"Koh Lanta : quel gagnant ? Suivez la finale 2022 en direct"

KOH LANTA 2022. Ce soir, TF1 diffuse la grande finale de Koh Lanta, le totem maudit, la saison 2022 de son jeu de survie. Géraldine, Jean-Charles, François et Bastien sont opposés sur l'épreuve des poteaux. Suivez l'ultime épisode en direct et découvrez qui sera sacré gagnant.

21:26 - Les quatre finalistes confiants avant l'épreuve des poteaux Face aux questions de Denis Brogniart, les quatre finalistes se sont exprimés sur leur sentiment avant de participer à l'épreuve des poteaux. Jean-Charles annonce qu'il rêvait de pouvoir gagner l'orientation. "Je rêvais de pouvoir gagner une épreuve. En plus cette épreuve est mythique. Ca efface toute l'ardoise." Géraldine, la seule femme en finale cette année, est très fière d'en arriver là. "Toute ma vie, tout ce que j'ai fait c'était pour gagner de la confiance. Et là, quelque chose me dit que je peux tout faire." Bastien a eu un grand moment de frustration la veille lors de l'orientation mais il semble l'accepter : "Koh Lanta va peut être m'apprendre à extérioriser mes émotions". François montre sa confiance après 39 jours de compétition "J'ai appris mes propres limites, je les ai touchées du doigt physiquement, mentalement. J'ai appris que même dans la difficulté j'arrivais encore à garder le cap."

21:18 - Ils étaient 24, ils ne sont plus que quatre "Il n'en restera qu'un !" comme nous l'annonce tous les mardis soirs Denis Brogniart. Ce soir, nous saurons enfin qui est le ou la candidate qui gagnera cette saison Koh Lanta, le totem maudit. Au début de l'aventure, ils étaient 24 parmi les 40 000 candidats à avoir tenté leur chance au casting. Au fur et à mesure des jours passés aux Philippines, les éliminations se sont enchaînées. Ils ne sont plus que quatre : Bastien, Jean-Charles, Géraldine et François.

21:14 - C'est parti pour la finale de Koh-Lanta 2022 ! Presque quatre mois jours pour jour après la diffusion du premier épisode, Koh-Lanta, le totem maudit s'achève ce soir avec la diffusion de son épisode 17. La finale de Koh Lanta 2022, c'est maintenant ! Elle oppose Jean-Charles, Géraldine, François et Bastien lors de la mythique épreuve des poteaux. Qui remportera l'épreuve et aura ainsi l'opportunité de choisir son adversaire lors de l'ultime vote face au jury final ? Qui remportera le chèque de 100 000€ ? Toutes les réponses à vos questions sur TF1 et (aussi) sur Linternaute.com, qui se mobilise pour vous faire vivre cette soirée en direct.

21:08 - La fameuse "affaire du préservatif" qui a interpellé les internautes Lors d'un épisode où Bastien et Ambre ont profité d'une récompense de confort avec une nuit dans un bungaloo, certains téléspectateurs ont remarqué une petit objet rouge qu'ils ont tout de suite identifié comme étant un préservatif. Le moulin à rumeurs était lancé... Interrogée par Télé Star à ce sujet, Ambre s'est exprimée de façon très claire : "ça n'a rien à voir avec un préservatif, c'est un pétale de fleur..."

21:03 - C'est quoi ces accusations de triche au sujet de François ? La semaine dernière, François s'est qualifié en troisième lors de l'épreuve d'orientation devant Ambre et Bastien. Certains téléspectateurs ont remarqué que le candidat montpelliérain avait la balise à la main à la fin de cette première course d'orientation et ont tôt fait de l'accuser d'avoir triché car il est interdit de déplacer les balises lors de la course d'orientation. Le sapeur-pompier a pris la parole à ce sujet pour éteindre toutes ces rumeurs, expliquant que la course était terminée au moment où ces images ont été tournées. "La réponse est toute simple : quand j'ai trouvé le poignard, j'ai annoncé à Ambre et Bastien que c'était fini, et on est allé ensemble sur le lieu de la balise pour que je leur montre où elle était. De là, je l'ai ramenée mais le jeu était fini".

