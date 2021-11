"L'amour est dans le pré : des scènes avec Vincent coupées au montage, les révélations de Stéphanie"

L'AMOUR EST DANS LE PRE 2021. Sur les réseaux sociaux, la prétendante de Vincent le Vigneron, Stéphanie, révèle que plusieurs scènes du séjour à la ferme ont été coupées au montage.

[Mis à jour le 8 novembre 2021 à 17h30] La production de L'amour est dans le pré ne révèle pas l'ensemble des séjours à la ferme vécus par les agriculteurs et leurs prétendants et prétendantes. Certaines scènes doivent être coupées au montage par M6. En conséquence, Stéphanie, qui courtisait Vincent le Vigneron, a révélé sur son compte Instagram que plusieurs moments passés avec le candidat de L'ADP ont été enlevés du montage final : "Vous avez été très nombreux à me demander si mon séjour chez Vincent s'est résumé à faire la cuisine et le ménage ! Fort heureusement NON !", a-t-elle écrit sur le réseau social.

Vincent le Vigneron a ainsi proposé plusieurs activités à ses prétendantes, nous apprend Stéphanie : la découverte de marchés, une sortie au restaurant, une rencontre avec sa mère ou encore une balade à cheval. De quoi rendre son expérience de L'amour est dans le pré "une aventure intensément riche d'émotion et de partage". Et si Stéphanie n'a pas trouvé l'amour, elle a gagné grâce au tournage deux amis. Il faudra toutefois patienter jusqu'au bilan de L'ADP pour savoir si, comme elle l'a promis, elle sera témoin d'un futur mariage entre Vincent le vigneron et Marie-Jeanne.

La première fois pour Hervé et Stéphanie. Pour la première fois, dans L'ADP le 1er novembre 2021, Hervé est en couple avec Stéphanie. L'éleveur picard a ainsi profité de sa première nuit en compagnie de sa belle : "La page n'est plus blanche" commentera seulement l'agriculteur, tandis que sa compagne promet plus de détails : "Je pensais que ça allait être rapide, mais pas du tout, c'est pas du tout une déception." Après la fin du séjour à la ferme, Hervé s'est rendu en Normandie pour découvrir le quotidien de sa compagne. Et si sa prétendante se montre mal à l'aise dans un premier temps, elle décide de déchirer les photographies de son ex pour prouver à Hervé qu'elle veut sérieusement que leur couple dure.

Franck regrette Cécile. Si Franck semble avoir débuté une relation avec Anne-Lise, il ne peut s'empêcher de penser au départ de Cécile. Dans L'amour est dans le pré épisode 10, Anne-Lise le remarque bien, et déplore que l'agriculteur ne se montre pas davantage attentionné avec elle. Sa seconde prétendante décide alors de quitter le sylviculteur, ce qui ne semble pas lui poser problème. Désireux de reconquérir Cécile après l'avoir laissée partir, Franck demande les conseils de Karine Le Marchand. Cette dernière lui recommande d'écrire une lettre aux enfants de Cécile pour leur faire part de ses bonnes intentions. Cela sera-t-il suffisant ? Réponse lors des bilans.

Valentin choisit Charley. Sans surprise, le séjour chez Valentin est synonyme de rapprochement avec Charley, son coup de cœur des courriers et des speed-datings. Face à la spontanéité de la jeune femme, sa rivale, Natasha, peine à se dévoiler et ses constantes interrogations prennent la tête à l'agriculteur. Après un baiser échangé avec Charley, Valentin annonce à Natasha qu'elle n'est pas l'élue de son coeur dans l'épisode de L'amour est dans le pré du 1er novembre 2021. Natasha quitte donc l'exploitation, mais avec des regrets.

Vincent le Provençal profite de ses premiers moments avec Natasha. Après le départ glacial et sans un mot d'Hafsa, Vincent le Provençal est libre de débuter sa relation avec Natasha, sa cadette de plusieurs années, dans l'épisode 10 de L'amour est dans le pré. Après des moments à deux et des baisers échangés, le couple s'est retrouvé chez Natasha cette fois-ci. Le quotidien de la jeune femme va-t-il séduire le quarantenaire ?

Vincent le Vigneron en couple avec Marie-Jeanne. Marie-Jeanne souhaitait davantage de temps avant de se prononcer sur ses sentiments pour Vincent. Mais, dans L'amour est dans le pré le 1er novembre 2021, lors d'une soirée entre amis, l'aide de Stéphanie et la déclaration spontanée que lui fait le vigneron lui permet d'oser de se lancer dans une relation avec l'agriculteur. Vincent le vigneron et Marie-Jeanne débutent une relation à deux, sous le regard bienveillant de Stéphanie.

Jean-François blesse Marie-Ange. Le coup de foudre de Jean-François pour Mélanie est acté… mais encore faut-il l'annoncer à Marie-Ange, sa seconde prétendante. Il décide de repousser la conversation au lendemain et de profiter d'une soirée avec les deux femmes et ses amis. Marie-Ange se sent toutefois de trop, remarquant que l'agriculteur est fuyant et pire, qu'il ne danse qu'avec Mélanie, sous ses yeux, sans attention pour elle. Marie-Ange accepte toutefois sans rancoeur la décision de l'agriculteur, bien qu'elle soit submergée par la déception.

Entre Paulette et Dan, uniquement de l'amitié ? Remarquant qu'il y a de l'alchimie entre Paulette et Dan, Bruno décide de s'écarter et de quitter la Suisse. L'éleveuse d'ânes et son prétendant restent donc seuls pour se découvrir. Si Dan fait l'unanimité auprès de la famille de Paulette, cette dernière s'interroge sur la nature de ses sentiments, remarquant qu'elle ne ressent pas encore de l'amour. Elle accepte toutefois de le retrouver chez lui en Alsace pour découvrir où leur relation peut les emmener.

