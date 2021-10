"L'amour est dans le pré : des tensions chez Franck entre Anne-Lise et Cécile ?"

L'AMOUR EST DANS LE PRE 2021. Sur Instagram, l'une des prétendantes de Franck, sylviculteur de L'ADP 2021, a dénoncé des tensions hors caméra avec sa rivale...

[Mis à jour le 4 octobre 2021 à 12h16] Dans l'épisode de L'amour est dans le pré diffusé le 4 octobre 2021 sur M6, les téléspectateurs pourront découvrir la suite du séjour à la ferme chez Franck, sylviculteur d'Aquitaine. Si l'entente semble bonne entre ses prétendantes, Anne-Lise et Cécile, l'entente n'aurait pas été au beau fixe, une fois les caméras de l'émission présentée par Karine Le Marchand éteintes. Sur son compte Instagram, Cécile a décrit les coulisses de son passage dans L'amour est dans le pré, et notamment ce qu'il se serait réellement passé chez Franck. "Je me suis aperçue que chacun avait sa réalité et que l'évolution du trio n'allait pas être de tout repos."

Cécile, prétendante de Franck dans L'amour est dans le pré, aurait entendu une interview de sa rivale, Anne-Live, "dont les poèmes se sont suivis d'un 'ils s'entendent bien mais je ne vais pas tenir la chandelle entre eux. Cécile, elle a des rires pas naturels. Elle, c'est la grande gueule et moi la grosse tête'", rapporte la prétendante de L'amour est dans le pré sur Instagram. Cécile a ainsi confié qu'elle appréhendait donc la suite du séjour à la ferme chez Franck : "Je reste zen même si je ne tolère ni que l'on me manque de respect ni le manque d'authenticité. Je m étais préparé émotionnellement mais j'appréhende un peu la seconde journée en espérant que les outils ne seront pas plus coupants et maladroits que les mots...une distance respectable s'impose !" Ces tensions promettent de rendre la suite du séjour chez Franck électrique !

Clash entre Delphine et Christelle ce soir dans L'ADP

Il y aura de la tension dans l'air dans le prochain épisode de L'amour est dans le pré. Celui-ci est diffusé le lundi 4 octobre 2021 à 21h05 sur M6. Dans un extrait partagé sur les réseaux sociaux de la chaîne, on peut découvrir une dispute entre Delphine, candidate de la saison, et sa prétendante Christelle. Cette dernière semble s'agacer de ne pas avoir l'attention de l'arboricultrice du Tarn-et-Garonne alors qu'elle s'occupe de la liste des courses. Cela va entraîner une mésentante entre Delphine et sa prétendante de L'amour est dans le pré. "Arrête de m'agresser, s'il te plaît", la supplie l'arboricultrice, alors que Christelle se plaint de son attitude et de Ghislaine, l'autre prétendante qui décide de ne pas s'immiscer dans cette dispute.

Delphine tente ensuite de s'expliquer avec Christelle sur cette réaction, qui lui met les larmes aux yeux : "Pour moi, je ne t'ai pas agressé, après si je l'ai fait, excuse-moi, mais ce n'était pas..." Delphine cherche à savoir ce qu'elle a fait de mal, sans succès : "Tu aurais aimé que je réagisse comment, j'ai sûrement mal réagi, je vous connais pas, j'essaie..." Mais malheureusement pour la candidate de L'amour est dans le pré, sa prétendante se ferme et refuse de lui apporter des réactions claires sur ce qui l'a agacé. "S'il faut se rentrer dedans pour se connaître, moi ce n'est pas ma vision des choses. J'ai pas envie de faire connaissance avec toi en me prenant la tête avec toi et en m'agressant", déplore Christelle. Les deux femmes ne semblent pas du tout se comprendre... Que réserve la suite du séjour ? La suite dans l'épisode de L'amour est dans le pré diffusé ce lundi !

Onze agriculteurs participent à L'amour est dans le pré durant la saison 2021. Âgés de 27 à 62 ans, tous espèrent, grâce à l'émission, trouver le grand amour. Parmi les candidats, on compte 9 hommes et 3 femmes : Vincent le Provençal, Vincent le vigneron, Hervé le Picard, Jean-Daniel, Valentin, Jean-François, Sébastien, Franck, Nathalie, Delphine et Paulette. Notons qu'annoncé au casting, Hervé dit "le Moustachu" a décidé de renoncer à sa participation à l'émission avant les speed-datings. Ci-dessous, on vous récapitule le parcours de chaque candidat de L'amour est dans le pré 2021.