20:51 - Colin, Jean-Charles et Bastien récoltent de l'argent pour le fonds Bertrand-Kamal Lors d'un séjour chez Jean-Charles, Colin et Bastien ont construit en sa compagnie un banc en bois et ont décidé de le mettre aux enchères pour récolter des fonds pour l'association Bertrand-Kamal dédiée à la recherche sur le cancer du pancréas. Bertrand-Kamal est un ancien candidat de Koh-Lanta, les quatre terres décédé peu après le début de la diffusion de la saison. L'aventurier avait grandement marqué la saison par sa bonne humeur et son décès soudain avait profondément touché les candidats, les équipes mais aussi les téléspectateurs. Vous pouvez participer aux enchères ici. Vous pouvez également effectuer un don au fonds Bertrand-Kamal ici.

20:42 - Quels pronostics pour le vote du jury final ? Comme souvent, il est difficile de se prononcer avant la divulgation du résultat du vote du jury final tant l'élection du gagnant se fait sur de nombreux critères qui vont des affinités au mérite ou bien à des alliances entre les candidats. Cette année, on notera tout de même que les anciens Rouges sont présents en force dans l'effectif du jury final puisque l'équipe est arrivée en supériorité numérique à la réunification. Cela pourrait mettre Bastien en ballotage défavorable lors d'un vote suivant quel finaliste il a face à lui. François, quant à lui, a le potentiel de mettre quasiment tout le monde d'accord s'il est face à un candidat moins méritant. Attention cependant car il est aussi à l'origine de bon nombre d'éliminations depuis la réunification et notamment d'anciens alliés comme Louana et Maxime qui pourraient toujours lui en vouloir. Géraldine, quant à elle, a toutes ses chances puisqu'elle semble très appréciée. Reste à savoir contre qui elle pourrait être opposée. Jean-Charles, quant à lui, n'a pas eu peur de dire les choses tout fort à Ambre mais a su rester suffisamment lisse pour continuer à être apprécié de tous. Il aura cependant fort à faire s'il veut vaincre Bastien ou François face au jury final qui, en la matière, reste libre d'élire le gagnant ce soir dans Koh Lanta.

20:13 - Qui sont les favoris pour remporter l'épreuve des poteaux ? Cette année, comme le veut la coutume, c'est l'épreuve de poteaux qui va déterminer le destin de cette finale de Koh Lanta, le totem maudit. Pour les quatre derniers aventuriers, il s'agit de rester le dernier en place sur son poteau pour être assuré d'une place face au jury final et avoir le loisir de choisir son adversaire au vote. Y a-t-il des favoris pour remporter l'épreuve des poteaux ? A ce stade, Bastien et François sont les deux candidats les plus impressionnants sur les épreuves individuelles. Bastien, tout particulièrement, a montré ses grandes capacités d'équilibre statique lors de plusieurs épreuves. Pour autant, il est impacté par la malédiction du totem maudit car il a fini 4e de la course d'orientation. Peut-il briller malgré ce désavantage ? François, quant à lui, a également l'habitude de rester statique et au garde-à-vous. Il bénéficie également d'un mental d'acier et, avantage face à Bastien, il n'aura pas de malédiction sur son poteau. On peut donc s'attendre à un beau duel entre François et Bastien mais n'enterrons pas trop vite Jean-Charles et Géraldine qui ont déjà montré qu'ils pouvaient créer la surprise.

19:44 - Que se passe-t-il en cas d'égalité en finale dans Koh Lanta ? Cette année encore, douze candidats figurent dans le jury final de Koh-Lanta le totem maudit. Théoriquement, il est donc tout à fait possible que le jury final accouche d'une égalité pour départager les deux finalistes suite à l'épreuve des poteaux. Dans ce cas de figure assez rare, le règlement de l'émission stipule que les gains de 100 000€ seront donc partagés équitablement entre les deux finalistes qui obtiendraient donc 50 000€ chacun. A noter que c'est déjà arrivé deux fois en 2003 (Delphine et Isabelle) mais aussi en 2007 (Kevin et Jade). Vers un nouveau binôme gagnant cette année ? Réponse en fin de soirée.