Sébastien choisit entre les deux Karine. Sébastien choisit Karine la brune. Sans surprise, c'est Karine la brune, originaire de Paris. Après le départ de sa seconde prétendante, l'agriculteur peut profiter de moment privilégiés avec l'élue de son coeur, espérant débuter "une belle aventure."

Nathalie brise sa carapace et se rapproche de Stéphane. Leur histoire avait commencé sur des chapeaux de roue : après un coup de foudre lors des speed-datings, Stéphane avait été surpris de l'accueil glacial et maladroit que lui a réservé Stéphanie, au point qu'il s'est demandé s'il ne s'était pas trompé lors de leur rencontre à Paris. Mais un tête-à-tête va leur permettre de briser la glace et de partager un premier moment de complicité. Nathalie va même confier à Stéphane sur ses peurs à l'idée de recommencer une histoire d'amour. Son coup de coeur pour l'ambulancier toulousain est confirmé, Nathalie avoue sa décision à Bruno qui quitte son exploitation sans rancune. Nathalie et Stéphane se retrouvent désormais seuls pour apprendre à mieux se connaître.

Delphine craque pour Ghislaine. Delphine a mis du temps à laisser transparaître ses sentiments, à tel point que Ghislaine s'est mise à douter : son coup de foudre pour l'arboricultrice est-il réciproque ? Alors qu'elle craque, Delphine lui confie que c'est avec elle qu'elle souhaite poursuivre l'aventure. Elle annonce le lendemain à Christelle qu'elle ne ressent pas d'attirance pour elle, ce qui est un soulagement pour la prétendante : elle non plus, n'était pas dans la séduction. Les deux femmes se séparent en meilleurs termes qu'au début du séjour à la ferme. Une fois sa rivale partie, Ghislaine peut se permettre d'être beaucoup plus tactile et affectueuse avec Delphine, qui le lui rend bien. Les deux femmes semblent s'être définitivement trouvées.

Jean-Daniel se dispute avec Zakia. En Suisse, Jean-Daniel a du mal à entrer dans la séduction avec ses prétendantes. Il confie toutefois ressentir une préférence pour Céline. Cette dernière lui avoue qu'elle ne ressent pour l'éleveur que de l'amitié, suggérant qu'il n'est pas encore prêt à débuter véritablement une nouvelle relation. Lors de son rendez-vous avec Zakia, cette dernière l'interroge sur ce qu'il pourrait changer dans sa vie de couple, et ce qu'il attend de la femme de sa vie. Mais ses questions maladroites sur sa manière de s'habiller le vexent, tandis que Zakia s'énerve de trouver l'éleveur totalement buté, qui refuse de répondre à ses questions. Le ton finit par monter, jusqu'à ce que le dîner prenne fin. Désormais, Jean-Daniel écarte totalement l'idée d'un rapprochement avec Zakia, qu'il trouve beaucoup trop sévère et autoritaire.

L'amour est dans le pré est une émission diffusée sur M6 depuis le 8 septembre 2005. Chaque année, des agriculteurs et agricultrices y participent dans l'espoir de trouver l'amour grâce à la diffusion de leurs portraits dans l'émission. Celle-ci est présentée par Karine Le Marchand. La saison 16 est actuellement en cours de diffusion sur la sixième chaîne : les portraits ont déjà été diffusés en février 2021, avant les speed-datings à partir du 30 août 2021. L'émission se poursuivra par le séjour à la ferme des prétendants et prétendantes retenus par les agriculteurs et agricultrices de la saison.

Malgré la crise sanitaire liée au coronavirus, L'amour est dans le pré est bien de retour dès le début de l'année pour son édition 2021. Les portraits de la saison 16 ont été diffusés sur M6 les 1er et 8 février 2021. Après la diffusion des portraits, le reste de la saison (speed-datings, séjours à la ferme, bilan...) sera à découvrir tous les lundis à partir du 30 août 2021 sur la sixième chaîne, pour une fin de saison prévue à la fin de l'année.

Il est bien sûr possible de regarder en replay les portraits ainsi que les épisodes de L'Amour est dans le pré après la diffusion au programme TV. Pour regarder les épisodes en direct ou les revisionner, il suffit de se rendre sur le site 6play.fr mais aussi sur la plateforme de streaming Salto, qui diffuse chaque épisode avec une semaine d'avance.

Les téléspectateurs de L'amour est dans le pré vibrent en même temps que les candidats à chaque saison. Si certains ont durablement trouvé l'amour grâce à l'émission M6, d'autres se sont malheureusement séparés de leurs prétendants et prétendantes durant ou après la diffusion. Découvrez ce que sont devenus les agriculteurs des anciennes saisons de L'amour est dans le pré en cliquant sur ce lien.

Si vous êtes agriculteur ou agricultrice et que vous souhaitez tenter votre chance dans L'amour est dans le pré pour la saison prochaine, vous pouvez entrer en contact avec la production via l'adresse mail suivante : lamourestdanslepre@m6.fr ou bien en envoyant votre candidature à cette adresse : L'Amour est dans le pré TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02. Si vous êtes intéressé par l'un des agriculteurs de cette saison, et que vous souhaitez le ou la rencontrer lors des speed dating, il faut lui écrire à l'adresse suivante : L'Amour est dans le pré – TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02 ou par mail en se connectant à la page "L'amour est dans le pré" sur 6play. Il ne faut pas oublier de joindre une photo récente de vous et préciser le nom de l'agriculteur à qui vous envoyez votre lettre.