L'AMOUR EST DANS LE PRE 2020 – Le troisième épisode d'ADP, diffusé ce lundi 28 septembre, voit la poursuite des speed-datings et la découverte des premiers séjours à la ferme.

[Mis à jour le 28 septembre 2020 à 16h00] Lundi 28 septembre 2020, L'amour est dans le pré revient sur M6 pour la diffusion de son troisième épisode. Après Laura, Mathieu, les deux Eric, Laurent et Jean-Claude, c'est au tour de Cathy, Jérôme et Lionel de se frotter à l'épreuve des speed-datings. Les fidèles de L'amour est dans le pré auront également droit à un aperçu du début des séjours à la ferme de Mathieu et Eric l'Auvergnat. D'après les extraits partagés par M6 sur les réseaux sociaux, Jérôme semble d'ailleurs avoir un véritable coup de foudre pour l'une de ses prétendantes : l'agriculteur vivra une rencontre riche en émotions avec Lucile, pour qui il "a eu un véritable coup de coeurs à la lecture de son courrier". "Là, il se passe un truc", confirme d'ailleurs Karine Le Marchand dans l'extrait à voir plus bas dans cet article.

Mais tous ces rendez-vous ne seront pas forcément tous aussi émouvants si l'on en croit la bande-annonce mise en ligne par M6 dans la semaine. Dans ces images, Cathy rencontre notamment un prétendant qui la questionne sur "la cuisine à l'échalote", pas forcément le sujet le plus romantique qui soit. Il faut néanmoins attendre la diffusion de l'épisode pour savoir si l'agricultrice trouvera chaussure à son pied au cours des speed-datings.

"Je cherche mon tout"

Une première rencontre forte en émotion pour Jérôme et Lucile

#ADP lundi à 21.05 pic.twitter.com/VapNXKr35G — M6 (@M6) September 25, 2020

Pour rappel, à l'issue de l'épisode 2 de L'amour est dans le pré, six candidats ont choisi les deux prétendants qui les accompagneront à la ferme. Laurent a choisi Emilie et Charlotte, deux mères célibataires, tandis que Jean-Claude a laissé sa chance à Yolanda et Daneiji. Eric le chevrier a accueilli Claudine à sa ferme, tandis qu'Eric l'Auvergnat s'est laissé séduire par Cathy et Sylvie. Pour ce qui est de Mathieu, il a jeté son dévolu sur Alexandre, un cavalier de 24 ans, et Johnny, professeur des écoles ariégeois. Laura a quant à elle accueilli dans son exploitation Benoît et Jean-Eude, sachant qu'elle a un coup de coeur très marqué pour ce dernier.

En 2020, les fidèles de L'amour est dans le pré ont eu peur que leur émission préférée ne rencontre certaines turbulences en raison du coronavirus. Heureusement, le retour de l'émission M6 a pu se faire dans les temps : après la diffusion des portraits des agriculteurs en mars 2020, la saison 15 de L'amour est dans le pré est revenu sur la sixième chaîne depuis le lundi 14 septembre 2020 pour les premiers speed-datings. L'émission est depuis diffusée chaque semaine, comme ça a toujours été le cas.

Pour l'édition 2020 de L'amour es dans le pré, 13 agriculteurs partent à la recherche de l'amour, dont 11 hommes et deux femmes. Découvrez ci-dessous leurs portraits et leurs descriptions.

Les téléspectateurs de L'amour est dans le pré vibrent en même temps que les candidats à chaque saison. Si certains ont durablement trouvé l'amour grâce à l'émission M6, d'autres se sont malheureusement séparés de leurs prétendants et prétendantes durant ou après la diffusion. Dans le diaporama ci-dessus, on vous dit ce que sont devenus les agriculteurs de L'amour est dans le pré.

