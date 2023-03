"Koh Lanta : Tania et Benjamin proches, éliminé... L'épisode 3 en résumé"

KOH LANTA 2023. Cette semaine, dans l'épisode 3 de Koh Lanta Le Feu Sacré, les téléspectateurs ont été surpris par la proximité de Tania et Benjamin sur le camp. Ils ont aussi pu découvrir le troisième éliminé de la saison. Lisez notre récap.

En direct

12:01 - "Sinon je serais morte de froid", Tania explique pourquoi elle dort collée à Benjamin Tania et Benjamin qui dorment l'un contre l'autre dans Koh Lanta Le Feu Sacré, c'est une des séquences qui a le plus marqué dans l'épisode 3 de la saison. Certains s'imaginent déjà que les deux candidats vont former le futur couple créé par l'émission. Sur Instagram, Tania a pris la parole pour s'expliquer. "Les nuits sont très dures sur Koh Lanta ! D'autant plus que j'ai le syndrome de Raynaud, c'est à dire une très mauvaise circulation du sang. Voilà pourquoi je dors collée à Benjamin, pour garder au maximum la chaleur humaine..." A noter que son choix de Benjamin n'est pas anodin non plus mais bien moins romantique que ce que les téléspectateurs pourraient penser. "Heureusement que Benjamin était là car c'était le seul à me parler en ce début d'aventure. Sinon je serais morte de froid sur le camp. Merci à lui car je ne me voyais pas coller Quentin ou Frédéric qui ne m'adressaient pas la parole..."

11:30 - Vers un épisode 4 dantesque dans Koh Lanta Le Feu Sacré ? La bande-annonce de l'épisode 4 de Koh Lanta, dévoilée ce mardi soir, promet une épreuve à élimination directe mais aussi la fin des deux équipes rouge et jaune. Les candidats détestent les épreuves à élimination directe car elles ont le potentiel de rebattre les cartes. Un coup de mou sur une épreuve et un candidat potentiellement fort peut être éliminé sans sommation, ce qui peut également bouleverser l'équilibre des alliances en place. Enfin, quelle dynamique va remplacer les deux équipes ? S'agira-t-il d'une réunification anticipée ou bien de deux nouvelles équipes inédites ? Réponse mardi prochain dans Koh Lanta sur TF1.

11:00 - Un épisode 3 très suivi sur TF1 ? Les audiences de Koh Lanta En moyenne, l'épisode 3 de Koh Lanta a été regardé par 3,44 millions de téléspectateurs, pour un total de 20,2% de parts de marché. TF1 s'arroge donc la première place en prime-time ce mardi 7 mars, devant France 3 et Crimes Parfaits qui réunissait 3,43 millions de téléspectateurs. A noter que l'épisode 3 fait d'ailleurs un peu mieux que l'épisode 2 qui, lui, avait été regardé par 3,42 millions de Français la semaine dernière et avait été battu par France 3. Rappelons enfin que TF1 et Koh Lanta comptent également beaucoup sur les visionnages en replay, source d'audiences devenue majeure ces dernières années pour le programme.

10:46 - Nicolas toujours plébiscité par nos lecteurs Dans notre sondage hebdomadaire, Nicolas se maintient toujours en tête des candidats les plus appréciés de ce début de saison dans Koh Lanta Le Feu Sacré. Il obtient ainsi 56% des suffrages exprimés. Capitaine des Jaunes qui ont doublement gagné durant l'épisode 3, il est aussi le vainqueur du parcours du combattant dans l'épisode 1. Va-t-il maintenir ce niveau de popularité tout au long de la saison auprès de nos lecteurs ? La suite au prochain épisode !

10:31 - Avant la saison, Alexandre voulait éliminer les plus forts C'est une véritable désillusion pour Alexandre chez les Rouges alors qu'il annonçait se voir plus comme un stratège dans Koh Lanta. Avant le lancement de l'émission, le candidat se disait même prêt à faire un grand coup et voulait tout simplement éliminer les candidats les plus sûrs d'eux dès le début de l'aventure. Force est de constater que les machinations qu'Alexandre s'imaginait ourdir sont plus compliquées à mettre en place que prévu. Il a été éliminé de 4 voix tandis qu'Elodie et Rudy ont respectivement reçu 3 et 2 votes à leur encontre.

10:15 - Benjamin et Tania proches chez les Jaunes, "ils ont confondu avec L'île de la tentation !" C'est une des séquences qui a fait parler dans l'épisode 3 de Koh Lanta : Le Feu Sacré, Benjamin et Tania dorment ensemble l'un contre l'autre sur le camp des Jaunes. Le duo semble donc ici assez proche, même si l'on peut rappeler que les nuits sont souvent très fraîches dans Koh Lanta et qu'il n'est pas rare que les candidats dorment les uns à côté des autres pour préserver la chaleur. Pourtant, la proximité des deux candidats a pu faire lever quelques sourcils devant l'épisode 3, certains allant même jusqu'à s'interroger : "ils ont confondu Koh Lanta et L'île de la tentation !"