avec Teheiura et Moussa. Puis, l’animateur est revenu sur le parcours incroyable du jeune Sam. D’ailleurs, Inès, qui n’était pas en bons termes avec Sam, a félicité à son tour le jeune homme. Il faut dire que Sam s’était bien préparé et il a beaucoup appris. À la fin de l’émission, Denis Brogniart a fait le dépouillement et la majorité des candidats a voté pour Noail. La boxeuse de 37 ans remporte donc Koh-Lanta et elle gagne les 100 000 euros. La candidate est enceinte et elle prévoit d'économiser une partie de son argent pour sa famille.

00:01 - Inès répond face aux critiques des internautes Vendredi soir, TF1 a diffusé la seconde partie de la finale de Koh-Lanta. Inès, Claude et Naoil ont dû faire face à l’épreuve des poteaux. Inès est tombée la première après plus de deux heures sur l’eau. La candidate a reçu beaucoup de critiques et les internautes ne pensent pas qu’elle méritait sa place en finale. Après sa jolie performance, Inès n’a pas hésité à répondre à ses haters sur Instagram. "Alors, qui a tenu 2h08 ?! Ils sont où les petits de 15 ans qui parlent sans savoir ? Je suis fière de moi !" dit t-elle en story. Inès reste fair-play et elle est heureuse de la victoire de Naoil.

05/06/20 - 23:52 - Les internautes déçus par la finale TF1 a diffusé la seconde partie de la finale de Koh-Lanta. Avant même le début de l’émission, les internautes espéraient que Claude remporte la saison et ils étaient nombreux à l’encourager sur les réseaux sociaux. Claude, Inès et Naoil se sont affrontés lors de l’épreuve des poteaux mais le héros a perdu l’équilibre et il a été éliminé. C’est finalement Naoil qui remporte Koh-Lanta 2020 mais les internautes ne sont pas satisfaits. Pour eux, Claude méritait de gagner. "La finale de Koh Lanta a connu une fin aussi dégueulasse que Game of Thrones je ne pensais pas revivre une telle chute" a dit un internaute sur Twitter. "J’espère,au fond de moi, que tout ça était un cauchemar et que demain en me réveillant je verrai que Claude est le vrai vainqueur !" a dit un autre internaute. Ainsi, la fin de cette saison ne fait pas l’unanimité… Koh Lanta ils vont connaître une chute d’audience pour leur prochaine saison ils sont pas prêts... #KohLanta #KohLanta2020 — kenza ???? (@kenzagdl_) June 5, 2020

05/06/20 - 23:32 - Naoil gagnante de Koh-Lanta 2020 ! Avec cinq voix contre deux pour Inès, c’est Naoil qui remporte Koh-Lanta 2020. La candidate a dû mal à contenir ses émotions et Inès est tout aussi heureuse pour elle. "C’est juste magnifique. C’est indescriptible. Je vais mettre du temps avant de me rendre compte" dit Naoil en larmes. La grande gagnante en profite pour remercier tous les autres candidats.

05/06/20 - 23:30 - Naoil prend de l'avance C’est le moment de dépouillement et il est temps de connaître qui remporte la nouvelle saison de Koh-Lanta. Denis Brogniart annonce qu’il y a neuf bulletins et qu’il ne peut pas y avoir une égalité. Naoil prend de l’avance avec quatre voix pour elle contre deux pour Inès. "Tout est encore possible" annonce Denis Brogniart

05/06/20 - 23:22 - Inès face au buzz sur les fruits et légumes Inès a fait le buzz il y a plusieurs semaines quand elle a remporté l’épreuve de confort avec Naoil. La jeune femme a pu manger à sa faim et elle a goûté de nombreux fruits et légumes. L’infirmière avait beaucoup fait rire les internautes car elle avait confié qu’elle n’avait jamais mangé de fruits. Pire encore,elle ne connaissait pas leurs prénoms. Sur le plateau de Koh-Lanta, Inès revient sur son bad buzz et elle fait de l’autodérision. "Les prunes n’étaient pas une découverte. Je ne les connaissait pas dans leurs formes naturelles. Maintenant je connais, merci Koh-Lanta" avoue -elle. Une séquence qui a bien fait rire les téléspectateurs sur les réseaux sociaux. #KohLanta2020

Inès quand elle mangeais des fruits pic.twitter.com/XUW1IBSvKV — Imane ???? (@imane_hci) June 5, 2020

05/06/20 - 23:19 - Ahmad toujours moqué par les internautes Ahmad est de retour pour faire le point sur son parcours dans Koh-Lanta. Le candidat ne fait toujours pas l’unanimité et Denis Brogniart ainsi que les aventuriers lui lancent des petites piques. Cela amuse beaucoup les internautes qui n’ont pas aimé son comportement pendant le jeu télé. "Ahmad prend cher ce soir" dit un internaute sur Twitter. "Ahmad, il arrive à se noyer même quand il a pieds" dit un autre fan. Ahmad et les 1M50 de distance

????????????????????????????????????????????#KohLanta #KohLanta2020 — * Queen 225 * (@brownychocolaty) June 5, 2020

05/06/20 - 23:12 - Inès salue le parcours de Sam Inès n’a pas toujours été proche de Sam et ils se sont même disputés à plusieurs reprises sur le campement dans Koh-Lanta. Pourtant, la candidate avoue que Sam était très bien préparé et qu’il se place même au dessus des héros dans l’émission. "C’est sa première aventure et il fait des performances qui n’ont jamais été vues" dit-elle. Ainsi, il n’y a plus aucune tension entre eux et Inès se montre fair-play.