Un début de séduction entre Nathalie et Bruno ? Après les speed-datings, Nathalie a invité Bruno, travaillant à la SNCF, et Stéphane, ambulancier toulousain, à la rejoindre pour le séjour à la ferme. Le premier est arrivé en Loire-Atlantique pour découvrir le quotidien de l'éleveuse de veaux sous la mère. Mais cette dernière a beaucoup de mal à entrer dans la séduction avec Bruno. A force d'efforts toutefois, il a réussi dans le dernier épisode de L'ADP à doucement faire fondre la carapace de Nathalie, qui commence lentement à apprécier les qualités de son prétendant. Cependant, Stéphane n'est pas encore arrivé dans l'exploitation de Nathalie. Va-t-il rebattre les cartes ?

Vincent le Vigneron a choisi ses prétendantes. Bouleversé par des drames dans sa vie (il souffre de ne pas être père et a fait une rupture d'anévrisme qui l'a plongé dans le coma), Vincent le Vigneron est désormais prêt à retrouver l'amour. Lors des speed-datings parisien, il est tombé totalement sous le charme de Stéphanie, une passionnée de chiens. La douceur de Marie-Jeanne l'a également séduit, et il a décidé d'inviter les deux femmes à passer un séjour de quelques jours dans son exploitation.

Un speed-dating hors du commun pour Paulette : Éleveuse d'ânes en Suisse, Paulette a vécu un speed-dating hors du commun avec Dan. Cet ancien chef pâtissier l'a totalement transportée, d'autant plus qu'ils s'étaient déjà rencontrés par le passé ! L'alchimie est telle que Paulette l'invite directement à passer un séjour chez elle. La sexagénaire est également tombée sous le charme de Bruno, malgré quelques réticences. Mais une fois arrivés chez elle en Suisse, la balance se déséquilibre totalement : Paulette découvre une nouvelle facette de Bruno, travailleur et à l'aise avec les tâches de la ferme, qui lui plaisent davantage que la pudeur de Dan.

Natacha et Hafsa se disputent les faveurs de Vincent. Vincent le Provençal est un dresseur de chevaux et cavalier d'une quarantaine d'années. Père de deux enfants, il profite désormais du séjour à la ferme avec Hafsa, une femme sophistiquée qui a toutefois grandi sur l'Atlas dans un milieu rural, et Natacha, âgée de seulement 26 ans. Les deux femmes se lancent quelques piques mais n'hésitent pas à flirter ouvertement avec l'éleveur de chevaux pour attirer ses faveurs...

Jean-Daniel a invité ses deux prétendantes chez lui en Suisse. Âgé de 53 ans, Jean-Daniel est vigneron et éleveur de vaches. Il est l'un des agriculteurs venu de Suisse de cette saison 2021 de L'amour est dans le pré. Ce quinquagénaire a décidé de poursuivre l'aventure amoureuse avec deux femmes sélectionnées lors des speed-datings : Zakia et Céline. Celle-ci sont arrivées à la ferme et ont débuté leur séjour. Si le courant semble passer avec la première, le rendez-vous qu'il a passé avec la seconde s'est déroulé davantage en toute amitié, Jean-Daniel monopolisant la parole lors de leur rendez-vous.

Les prétendantes d'Hervé se disputent ses faveurs. En s'inscrivant à L'amour est dans le pré en 2021, Hervé espérait trouver non seulement l'âme soeur, mais surtout sa première compagne. Ce Picard de 42 ans, éleveur de vaches laitières dans les Hauts-de-France, n'a jamais vécu de relation sentimentale et vit toujours chez ses parents. Mais l'agriculteur a tapé dans l'oeil de Vanessa, une mère célibataire, et Stéphanie, qui connaît aussi le monde agricole. Les deux femmes ont été invitées à le rejoindre dans son exploitation, mais ne manquent pas de se lancer des piques à l'une et à l'autre. L'objectif pour chacune d'entre elle : éliminer la concurrence pour profiter de têtes à têtes avec Hervé. Pour l'heure, l'agriculteur ressent une attirance plus importante pour Vanessa. Mais cela va-t-il durer ?

Valentin a un coup de foudre pour Charley. Âgé de 28 ans, Valentin est le candidat le plus jeune de la saison 2021 de L'amour est dans le pré. Il est producteur de fleurs comestibles mais également maraîcher en Bretagne. Célibataire après avoir vécu une tromperie amoureuse, il a déjà participé aux speed-datings. Il a ressenti un véritable coup de foudre pour Charley, chirurgienne dentaire d'une trentaine d'année, et l'a invitée imédiatement à la ferme. Il a également proposé à Natasha de se rendre dans son exploitation.

L'intense coup de foudre de Jean-François . Jean-François est éleveur de brebis, originaire de la région Occitanie. À 48 ans, il est déjà père de trois enfants, mais cela fait dix ans qu'il est célibataire. Lors des speed-datings parisiens, il a fait la rencontre de Mélanie, également Ariégeoise, qui a déjà fait une randonnée devant une cabane de berger... qui n'était autre que celle de Jean-François ! Le coup de coeur est tel que Jean-François l'invite immédiatement à le rejoindre pour le séjour à la ferme, sans hésitation. Il a également proposé à une certaine Marie-Ange de passer quelque jours chez lui, pour apprendre à se connaître.

