L'AFFAIRE D'OUTREAU. France 2 diffuse les deux premiers épisodes de sa série documentaire sur L'affaire d'Outreau. Le juge Fabrice Burgaud fait partie des grands absents du programme.

[Mis à jour le 17 janvier 2023 à 20h41] Fiasco judiciaire, sordide affaire de pédophilie, le procès d'Outreau et son enquête ont fait coulé beaucoup d'encres de 2001 à 2005. France 2 met en lumière les rouages de cette affaire judiciaire dans sa série documentaire en quatre épisodes, diffusés les mardis 17 et 24 janvier 2023. Les spectateurs peuvent découvrir des images d'archives, des reconstitutions avec des acteurs basées sur les procès verbaux, avec des interview des principaux protagonistes.

L'un des grands absents du documentaire sur l'affaire d'Outreau est le juge Fabrice Burgaud, en charge de l'instruction de 2001 à 2003, alors qu'il était âgé d'une trentaine d'années. Celui-ci n'apparaît qu'au détour d'images d'archives et de reconstitutions sous les traits d'un acteur, mais n'a pas donné d'interviews. En 2006, il a dû défendre l'instruction de ce dossier devant la commission d'enquête parlementaire. Aujourd'hui, il est affecté à la Cour de cassation. La co-réalisatrice Agnès Pizzini assure auprès du Parisien l'avoir "rencontré à plusieurs reprises" en amont du tournage de la série documentaire. "Il n'a pas souhaité participer", explique-t-elle sobrement. Tout comme le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer, Gérald Lesigne.

Plusieurs protagonistes de l'affaire d'Outreau ont accepté de répondre aux questions de France 2 dans le cadre de ce documentaire : quatre des six acquittés prennent la parole (l'abbé Dominique Wiel, Alain Marécaux, Thierry Dausque et Daniel Legrand fils), deux des enfants victimes (Jonathan Delay, 6 ans au moment de faits, et François-Xavier Marécaux, 9 ans, qui parle lui de "mal-interprétation" de ses propos à l'époque), des avocats, commissaires de polices ou encore des journalistes qui ont couvert le dossier.

L'une des victimes dénonce une "fumisterie abominable"

Sur Twitter, Jonathan Delay, qui apparaît pourtant dans le documentaire L'affaire d'Outreau, a tenu à dénoncer la série documentaire pour appeler au "boycott national de cette série qui est une fumisterie abominable" : "Surjouée, caricaturale et tirée par les cheveux, loin du rêve que l'on m'avais présenter lors de l'annonce du projet". Auprès de 20 minutes, Olivier Ayache Vidal, co-réalisateur du documentaire de France 2, assure comprendre cette réaction : "Nous aimerions que ce film soit salvateur pour toutes les victimes, enfants et acquittés. Elles ne témoignent pas les unes contre les autres, d'ailleurs les acquittés ont de la compassion pour Jonathan et n'ont aucune rancœur". Il assure avoir voulu rendre "hommage" aux victimes. La production et France Télévision estiment auprès du Parisien que "c'est encore dur d'entendre que les acquittés, aussi, ont souffert" pour les victimes.

L'affaire d'Outreau a débuté en 2001. La direction de l'enfance du Pas-de-Calais procède à un signalement auprès du procureur de la République après que les enfants de Thierry Delay et Myriam Badaoui aient révélé qu'eux et d'autres enfants ont été victimes d'abus et de sévices de la part de leurs parents et d'autres locataires de la cité HLM de la tour du Renard à Outreau. L'instruction a lieu entre 2001 et 2003 et entraîne un grand nombre de gardes à vues et mises en examen. Au total, on apprend que 12 enfants sont victimes de violences sexuelles.

Dix-huit personnes sont écrouées en détention provisoire. Le procès d'Outreau s'ouvre à Saint-Omer en 2004. Si quatre des accusés plaident coupable (Thierry Delay, Myriam Badaoui, et leurs voisins de palier David Delplanque et Aurélie Grenon), les treize autres plaident l'innocence. Les quatre premiers sont reconnus coupables. Six autres sont également condamnés et feront appel. Ils seront finalement acquittés en 2005, après trois ans de prison.

L'affaire d'Outreau est une série documentaire diffusée sur France 2. Les deux premiers épisodes sont diffusés le 17 janvier 2023, les deux derniers la semaine suivante, le 24 janvier 2023, à partir de 21h10. Si vous souhaitez regarder ce programme en streaming, sachez que les quatre épisodes sont disponibles gratuitement sur le site france.tv. Il suffit simplement d'être inscrit et d'avoir un compte pour les visionner.

La série documentaire L'affaire d'Outreau est diffusée sur France 2 les 17 et 24 janvier 2023 à 21h10. Si vous souhaitez rattraper les épisodes en replay streaming, sachez que le site de France Télévision, france.tv, a mis en ligne l'intégralité des épisodes de la série. Pas besoin de payer, il suffit simplement d'avoir un compte gratuit sur la plateforme pour voir les quatre épisodes.