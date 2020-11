"Koh Lanta : une élimination en binômes prévue dans l'épisode 11"

KOH LANTA LES 4 TERRES – C'est devenu un grand classique des saisons de Koh Lanta : l'épisode des binômes est redouté par bon nombre de candidats.

[Mis à jour le 6 novembre 2020 à 14h30] Comme le laisse entrevoir la bande-annonce de l'épisode 11 de Koh Lanta les 4 terres, la production de l'émission a prévu de mettre les nerfs des candidats à rude épreuve cette semaine. En effet, chacun des dix candidats encore en lice sera associé aléatoirement à un autre pour former un binôme. Comme le veut la tradition, le destin de ces différents duos sera lié dans les épreuves comme au conseil et ce n'est donc pas un mais bien deux aventuriers qui seront donc éliminés cette semaine. L'occasion pour les stratégies les plus folles de mettre un terme à l'aventure de certains candidats dangereux par la stratégie ou par la force sur les épreuves ? Il faudra attendre la diffusion pour le savoir mais, en tout état de cause, l'épreuve d'immunité sera à nouveau cruciale cette semaine !

le Résumé de l'épisode 10

Après les deux éliminations coup sur coup de Bertrand-Kamal et Joaquina, les ex-Rouges se retrouvent bien seuls sur le camp de la tribu réunifiée dans Koh Lanta les 4 Terres. Brice, fort de son double vote que lui a confié Joaquina, voit Lola se rapprocher de lui pour s'assurer qu'il ne votera pas contre elle ou ses amis du Nord. Peu après, Dorian et Jody partent sur une épreuve qui leur permettra d'apporter un peu de réconfort à leurs coéquipiers. Grâce à leur performance, ils réussissent à récupérer beaucoup de nourriture mais aucune lettre de proches. Affamés, les autres membres de la tribu sont bien loin de leur en tenir rigueur. Avec le ventre plein, le moral des troupes retrouve des couleurs.

L'épreuve de confort de la discorde

Convoqués sur l'épreuve de confort, les aventuriers apprennent qu'ils vont devoir concourir sur un parcours d'obstacles en cinq étapes le tout lestés de poids. A chacune d'elle, un obstacle sera rajouté et des candidats seront éliminés. Les aventuriers écartés devront choisir de donner leurs poids à un autre candidat. En finale de l'épreuve, on retrouve donc Dorian avec 26 kilos sur les épaules, Alix avec 14 kilos dans les bras et enfin Lola qui semble avoir été totalement épargnée avec seulement son poids de départ de 3 kilos. Très logiquement, c'est donc la Nordiste qui remporte l'épreuve et décide de faire profiter son amie Angélique de son escapade de plongée au milieu des coraux, ce qui renforce un peu plus la frustration de Dorian et Alix.

De retour de leur excursion, Lola et Angélique ne comprennent pas l'accueil relativement froid de leurs coéquipiers. Une nouvelle fois, les esprits s'agacent du comportement d'Angélique et de son inaction sur le camp. Avant même l'épreuve d'immunité, les stratégies commencent à se dévoiler et de nombreux noms circulent : celui d'Alix dans un premier temps, puis celui de Jody mais aussi celui d'Angélique que Lola décide de protéger en lui donnant l'un de ses deux colliers d'immunité.

Un collier d'immunité qui change la donne

L'épreuve d'immunité propose un superbe duel entre Lola et Alix qui finit par s'incliner. La Berckoise se trouve confortée dans sa stratégie : elle peut sauver Angélique sans craindre pour la suite de sa propre aventure. Les tractations se poursuivent cependant sur le camp et un qui pro quo vient perturber Brice qui prend assez mal qu'Angélique le pointe du doigt comme étant un potentiel traitre alors qu'il avait l'intention de voter en accord avec l'alliance des ex-Violets. Le Creusois se désolidarise alors et réserve son jugement pour plus tard.

Réunis au conseil, les aventuriers apprennent avec stupeur qu'Angélique est en possession d'un collier d'immunité et qu'elle a l'intention de l'utiliser. Grand bien lui en a pris puisqu'autrement elle aurait été éliminée. Les six votes à son encontre ne sont pas pris en compte et c'est donc Jody, avec quatre votes, qui doit quitter l'aventure. L'ostréicultrice nous a accordé un entretien pour revenir sur son aventure. Lisez notre interview avec Jody ici. Quoi qu'il en soit, Angélique et Lola ont bien noté que Brice n'a pas voté dans leur sens et devraient très probablement lui demander des comptes la semaine prochaine.

Tout savoir sur Koh Lanta

Dans Koh Lanta : les 4 terres, quatre équipes s'opposent. Elles sont toutes composées de 6 candidats différents et chaque équipe représente une grande région de France : le Nord, le Sud, l'Ouest et l'Est. Ils devront donc non seulement survivre dans l'archipel des Fidji mais aussi représenter les couleurs de leurs régions respectives. Les portraits des candidats de Koh Lanta : Les 4 terres ont été révélés par TF1 au début du mois d'août. Pour en savoir plus sur eux, cliquez ici.