Ghislaine et Christelle en compétition pour le coeur de Delphine. En 2021, L'amour est dans le pré présente sa première candidate lesbienne de l'histoire de l'émission. Il s'agit de Delphine, une arboricultrice venue de Tarn-et-Garonne, en Occitanie. Âgée de 47 ans, elle est célibataire depuis un an et demi et ne cache pas sa passion pour la moto. Lors des speed-datings, elle a eu de véritables coups de foudre pour Ghislaine et Christelle. Arrivée dans son exploitation du Tarn-et-Garonne, les deux femmes sont entrées directement en compétition pour le coeur de l'agricultrice, draguant ouvertement Delphine et se lançant des piques. Christelle assistait, impuissante, à la séduction mise en marche par Ghislaine.

Le coeur de Sébastien balance entre deux Karine. Lavandiculteur et éleveur de vache, Sébastien est l'un des onze candidats de la saison 2021 de L'amour est dans le pré. Âgé de 46 ans, il vient de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est père d'un garçon âgé de 10 ans. A l'issue des speed-datings, Sébastien a craqué pour deux Karine, une blonde et une brune ! Il a invité les deux à le rejoindre pour un séjour sur son exploitation. S'il avait un coup de foudre beaucoup plus marqué pour Karine la brune, Sébastien a commencé à découvrir l'autre Karine à la faveur de son arrivée chez lui... Le coeur de l'agriculteur balance entre les deux femmes !

Franck craque pour Céline et Anne-Lise. Franck est un sylviculteur et maraîcher de Nouvelle Aquitaine qui espère trouver la femme de sa vie grâce à L'amour est dans le pré. Cet agriculteur de 46 ans se définit comme un véritable romantique. Lors des speed-datings, il a totalement craqué pour Céline et Anne-Lise. Il les a invitées toutes deux à la ferme, et n'a pas manqué de profiter de moments complices avec les deux femmes. Mais à un moment, il faudra que l'agriculteur fasse un choix.. .

L'amour est dans le pré est une émission diffusée sur M6 depuis le 8 septembre 2005. Chaque année, des agriculteurs et agricultrices y participent dans l'espoir de trouver l'amour grâce à la diffusion de leurs portraits dans l'émission. Celle-ci est présentée par Karine Le Marchand. La saison 16 est actuellement en cours de diffusion sur la sixième chaîne : les portraits ont déjà été diffusés en février 2021, avant les speed-datings à partir du 30 août 2021. L'émission se poursuivra par le séjour à la ferme des prétendants et prétendantes retenus par les agriculteurs et agricultrices de la saison.

Malgré la crise sanitaire liée au coronavirus, L'amour est dans le pré est bien de retour dès le début de l'année pour son édition 2021. Les portraits de la saison 16 ont été diffusés sur M6 les 1er et 8 février 2021. Après la diffusion des portraits, le reste de la saison (speed-datings, séjours à la ferme, bilan...) sera à découvrir tous les lundis à partir du 30 août 2021 sur la sixième chaîne, pour une fin de saison prévue à la fin de l'année.

Il est bien sûr possible de regarder en replay les portraits ainsi que les épisodes de L'Amour est dans le pré après la diffusion au programme TV. Pour regarder les épisodes en direct ou les revisionner, il suffit de se rendre sur le site 6play.fr.

Les téléspectateurs de L'amour est dans le pré vibrent en même temps que les candidats à chaque saison. Si certains ont durablement trouvé l'amour grâce à l'émission M6, d'autres se sont malheureusement séparés de leurs prétendants et prétendantes durant ou après la diffusion. Découvrez ce que sont devenus les agriculteurs des anciennes saisons de L'amour est dans le pré ci-dessous

Si vous êtes agriculteur ou agricultrice et que vous souhaitez tenter votre chance dans L'amour est dans le pré pour la saison prochaine, vous pouvez entrer en contact avec la production via l'adresse mail suivante : lamourestdanslepre@m6.fr ou bien en envoyant votre candidature à cette adresse : L'Amour est dans le pré TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02. Si vous êtes intéressé par l'un des agriculteurs de cette saison, et que vous souhaitez le ou la rencontrer lors des speed dating, il faut lui écrire à l'adresse suivante : L'Amour est dans le pré – TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02 ou par mail en se connectant à la page "L'amour est dans le pré" sur 6play. Il ne faut pas oublier de joindre une photo récente de vous et préciser le nom de l'agriculteur à qui vous envoyez votre lettre.