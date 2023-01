"L'amour est dans le pré : comment écrire aux candidats de la saison 18 ?"

L 'AMOUR EST DANS LE PRÉ 2023.M6 présente les premiers agriculteurs de L'amour est dans le pré 2023 ce lundi 30 janvier 2023. On vous explique comment les contacter.

Les fidèles de L'amour est dans le pré seront ce soir devant leur poste de télévision. M6 diffuse la première partie des portraits de la saison 18 ce lundi 30 janvier 2023 à partir de 21h10. Et si un candidat vous a tapé dans l'oeil, vous pouvez le contacter immédiatement pour lui envoyer le fameux "courrier" à l'adresse postale "L'amour est dans le pré - TSA 21234 - 75070 Paris Cedex 2", ou à par mail en se connectant à la page "L'amour est dans le pré" sur 6play.

La production de L'amour est dans le pré encourage toutefois les prétendants des agriculteurs d'inclure des photos récentes à leurs lettres. Au total, 14 agriculteurs vont tenter de trouver l'amour cette année en participant à l'émission. Les candidats , onze hommes et trois femmes, sont âgés de 26 à 60 ans. La seconde partie sera à découvrir la semaine prochaine, le 6 février. Découvrez les portraits des candidats 2020 dans notre diaporama ci-dessous.

Où voir les portraits de L'amour est dans le pré ?

M6 diffuse les portraits des candidats de L'amour est dans le pré sur deux soirs : le 30 janvier 2023 et le 6 février 2023, à 21h10. Il est également possible de les voir une semaine avant leur diffusion sur le site de streaming payant de la chaîne, 6playmax, qui propose les programmes de la Six sans pub et sans limite pour 2,99 euros par mois jusqu'au 11 octobre. Il est possible d'en profiter durant sept jours gratuitement.

L'amour est dans le pré est une émission diffusée sur M6 depuis le 8 septembre 2005. Chaque année, des agriculteurs et agricultrices y participent dans l'espoir de trouver l'amour grâce à la diffusion de leurs portraits dans l'émission. Celle-ci est présentée par Karine Le Marchand. Les portraits de la saison 18 sont les 30 janvier et 6 février 2023 sur la sixième chaîne.

Pour son édition 2023, L'amour est dans le pré introduira 14 agriculteurs. Parmi eux, on compte onze hommes et trois femmes, âgés de 26 à 60 ans. Leurs portraits seront dévoilés au grand public pour une diffusion sur M6 dès le lundi 30 janvier 2023. Découvrez leurs photos en cliquant ici.

L'amour est dans le pré fait son retour en 2023 sur M6. Les spectateurs peuvent découvrir les portraits sur la sixième chaîne le 30 janvier et le 6 février 2023. Il faudra toutefois patienter plusieurs mois ensuite avant les speed-datings, qui devront être tournés après les portraits. Généralement, le reste de la saison de L'ADP est à découvrir sur la Six fin août, voire début septembre, pour une diffusion hebdomadaire jusqu'à la fin de l'année.

Il est bien sûr possible de regarder en replay les portraits ainsi que les épisodes de L'Amour est dans le pré après la diffusion au programme TV. Pour regarder les épisodes en direct ou les revisionner, il suffit de se rendre sur le site 6play.fr mais aussi sur la plateforme de streaming Salto, qui diffuse chaque épisode avec une semaine d'avance.

Les téléspectateurs de L'amour est dans le pré vibrent en même temps que les candidats à chaque saison. Si certains ont durablement trouvé l'amour grâce à l'émission M6, d'autres se sont malheureusement séparés de leurs prétendants et prétendantes durant ou après la diffusion. Découvrez ce que sont devenus les agriculteurs des anciennes saisons de L'amour est dans le pré en cliquant sur ce lien.

Si vous êtes agriculteur ou agricultrice et que vous souhaitez tenter votre chance dans L'amour est dans le pré pour la saison prochaine, vous pouvez entrer en contact avec la production via l'adresse mail suivante : lamourestdanslepre@m6.fr ou bien en envoyant votre candidature à cette adresse : L'Amour est dans le pré TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02.

Si vous êtes intéressés par l'un des agriculteurs de cette saison, il faut lui écrire à l'adresse suivante : L'Amour est dans le pré – TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02 ou par mail en se connectant à la page "L'amour est dans le pré" sur 6play. Il ne faut pas oublier de joindre une photo récente de vous et préciser le nom de l'agriculteur à qui vous envoyez votre lettre.