Les fans de Koh-Lanta se sont réveillés jeudi matin avec une triste nouvelle. Bertrand-Kamal, aventurier de l'équipe verte de l'actuelle saison de Koh Lanta, est décédé des suites d'un cancer. Cette annonce brutale a bouleversé les fans de l'émission, qui se sont également interrogées : quelles conséquences aura ce décès soudain sur la diffusion du jeu d'aventure, actuellement à l'antenne tous les vendredi sur TF1 ? Dans un communiqué commun, la première chaîne et la société de production ALP n'ont pas fait mention d'une interruption de la diffusion de Koh-Lanta. Les 4 Terres continuera d'être diffusé chaque semaine, comme c'est actuellement le cas.

Le prochain épisode de Koh-Lanta sera bien diffusé ce vendredi 11 septembre, à 21h05 sur Koh-Lanta. La saison des 4 terres sera toutefois dédié à Bertrand-Kamal, comme il a été précisé dans ce communiqué partagé sur les réseaux sociaux. Mais le jeu va-t-il devoir s'adapter au parcours du candidat, toujours en lice à l'issue du second épisode ? Que va-t-il se passer si le candidat est finaliste ? Pour l'heure, il est trop tôt pour le dire, et TF1 n'a pas communiqué à ce sujet. Mais certains fans évoquent déjà qu'en cas de victoire, ce soit les parents de l'aventurier décédé qui remportent la somme qui lui était dû, ou que celle-ci soit reversée à une association. Dès ce soir, un préambule rendant hommage à Bertrand-Kamal sera diffusé en début d'épisode.

Denis Brogniart "dévasté" par la mort de Bertrand-Kamal

Suite à l'annonce du décès du candidat, Denis Brogniart, présentateur du jeu de TF1, qui s'est fendu d'un émouvant hommage à Bertrand-Kamal sur les réseaux sociaux. Selon un communiqué de la première chaîne, l'animateur de télévision "l'a accompagné tout du long de sa maladie", diagnostiquée après le tournage du jeu d'aventure. "Suis dévasté", a notamment écrit Denis Brogniart sur son compte Twitter, "je l'ai connu comme aventurier de Koh Lanta et je l'ai aimé comme un ami ensuite, un être cher avec qui j'ai partagé tant d'instants privilégiés".

Dans cet émouvant hommage, Denis Brogniart est revenu sur la personnalité du candidat de Koh Lanta : Bertrand-Kamal "m'a impressionné par son courage, son mental, sa tendresse et son altruisme. Un grand monsieur, un mec en or, un aventurier formidable. Sa vie a été courte mais si riche et intense, faite d'amour, de joie, de générosité." Sur son compte Twitter, l'animateur a appelé ses abonnés à honorer "la mémoire d'un homme si bon", tout en adressant ses pensées à la famille de l'aventurier. "Mon Beka, je garde pour toujours ton sourire, tes yeux pétillants, nos moments quotidiens qd c'était si dur, je ne t'oublierai jamais. #rip Je t'aime." De son côté, TF1 et ALP ont annoncé que la saison Koh Lanta : les 4 terres serait dédiée à Bertrand-Kamal, sans évoquer d'interruption de la diffusion du jeu en conséquence.

Je pense à sa maman Annick, à son papa Samir, à sa sur et à son frère qui lont entouré avec tant damour jusquau bout.

Mon Beka, je garde pour toujours ton sourire, tes yeux pétillants, nos moments quotidiens qd cétait si dur, je ne toublierai jamais. #rip Je taime. — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) September 10, 2020

Un hommage déjà rendu lors de la finale de Koh Lanta : l'île des héros

Denis Brogniart avait déjà rendu un discret hommage à Bertrand-Kamal lors de la finale de Koh Lanta : l'île des héros. Le 5 juin dernier, après la victoire de Naoil, le présentateur de la première chaîne a tenu à avoir "une pensée pour Samir et sa famille qui vivent des moments difficiles, on pense à vous". Pour que le nom de l'aventurier ne soit pas révélé, l'animateur du jeu de survie avait mentionné Samir, le prénom du père de Bertrand-Kamal, pour que son hommage soit plus discret à l'égard de l'aventurier.

La saison Koh Lanta : les 4 terres est diffusée tous les vendredis sur TF1 à partir de 21h05. Pour les téléspectateurs qui ont raté un épisode, la première chaîne propose de les visionner en replay streaming sur le site MyTF1. A noter qu'un épisode reste en ligne 8 jours après sa diffusion télévisée.

La mort de Bertrand-Kamal, aventurier de l'actuelle équipe verte de Koh Lanta : les 4 terres, a donné un coup de massue à l'équipe de TF1. Vendredi 11 septembre, Denis Brogniart était invité sur le plateau d'Europe 1 pour évoquer cette lourde perte, confirmant qu'un préambule était prévu dans l'épisode diffusé ce soir pour lui rendre hommage. Le passage de l'animateur du jeu d'aventure au micro d'Europe 1 a également été l'occasion d'évoquer la prochaine saison de Koh Lanta. Et le présentateur a fait une annonce pour le moins surprenante : en raison du coronavirus, le tournage se fera en France.Denis Brogniart a évoqué cette prochaine saison de Koh Lanta qu'en quelques mots : le casting "est terminé" et le tournage doit débuter au mois d'octobre. Toutefois, hors de question pour le présentateur de révéler encore avec précision le lieu de tournage : "On tournera en France, mais la France, c'est grand" a-t-il laissé entendre, énigmatique. Des téléspectateurs pourront donc certainement assister à des bouts de tournage du jeu de TF1. Selon les informations de TV Mag, le tournage aura lieu en Polynésie Française.