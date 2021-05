"Koh Lanta : qui sont les trois finalistes sur les poteaux ?"

KOH LANTA 2021. Après trois mois de compétition, on connaît enfin l'identité des trois finalistes qui seront opposés durant la mythique épreuve des poteaux de Koh Lanta : les armes secrètes.

[Mis à jour le 28 mai 2021 à 23h30] Depuis plusieurs saisons, Koh Lanta scinde sa finale en deux parties : d'un côté l'épreuve d'orientation, de l'autre les poteaux et la révélation du gagnant. Ce vendredi était donc diffusée l'épreuve d'orientation qui consiste à placer cinq candidats devant la tâche difficile de trouver un des trois poignards disséminés sur une île avec pour seules aides une carte, une boussole et trois points remarquables. Comme toujours, l'épreuve a été très compliquée pour les nerfs des candidats. En effet, certains d'entre eux ont eu des difficultés à se repérer et à trouver les points remarquables ainsi que les poignards qui étaient, il faut bien le dire, plutôt très bien cachés ! Avec trois places sur les poteaux pour cinq finalistes, il aura fallu lutter pour se qualifier. Et les différents candidats n'ont pas toujours été très fairplay.

A la course avec Laure, Jonathan a choisi de suivre la direction dans laquelle sa camarade cherchait plutôt que de perdre du temps à faire un aller retour auprès de Denis Brogniart pour s'assurer la victoire. Perdue face à sa boussole, Laure s'est mise à chercher dans la mauvaise direction tandis que Jonathan, par déduction, s'est lancé dans la direction opposée, trouvant peu après le poignard. L'ex-candidat rouge est le premier à avoir trouvé un poignard cette saison, en 1 heure et 10 minutes ! Il est ensuite rejoint par Lucie au bout d'1h50 de recherche. La championne de MMA a choisi, à raison, de changer de zone de recherche avant de retrouver Arnaud dans les terres. C'est finalement Lucie qui s'impose sur le deuxième poignard.

Ne restait donc plus qu'un poignard pour trois candidats : Arnaud, Maxine et Laure. Encore une fois, Maxine choisit de ne pas perdre du temps en faisant un aller-retour vers la table d'orientation et, avant Arnaud et Laure, trouve le troisième poignard sous l'eau du côté de la plage. Il aura fallu plus de 4 heures pour déterminer la troisième finaliste sur les poteaux. De fait, Arnaud et Laure sont éliminés de Koh Lanta : les armes secrètes. Les trois candidats qualifiés pour l'épreuve des poteaux sont Maxine, Jonathan et Lucie. Ils se disputeront les 100 000€ promis au vainqueur en finale la semaine prochaine sur TF1.

Koh Lanta est un jeu d'aventure diffusé depuis 2001 sur TF1. Il a été présenté par Hubert Auriol pour la première saison. Depuis 2002, c'est Denis Brogniart qui se charge de l'animation du programme. Plusieurs aventuriers tentent de survivre sur une île déserte jusqu'à la finale. Dans ce divertissement de survie et de stratégie, plusieurs épreuves ponctuent chaque épisode, et un candidat est éliminé par les autres participants, jusqu'à ce qu'il n'en reste que cinq. Ces derniers se départagent ensuite sur deux épreuves emblématiques : l'orientation et les poteaux, avant le vote final.

Depuis sa création, le jeu a connu de nombreux changements de règles. La saison 2021, intitulée "Les Armes Secrètes", voit de nouveaux candidats tenter de survivre dans l'archipel polynésien. En raison de la crise sanitaire, les équipes n'ont pas pu tourner à l'étranger, comme c'est habituellement le cas. Pour cette saison, les candidats peuvent trouver des "armes secrètes", qui sont des éléments de jeu qui peuvent leur conférer un avantage certain face à leurs adversaires, à condition qu'ils les utilisent à bon escient.

Vingt aventuriers, âgés de 25 à 48 ans, tentent d'aller jusqu'en finale dans Koh Lanta, les armes secrètes, saison diffusée au début de l'année 2021 sur TF1. L'un d'entre eux sera sacré gagnant et remportera les 100 000 € alloués au vainqueur. Cliquez ici pour découvrir les portraits des candidats de Koh Lanta 2021.

