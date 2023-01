France 2 diffuse les premiers épisodes de sa série docu-fiction consacrée sur l'affaire d'Outreau ce mardi 17 janvier 2023 dès 21h10.

[Mis à jour le 17 janvier 2023 à 10h34] L'affaire d'Outreau reste dans l'imaginaire collectif à la fois un immense fiasco judiciaire et une écœurante histoire de pédophilie. Mais que s'est-il passé, dans le détail, entre 2001 et 2005 ? C'est ce que France 2 entend décortiquer dans sa nouvelle série documentaire, L'affaire d'Outreau, dont le premier épisode est diffusé ce mardi 17 janvier 2023 à 21h10. En invoquant des interviews des protagonistes de l'affaire mêlé à des scènes de fiction tirées de procès verbaux, ces épisodes tentent de remettre en lumière cette affaire tout en rendant hommages aux enfants abusés et les adultes finalement acquittés dans ce dossier.

La série documentaire L'affaire d'Outreau sur France 2 revient sur les temps forts de l'affaire. Les téléspectateurs pourront retrouver des scènes de fiction jouées par des acteurs, mais également sur les interviews de plusieurs des protagonistes : quatre des six acquittés prennent la parole (l'abbé Dominique Wiel, Alain Marécaux, Thierry Dausque et Daniel Legrand fils), deux des enfants victimes (Jonathan Delay, 6 ans au moment de faits, et François-Xavier Marécaux, 9 ans), des avocats, commissaires de polices ou encore des journalistes qui ont couvert le dossier. Fabrice Burgaud, le juge d'instruction en charge du dossier, et Gérald Lesigne, procureur de la République de Boulogne-sur-Mer, n'ont pas souhaité participer.

Qu'est-ce que l'affaire d'Outreau ?

L'affaire d'Outreau a débuté en 2001. La direction de l'enfance du Pas-de-Calais procède à un signalement auprès du procureur de la République après que les enfants de Thierry Delay et Myriam Badaoui aient révélé qu'eux et d'autres enfants ont été victimes d'abus et de sévices de la part de leurs parents et d'autres locataires de la cité HLM de la tour du Renard à Outreau. L'instruction a lieu entre 2001 et 2003 et entraîne, sur la dénonciation de 12 enfants et de leurs parents mais aussi d'autres inculpés, à un grand nombre de gardes à vues et mises en examen.

Dix-huit personnes sont écrouées en détention provisoire. Le procès d'Outreau s'ouvre à Saint-Omer en 2004. Si quatre des accusés plaident coupable (Thierry Delay, Myriam Badaoui, et leurs voisins de palier David Delplanque et Aurélie Grenon), les treize autres plaident l'innocence. Les quatre premiers sont reconnus coupables. Six autres sont également condamnés et feront appel. Ils seront finalement acquittés en 2005, après trois ans de prison.