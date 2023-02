"Koh Lanta : règles du Feu Sacré, notes des candidats... Tout savoir"

KOH LANTA 2023. TF1 diffuse l'épisode 2 de Koh Lanta : Le Feu Sacré ce soir. Après l'élimination de Célia, quel candidat va faire les frais du conseil ? En attendant le verdict, on fait le point sur les règles de la saison, les notes des candidats ainsi que le résumé du précédent épisode.

Diffusion et replay L'épisode 2 de Koh Lanta Le Feu Sacré est diffusé ce soir. Après l'élimination de Célia dans l'équipe jaune, les Jaunes vont-ils réussir à rester à 9 et forcer une élimination dans l'autre équipe ? Quel candidat ou quelle candidate fera les frais du conseil ? Rendez-vous en fin de savoir pour le faire.

Nicolas semble faire l'unanimité chez nos lecteurs. Dans notre sondage hebdomadaire auprès des lecteurs de Linternaute.com (voir ci-dessous), c'est Nicolas qui a obtenu la meilleure note. 49% des votants trouvent qu'il est l'aventurier le plus impressionnant sur la base de l'épisode 1. Il faut dire qu'il a remporté le parcours du combattant face aux autres aventuriers puis a battu en duel Helena pour s'arroger le droit de porter le Feu Sacré. Derrière lui Grâce et Martin conclut le podium avec 26% et 16% des voix exprimées.

Célia première éliminée de Koh Lanta Le Feu Sacré. Elle avait beau être préparée, Célia n'a pas réussi à convaincre les autres candidats de sa valeur. Ceux-ci l'ont en effet jugée trop peu "investie" et trop peu "affirmée". La candidate éliminée s'est épanchée dans la presse et ne décolère pas. Elle considère en effet sa sortie "minable et sans honneur" a-t-elle expliqué à Télé Loisirs.

Ils ne sont déjà plus que 19 candidats. Ils étaient 10 femmes et 10 hommes à avoir été sélectionnés pour participer à Koh Lanta : Le Feu Sacré. La semaine dernière, c'est Célia qui a été éliminée. Et à la fin, il n'en restera qu'un ou une qui s'arrogera le chèque de 100 000€ promis au grand gagnant que l'on découvrira d'ici quelques mois en direct durant la finale de la saison.

Qu'est-ce que le Feu Sacré, nouvel objet capital de la saison ? Jusqu'à la réunification, chaque jeu de confort mettra en jeu le feu sacré, un talisman qui permet de protéger un candidat à la manière d'un collier d'immunité. La semaine dernière, c'est Nicolas qui l'avait remporté et l'avait utilisé pour se protéger lui-même au conseil de l'épisode 1. Ce feu sacré est remporté à chaque jeu de confort : si l'équipe détentrice du feu sacré perd l'épreuve, c'est l'équipe adverse qui l'empoche. Le feu sacré peut être donné à un autre candidat, qu'il soit dans une même équipe ou bien dans l'équipe adverse. Le feu sacré permettra donc sans doute de remanier les dynamiques lors des conseils.

16:01 - Koh Lanta : Le Feu Sacré épisode 2, c'est ce soir ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet article dédié au deuxième épisode de Koh Lanta : Le Feu Sacré. La compétition commence à peine entre les Rouges et les Jaunes mais l'équipe jaune est déjà potentiellement en difficultés avec une coéquipière éliminée la semaine dernière. Les Jaunes de Nicolas vont-ils rapidement rebondir ? Le Feu Sacré va-t-il changer de mains ? Quel candidat va faire les frais du conseil de l'épisode 2 ? En attendant d'avoir ces informations, on fait le point sur les informations clés de cette saison, des nouvelles règles aux différents candidats ainsi que le résumé de l'épisode précédent.

Koh-Lanta est un jeu d'aventure diffusé depuis 2001 sur TF1. Il a été présenté par Hubert Auriol pour la première saison. Depuis 2002, c'est Denis Brogniart qui se charge de l'animation du programme. Plusieurs aventuriers tentent de survivre sur une île déserte jusqu'à la finale. Dans ce divertissement de survie et de stratégie, plusieurs épreuves ponctuent chaque épisode, et un candidat est éliminé par les autres participants, jusqu'à ce qu'il n'en reste que cinq. Ces derniers se départagent ensuite sur deux épreuves emblématiques : l'orientation et les poteaux, avant le vote final. Depuis sa création, le jeu a connu de nombreux changements de règles.

Durant chaque épisode de Koh Lanta, la rédaction de Linternaute.com vous propose de voter pour vos candidats préférés de l'émission. Les candidats ayant accumulé le plus de voix du public auront, de fait, la meilleure note exprimée en pourcentages des suffrages exprimés. Quels candidats obtiendront donc les meilleurs notes pour cet épisode 1 de Koh Lanta : Le Feu Sacré ? Lesquels seront plus boudés par le public ? Réponse dans le sondage ci-dessous. Si le sondage ne s'affiche pas, cliquez ici.

La saison 2023 de Koh Lanta, intitulée Le Feu Sacré est arrivée à l'antenne de TF1 le mardi 21 février 2023. Tous les épisodes de la saison sont diffusés les mardis soirs sur la Une. La chaîne a effectué un changement de case pour Koh Lanta du vendredi au mardi et semble heureuse des audiences générées.

Ils seront 20 candidats, âgés de 22 à 56 ans, à participer à Koh Lanta : Le Feu Sacré. Leur identité a été révélée au moment de l'annonce de la date de diffusion, ce 31 janvier. Ils se disputeront la grande victoire et le chèque de 100 000€. Retrouvez les portraits des vingt candidats de cette nouvelle saison de Koh Lanta en cliquant ici.

C’est dans la soirée du 21 juin 2022 que TF1 a diffusé la grande finale de Koh Lanta, le totem maudit. Après 39 jours de survie aux Philippines, c’est Bastien et François qui ont été choisis par le jury final comme grands gagnants de la saison. Les deux candidats ont supplanté Géraldine avec 4 voix chacun contre 3.

Koh-Lanta est une émission de TF1 diffusée chaque année à deux reprises sur la première chaîne : une première saison est diffusée au printemps, une seconde à la fin de l'été. Chaque épisode est disponible sur la télévision mais également en direct sur le site MyTF1 via tablette, ordinateur ou smartphone. L'émission est disponible en replay dès le lendemain sur le site MyTF1 et ce pour une durée de 7 jours. A noter que les replays sont mis en ligne sur la plateforme Salto pour une durée indéfinie, ce qui permet aux fans les plus acharnés de voir ou de revoir la saison en intégralité.