05/06/20 - 23:08 - Sam prêt à revenir dans Koh-Lanta ? Sam, 19 ans a impressionné les téléspectateurs pendant cette saison de Koh-Lanta. Le jeune homme s’était préparé pour faire l’émission et il avait appris toutes les techniques de survie. Sur le camp, Sam a allumé le feu en quelques minutes et il a fait une grande cabane. Pourtant, il a eu du mal à s’intégrer auprès de ses camarades car il était "buté" et réservé. "Sam, il a tout pour lui, il est endurant, fort et il est préparé. Il a l’avenir devant lui donc je lui souhaite de faire mieux que moi" dit Claude. Denis Brogniart espère revoir Sam dans une prochaine aventure et l'animateur pense qu'il sera bien plus préparé. "Je ne sais pas si je serai le meilleur en stratégie mais j’ai retenu qu’il fallait s’ouvrir aux autres et c’est peut être plus important que la stratégie" dit Sam.

05/06/20 - 22:55 - Moussa, heureux d'avoir été chez les jaunes Les candidats de cette saison de Koh-Lanta se retrouvent sur le plateau. Denis Brogniart fait le point sur l’ambiance chez les rouges et chez les jaunes. Moussa avoue s’être bien intégré chez les jaunes et il a été un grand frère pour eux. "Je n’ai pas eu le même accueil chez les rouges que chez les jaunes" confie t-il. Jessica avoue avoir été étonnée de "se retrouver contre des anonymes" et elle a été déstabilisée pendant l'aventure. De son côté, Sam ne garde que des bons souvenirs et il est heureux d’avoir rencontré les héros. "Tous les cinq héros c’était incroyable de les voir en vrai. Je n’aurais jamais cru vivre ça avec eux" dit-il.



05/06/20 - 22:44 - Les internautes soutiennent Naoil Claude a été éliminé dans Koh-Lanta face à Inès et Naoil et les téléspectateurs sont très énervés. Pour autant, il est hors de question pour eux qu’Inès remporte cette nouvelle saison. La jeune femme ne semble pas faire l'unanimité et les internautes ne pensent pas qu'elle mérite sa place en finale. Maintenant, les internautes sont tous pour Naoil. "Si Naoil elle ne gagne pas par contre là on va commencer à se battre" a dit un fan sur Twitter. "Inès, en finale, j’ai les nerfs" explique un autre internaute. #KohLanta2020 #inesKohLanta

si ines gagne koh lanta je m’inscris direct tt le monde peut y arriver les gars — la vie c ps un biscuit slp???? (@MilaUrbert) June 5, 2020

05/06/20 - 22:40 - Naoil triste d'avoir éliminé Claude Naoil et Inès rejoignent Denis Brogniart sur le plateau. Naoil est enceinte de plusieurs mois et elle est émue de retrouver ses camarades et d’être en finale avec Inès. Pourtant, la candidate de 37 ans avoue avoir été très triste d’avoir éliminé Claude et cette décision n’a pas été facile. "J’ai eu beaucoup de peine pour Claude. De voir la déception de Claude à ce moment là…" explique t-elle.

05/06/20 - 22:36 - Une pétition pour que Claude gagne Koh-Lanta Les téléspectateurs sont tous très tristes de l’élimination de Claude et ils n’arrivent pas à croire qu’Inès ou Naoil va remporter la nouvelle saison. D’ailleurs, certains fans de Koh-Lanta ont décidé de faire une pétition pour annoncer Claude comme le "réel vainqueur de Koh-Lantat 2020". Claude : CLAUDE RÉEL VAINQUEUR KOH LANTA 2020 - Signez la pétition ! https://t.co/WsBp9flXJJ via @ChangeFrance #KohLanta2020 #KohLanta — Fitia Rakotonarivo (@fitiiia) June 5, 2020

05/06/20 - 22:26 - Claude se confie sur son parcours Claude a perdu sur l’épreuve des poteaux face à Naoil et Inès et il rejoint Denis Brogniart sur le plateau. Le candidat est déçu de son élimination mais il tente de garder le sourire. "Je ne peux qu'en vouloir à moi donc je suis content" explique t-il. Teheiura le félicite pour son parcours et il est heureux d’avoir fait Koh-Lanta à ses côtés. En tout cas, Claude ne garde que des bons souvenirs et cette saison a été marquée par un bel évènement. "Le moment le plus fort c’est quand j’ai appris que j’allais être papa de mon second enfant" confie t-il sur le plateau.