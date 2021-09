"L'amour est dans le pré : coup de foudre immédiat pour Jean-François dans l'épisode 3"

L'AMOUR EST DANS LE PRE 2021. Dans l'épisode 3 de L'amour est dans le pré diffusé sur M6 lundi, on pourra voir Jean-François craquer pour l'une de ses prétendantes.

[Mis à jour le 10 septembre 2021 à 16h03] Dans l'épisode 3 de L'amour est dans le pré, diffusé lundi 13 septembre 2021, Jean-François rencontre Mélanie, l'une de ses prétendantes. Cette dernière est envahie par l'émotion dès qu'elle pose le regard sur l'agriculteur, comme le révèle un extrait diffusé sur les réseaux sociaux de M6 : "j'ai vraiment le sentiment que tu es mon âme sœur, j'ai envie d'y croire", lâche-t-elle d'emblée. Et cette déclaration ne laissera pas le candidat de L'amour est dans le pré. Jean-François ne manquera pas de compliments pour décrire Mélanie, que ça soit sur ses yeux ou son sourire.

Au cours de la conversation, Mélanie apprend que les photos qu'elle a envoyé d'elle lors d'une randonnée... avaient pour décors l'estive de l'agriculteur. Cette nouvelle laisse Karine Le Marchand pantoise. Ils se découvrent ainsi de nombreux points communs : Mélanie est également ariégeoise, mais elle assure qu'elle ne le connaissait pas avant de se rendre aux speed-datings. "J'ai eu cette évidence en te rencontrant, c'est lui", lui déclare la prétendante. Découvrez ce coup de foudre dans la vidéo ci-dessous ou en direct lundi sur M6.

"J'ai vraiment le sentiment que tu es mon âme sur"

Quand Jean-François rencontre Mélanie lors de son speed-dating, c'est le coup de foudre immédiat.#ADP, lundi à 21.05 pic.twitter.com/9pu8l3ZQaq — M6 (@M6) September 9, 2021

Cupidon a encore frappé. Dans l'épisode 2 de L'amour est dans le pré, diffusé sur M6, Delphine et Franck participent à leur tour au speed-dating. La première est rentrée dans l'histoire de l'émission en tant que première candidate lesbienne, et a rencontré de nombreuses femmes pour l'occasion. Parmi elles, une femme a particulièrement fait battre son cœur : il s'agit de Ghislaine, 44 ans et conseillère bancaire, prête à totalement changer de vie pour les beaux yeux de l'arboricultrice. Les deux femmes flirtent ouvertement, ce qui n'est pas pour déplaire à Delphine, qui déclare à l'issue du rendez-vous : "Je ressens de l'amour là. Pour moi, c'est presque inimaginable de pouvoir plaire à une fille comme elle." Sans surprise, elle l'invite directement à la ferme, ainsi que Christelle, une femme avec qui elle partage non seulement des points communs, mais aussi de nombreux fous rires.

Dans L'amour est dans le pré épisode 2, on a également pu suivre les rendez-vous de Franck, toujours très élégant et surtout quand il s'agit d'éconduire une femme. Mais deux prétendantes vont provoquer un véritable coup de foudre pour l'agriculteur : Anne-Lise, une professeure de lettre de 40 ans qui a déjà mis sa maison en vente dans l'espoir de le retrouver dans le futur, et Cécile, coup de coeur des courriers qui s'est confirmé lors de la rencontre. "Là, je serai con de ne pas la prendre, déclarera d'ailleurs Franck. Tu as vu ses yeux ? Ce sont des gyrophares de tracteur !"

Au cours du second épisode de L'amour est dans le pré, épisode 2, on a également pu apercevoir le premier séjour à la ferme chez Hervé, qui espère que les sentiments ressentis avec Vanessa se confirmeront. Cette dernière arrive en avance et l'émotion semble au rendez-vous entre les deux célibataires. Mais dès que Stéphanie, sa rivale, arrive, les deux prétendantes s'échangent des piques, ce qui n'est pas pour déplaire à l'agriculteur. Vincent le Provençal accueille également chez lui ses deux prétendantes, Hafsa et Natasha. Alors qu'il avait des réserves sur Natasha en raison de son jeune âge (26 ans), les deux célibataires rentrent directement dans le jeu du flirt et de la séduction. Mais Hafsa ne compte pas se laisser faire, ayant déjà prévu de sortir le grand jeu pour l'agriculteur. A suivre...

L'amour est dans le pré est une émission diffusée sur M6 depuis le 8 septembre 2005. Chaque année, des agriculteurs et agricultrices y participent dans l'espoir de trouver l'amour grâce à la diffusion de leurs portraits dans l'émission. Celle-ci est présentée par Karine Le Marchand. La saison 16 est actuellement en cours de diffusion sur la sixième chaîne : les portraits ont déjà été diffusés en février 2021, avant les speed-datings à partir du 30 août 2021. L'émission se poursuivra par le séjour à la ferme des prétendants et prétendantes retenus par les agriculteurs et agricultrices de la saison.

Malgré la crise sanitaire liée au coronavirus, L'amour est dans le pré est bien de retour dès le début de l'année pour son édition 2021. Les portraits de la saison 16 ont été diffusés sur M6 les 1er et 8 février 2021. Après la diffusion des portraits, le reste de la saison (speed-datings, séjours à la ferme, bilan...) sera à découvrir tous les lundis à partir du 30 août 2021 sur la sixième chaîne, pour une fin de saison prévue à la fin de l'année.

Onze agriculteurs participent à L'amour est dans le pré durant la saison 2021. Âgés de 27 à 62 ans, tous espèrent, grâce à l'émission, trouver le grand amour. Parmi les candidats, on compte 9 hommes et trois femmes : Vincent le Provençal, Vincent le vigneron, Hervé le Picard, Jean-Daniel, Valentin, Jean-François, Sébastien, Franck, Nathalie, Delphine et Paulette. Notons qu'annoncé au casting, Hervé dit "le Moustachu" a décidé de renoncer à sa participation à l'émission avant les speed-datings.

Il est bien sûr possible de regarder en replay les portraits ainsi que les épisodes de L'Amour est dans le pré après la diffusion au programme TV. Pour regarder les épisodes en direct ou les revisionner, il suffit de se rendre sur le site 6play.fr.

Les téléspectateurs de L'amour est dans le pré vibrent en même temps que les candidats à chaque saison. Si certains ont durablement trouvé l'amour grâce à l'émission M6, d'autres se sont malheureusement séparés de leurs prétendants et prétendantes durant ou après la diffusion. Découvrez ce que sont devenus les agriculteurs des anciennes saisons de L'amour est dans le pré ci-dessous

Si vous êtes agriculteur ou agricultrice et que vous souhaitez tenter votre chance dans L'amour est dans le pré pour la saison prochaine, vous pouvez entrer en contact avec la production via l'adresse mail suivante : lamourestdanslepre@m6.fr ou bien en envoyant votre candidature à cette adresse : L'Amour est dans le pré TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02. Si vous êtes intéressé par l'un des agriculteurs de cette saison, et que vous souhaitez le ou la rencontrer lors des speed dating, il faut lui écrire à l'adresse suivante : L'Amour est dans le pré – TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02 ou par mail en se connectant à la page "L'amour est dans le pré" sur 6play. Il ne faut pas oublier de joindre une photo récente de vous et préciser le nom de l'agriculteur à qui vous envoyez votre lettre.