19:17 - François, un aventurier complet en finale Pompier à Montpellier, François a marqué toute la saison par ses performances sportives dans Koh Lanta, le totem maudit. On oublie cependant que l'ex-Vert puis Rouge s'est aussi révélé à la manoeuvre dans de nombreuses stratégies qui lui ont permis de maintenir le cap. De fait, François n'a jamais vraiment été en danger lors des différents conseils d'élimination car il avait déjà placé ses pions. Il a notamment bénéficié du double-jeu de Nicolas qui lui transmettait systématiquement les bonnes informations au sujet des votes des ex-Jaunes. Du haut de ses cinq victoires en individuelle, François est l'aventurier le plus performant de la saison. Il s'est qualifié troisième lors de l'épreuve d'orientation et est donc finaliste face à Bastien, Géraldine et Jean-Charles.

18:49 - Le parcours de Jean-Charles, le gentil de la saison Choisi par Céline pour intégrer l'équipe violette, Jean-Charles est arrivé dans Koh-Lanta avec une bonhomie caractéristique et un côté quasi-inébranlable et presque philosophe dans l'adversité. Pour autant, lorsque ses camarades anciens Rouges ont laissé entrevoir qu'il était désormais sur la sellette, le fustier a pris son destin en mains et mis les choses au clair avec Ambre notamment avant d'orchestrer l'élimination de Nicolas. Lui qui n'avait rien gagné en individuelle durant la saison a sorti le grand jeu durant la course d'orientation, qu'il a remportée en 36 minutes. De fait, Jean-Charles est le premier candidat qualifié en finale de Koh Lanta, le totem maudit.

18:16 - Géraldine, doyenne de la saison en finale Très souvent, les candidats les plus âgés sont les premiers à quitter une saison de Koh Lanta. Pourtant, c'est tout le contraire qui s'est passé pour Géraldine. Cette marchande de biens vannetaise de 47 ans a réussi à faire sa place dans l'aventure après son arrivée dans l'équipe bleue. Intégrée ensuite à l'équipe rouge, elle s'est imposée socialement sur le camp et a su créer des liens d'amitiés avec certains candidats dont Ambre et François qui l'ont préférée à Louana et Maxime dans un épisode crucial pour la suite de l'aventure. Ensuite, Géraldine n'a plus jamais été vraiment en danger. Durant la course d'orientation, elle est arrivée en deuxième place dans ce qui est sa plus belle performance de la saison. Elle est donc finaliste de Koh Lanta, le totem maudit au même titre que Jean-Charles, Bastien et François.

17:42 - Retour sur le parcours de Bastien dans Koh-Lanta 2022 Tout au long de l'aventure, Bastien a montré qu'il était un aventurier complet de Koh Lanta. Intégré à l'équipe violette créée par Céline, le cordiste a montré sa valeur dans les épreuves en équipe au côté notamment de Yannick. Il a rejoint, avec le basketteur, l'équipe jaune qui a enchaîné un très beau palmarès lors des épreuves de confort. Passé la réunification, Bastien a souvent été deuxième lors des épreuves individuelles avant de s'imposer lors de plusieurs épreuves personnelles. Sur le camp, l'aventurier a montré son volontarisme et ses capacités notamment sur la pêche et la construction de divers objets du quotidien. Apprécié par d'autres candidats comme Jean-Charles, Ambre ou François, Bastien n'a pas reçu de vote à son encontre cette saison. Il se présente sur les poteaux après avoir été repêché à la course d'orientation. De fait, il est le seul finaliste à subir la malédiction du totem qui devrait le désavantager malgré ses grandes capacités d'équilibre.

17:14 - Combien remporte le gagnant de Koh Lanta ? Malgré l'immense difficulté de l'aventure, le prix final à remporter pour le gagnant de Koh Lanta n'a jamais augmenté depuis la première diffusion de l'émission sur TF1. Ainsi, le grand gagnant de Koh Lanta, le totem maudit remportera un chèque de 100 000€. Pour avoir discuté avec la plupart des candidats, ceux-ci ne recherchent pas forcément l'argent promis au vainqueur, qu'ils considèrent plutôt comme un bonus à leur extraordinaire aventure. Bastien, notamment, explique que "c'est une somme qui ne peut pas changer notre vie". On est en effet loin de Qui veut gagner des millions mais ça a toujours été le coeur de Koh Lanta : proposer une aventure et de l'évasion plutôt qu'un pactole.