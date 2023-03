"Koh Lanta : qui a été éliminé dans l'épisode 2 ?"

KOH LANTA 2023. Ce mardi, TF1 diffusait le deuxième épisode de Koh Lanta : Le Feu Sacré. Comment s'en sont sorties les deux équipes ? Quel candidat a été éliminé dans l'épisode 2 ? On fait le point.

En direct

10:33 - Les candidats (et surtout Quentin) empoisonnés au pandanus L'épisode 2 de Koh Lanta Le Feu Sacré a permis aux téléspectateurs de vivre une scène pour le moins étrange : les aventuriers ont mangé un aliment non-comestible, le fruit de pandanus. Si ce fruit ne représente pas de véritable danger pour l'homme, il a provoqué d'intenses maux de gorge aux candidats et, pour le cas spécifique de Quentin, une intoxication alimentaire. On ne le dira jamais assez : dans Koh Lanta, on fait attention à ce qu'on mange !

10:05 - Emin éliminé dans l'épisode 2 de Koh Lanta Le Feu Sacré Après Célia la semaine dernière, c'est Emin qui a été éliminé après la défaite des Rouges dans l'épisode 2. Le doyen de l'équipe, âgé de 56 ans, a fait les frais des 9 votes de ses coéquipiers. Il a donc été éliminé à l'unanimité par la tribu rouge, fait rare et d'autant plus vexant pour le candidat...

28/02/23 - 23:24 - Et l'éliminé de ce nouvel épisode de Koh Lanta est.. FIN DU DIRECT. Au cours de ce deuxième épisode de Koh Lanta, mardi 28 février, un nouveau participant a été éliminé. C'est dans le camp des rouges qu'il a fallu désigner qui quitterait le bateau. Et alors qu'il avait pourtant mis la main sur un double vote, Emin, le doyen de Koh-Lanta : le feu sacré, n'est pas parvenu à faire le poids face aux autres membres de son équipe qui se sont tous prononcés en faveur de son départ. Auprès de TF1 Info, le Belge de 56 ans est revenu sur son élimination. "Je savais que pour les plus anciens comme moi, les deux premières semaines allaient être compliquées. Parce qu’au début, on ne se connaît pas vraiment et lors des premiers votes, les gens ont tendance à se dire : 'On va éliminer le vieux !'" a confié celui qui s'est, sans surprise, dit "déçu de ne pas aller plus loin".

28/02/23 - 23:05 - Pourquoi Koh Lanta est désormais diffusé le mardi ? Cela fait plusieurs années que ce changement a été acté par TF1 et certains fans ne décolèrent toujours pas. Passé vingt ans le vendredi soir, le programme d'aventures de la Une est désormais diffusé tous les mardis soirs sur TF1. Un choix qui n'a pas fait que des heureux, surtout chez les familles qui appréciaient regarder l'émission avec leurs enfants. Pour autant, il semble que les résultats de Koh Lanta sur cette case du mardi soir soient tout à fait positifs pour la chaîne qui maintient son choix. En effet, TF1 s'intéresse surtout à développer cette case du mardi soir comme un rendez-vous de divertissement là où elle était précédemment réservée aux séries américaines. En juin 2022, nous interrogions Alexia Laroche-Joubert, productrice de Koh Lanta à ce sujet. "TF1 voulait ouvrir une case de divertissement là où il y avait d'habitude une case réservée aux séries américaines. Il y avait quand même un défi là-dedans qui était particulièrement difficile à relever. C'est compliqué de changer les habitudes, d'autant plus sur un public qui nous suivait depuis 19 ans le vendredi. J'ai demandé ce matin à TF1 [cette interview a été réalisée le 22 juin 2022, ndlr] pour savoir si on avait rempli notre promesse de producteur. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a augmenté la case de 5,1 points. Sur les ménagères, de 12,2 points. Sur les 15-24 ans, de 16,9 points. Sur les 25-49 ans, de 12,5 points. Et sur les 4-10 ans, de 25,2 points. Donc on peut voir que les enfants nous ont suivis du vendredi au mardi."