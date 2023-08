"L'amour est dans le pré : pourquoi y a-t-il autant d'abandons cette année ?"

L'AMOUR EST DANS LE PRÉ 2023. Quatre agriculteurs ont décidé de ne pas poursuivre l'aventure de L'amour est dans le pré au cours de cette saison 18. La production s'en explique.

[Mis à jour le 28 août 2023 à 20h30] C'est une hécatombe. Après David, Charles et Baptiste, un quatrième candidat aurait abandonné L'amour est dans le pré cette année. Selon Gabriella Mather, la productrice de l'émission qui s'est exprimée auprès de Pure Médias, l'un des agriculteurs, dont on ne connaît pas encore l'identité, s'est rendu compte que les prétendantes qu'il a accueilli chez lui ne lui correspondaient pas.

Rappelons que Baptiste a décidé de ne pas poursuivre sa quête de l'amour grâce à l'émission de M6 car il aurait renoué avec une ancienne conquête. De leur côté, Charles et Baptiste n'ont pas reçu de courriers à la hauteur de leurs attentes. Pour expliquer cette vague d'abandon dans la saison 2023 de L'amour est dans le pré, Gabriella Mather évoque des agriculteurs et des prétendants "qui ont beaucoup de caractère". "Il font bien ce qu'ils veulent, donc on s'est adapté. On ne s'est pas ennuyé cette année." De son côté, Karine Le Marchand avait confié en conférence de presse que cette saison n'avait pas été "facile tout le temps. On a vécu des choses improbables qui ne se sont jamais produites par le passé".

fiche programme

L'amour est dans le pré est une émission diffusée sur M6 depuis le 8 septembre 2005. Chaque année, des agriculteurs et agricultrices y participent dans l'espoir de trouver l'amour grâce à la diffusion de leurs portraits dans l'émission. Celle-ci est présentée par Karine Le Marchand. Les portraits de la saison 18 sont les 30 janvier et 6 février 2023 sur la sixième chaîne.

Pour son édition 2023, L'amour est dans le pré introduira 14 agriculteurs. Parmi eux, on compte onze hommes et trois femmes, âgés de 26 à 60 ans. Leurs portraits ont été dévoilés au grand public pour une diffusion sur M6 à partir du lundi 30 janvier 2023. Découvrez leurs photos en cliquant ici.

L'amour est dans le pré fait son retour en 2023 sur M6. Les spectateurs pouvaient découvrir les portraits sur la sixième chaîne le 30 janvier et le 6 février 2023. Deux épisodes spéciaux : L'amour est dans le pré : que sont-ils devenus ? seront diffusés les lundis 7 et 14 août. Quant à la nouvelle saison de l'émission, elle a débuté le lundi 21 août 2023, à 21h10, sur la Six. A partir de cette date, un épisode est diffusé chaque lundi soir, jusqu'aux bilans.

Il est bien sûr possible de regarder en replay les portraits ainsi que les épisodes de L'amour est dans le pré après la diffusion au programme TV. Pour regarder les épisodes en direct ou les revisionner, il suffit de se rendre sur le site 6play.fr.

Les téléspectateurs de L'amour est dans le pré vibrent en même temps que les candidats à chaque saison. Si certains ont durablement trouvé l'amour grâce à l'émission M6, d'autres se sont malheureusement séparés de leurs prétendants et prétendantes durant ou après la diffusion. Découvrez ce que sont devenus les agriculteurs des anciennes saisons de L'amour est dans le pré en cliquant sur ce lien.

Si vous êtes agriculteur ou agricultrice et que vous souhaitez tenter votre chance dans L'amour est dans le pré pour la saison prochaine, vous pouvez entrer en contact avec la production via l'adresse mail suivante : lamourestdanslepre@m6.fr ou bien en envoyant votre candidature à cette adresse : L'Amour est dans le pré TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02.

Si vous êtes intéressés par l'un des candidats, il faut lui écrire à l'adresse suivante : L'Amour est dans le pré – TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02 ou par mail en se connectant à la page "L'amour est dans le pré" sur 6play. Il ne faut pas oublier de joindre une photo récente de vous et préciser le nom de l'agriculteur à qui vous envoyez votre lettre.