Koh Lanta est une émission de TF1 diffusée chaque année à deux reprises sur la première chaîne : une première saison est diffusée au printemps, une seconde à la fin de l'été. Pour découvrir les nouveaux épisodes de la prochaine saison, il suffit de visionner la première chaîne dès le 12 mars 2021 à 21h05. Chaque épisode est diffusé le vendredi soir, et disponible sur la télévision mais également en direct sur le site MyTF1 via tablette, ordinateur ou smartphone. L'émission est disponible en replay dès le lendemain sur le site MyTF1.

Pour l'heure, on ne connait pas la date exacte de diffusion de la prochaine saison Koh Lanta : All Star, qui réunira d'anciens aventuriers du jeu de TF1. Cette édition, qui célébrera les 20 ans de l'émission présentée par Denis Brogniart, devrait toutefois être diffusée à la fin de l'année 2021. C'est en effet le 4 août 2001 qu'a été diffusé le tout premier épisode de la première saison de Koh Lanta. La diffusion de cette saison anniversaire exceptionnelle, qui aura lieu en Polynésie française, devrait donc avoir lieu à peu près à cette période de l'année.

Clémence Castel, gagnante de Koh Lanta saison 5 (2005) et du Combat des héros (2018)

Coumba Baradj, Koh Lanta saison 5 (2005), Choc des héros en 2010 et La revanche des héros (2012)

Jade Handi, gagnante Koh Lanta saison 7 (2007), Koh Lanta Le Retour des héros (2009)

Christelle Gauzet, gagnante de Koh Lanta saison 8 (2008)

Karima Najjarine, Koh Lanta saison 15 (2016)

Clémentine Jullien, finaliste de Koh Lanta saison 17 (2017), Le Combat des héros (2018)

Cindy Poumeyrol, finaliste de Koh Lanta saison 20 (2019)

Alexandra Pornet, gagnante de Koh Lanta, Les 4 terres (2020)

Alix Noblat, Koh Lanta saison 21 (2020)

Patrick Merle, finaliste de Koh Lanta saison 9 (2009), Koh Lanta : La Revanche des héros (2012)

Freddy Boucher, Koh Lanta saison 9 (2009), finaliste du Choc des héros (2010), La Revanche des héros en 2012, La Nouvelle édition en 2014

Claude Dartois, finaliste de Koh Lanta saison 10 (2010) et de La Revanche des héros (2012), L'île des héros (2020).

Laurent Maistret, Koh Lanta saison 11 (2011), gagnant de Koh Lanta : La nouvelle édition (2014)

Teheiura Teahui, finaliste de Koh Lanta saison 11 (2011), La Revanche des héros (2012), La Nouvelle édition (2014), L'île des héros (2020)

Ugo Lartiche, gagnant de Koh Lanta saison 12 (2012)

Philippe Bizet, Koh Lanta saison 12 (2012), La Nouvelle édition (2014)

Namadia, Koh Lanta saison 12 (2012)

Maxime Berthon, Koh Lanta saison 20 (2019)

Sam Haliti, Koh Lanta : l'île des héros (2020)

Sandro Gonzalez Schenan, Loïc Riowal et Béatrice Kaboré sont réservistes.

La dernière finale de Koh Lanta, Les 4 terres, opposait Brice, Loïc et Alexandra. Tous les trois qualifiés à l'épreuve des poteaux, les aventuriers se sont livré bataille pendant plusieurs heures. C'est finalement Alexandra qui est tombée la première, suivie de Loïc. Brice le Creusois a donc remporté l'épreuve et la possibilité de choisir son adversaire face au jury final. Conscient qu'il aurait moins de chances de gagner face à Loïc, très populaire chez les candidats de l'ultime conseil, le jeune animateur radio lui a préféré Alexandra. Au final, les douze membres du jury final ont tranché : 7 votes pour Alexandra, 5 pour Brice. C'est Alexandra, la comptable de l'Ain devenue aventurière, qui remporte Koh Lanta les 4 terres et les 100 000€. Arrivée malade dans l'aventure, Alexandra s'est révélée au fur et à mesure des épisodes : mère nourricière des aventuriers de la tribu réunifiée, elle a aussi impressionné sur les épreuves de logique et au tir à l'arc.