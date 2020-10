"L'amour est dans le pré : Eric dévoile les "64 SMS" qu'il a envoyé à Claudine"

L'AMOUR EST DANS LE PRE 2020 - Dans l'épisode 7 de l'émission M6 diffusé ce soir, Karine Le Marchand va essayer de réconcilier Eric le chevrier et Claudine.

[Mis à jour le 26 octobre 2020 à 17h00] L'amour est dans le pré a été une expérience amère pour Eric le chevrier. Celui-ci semblait pourtant vivre un début de romance prometteur avec Claudine, qui, comme l'agriculteur, a connu par le passé des galères en amour. Mais dans l'épisode 6, diffusé la semaine dernière, le comportement de l'éleveur de chèvres a tout fait basculer, dès leur première soirée en tête à tête. Claudine n'a pas apprécié qu'Eric soit obnubilé par la télévision, lui parlant à peine et refusant d'éteindre pour leur premier dîner en amoureux. Profondément vexée, la cinquantenaire a quitté dès le lendemain l'exploitation, au grand désarroi de l'agriculteur.

Dans l'épisode 7 de L'amour est dans le pré, diffusé ce lundi 26 octobre 2020, Karine Le Marchand va tenter de jouer les entremetteuses entre ces deux âmes déçues. L'animatrice de l'émission M6 va s'entretenir avec l'un et l'autre pour savoir comment ils ont vécu cette dispute, et déterminer les torts de chacun. Dans un extrait diffusé sur les réseaux sociaux de la chaîne, Karine Le Marchand va découvrir qu'Eric a envoyé pas moins de 64 appels et SMS à Claudine, certains maladroits, d'autres plus touchants : "Bonjour, je pars faire mon foin", "j'espère que tu n'es pas fâchée", "j'ai mal aux dents, c'est le mal d'amour", "je mange un steak-frites", "j'ai pensé à toi, j'ai goûté le melon vert, ce n'est pas mauvais", "je t'aime". Malheureusement pour Eric, ces messages sont restés sans réponse, comme il l'avoue à l'animatrice. Il va falloir attendre la suite de l'épisode de L'amour est dans le pré pour savoir si Claudine sera prête à laisser une seconde chance à l'agriculteur, ou si leurs chemins se séparent définitivement.

Tu lui as dit "Je taime"

Après leur brutale séparation, Karine Le Marchand tente de recoller les morceaux entre Eric et Claudine

#ADP lundi à 21.05 pic.twitter.com/7malQrU0sO — M6 (@M6) October 23, 2020

En 2020, les fidèles de L'amour est dans le pré ont eu peur que leur émission préférée ne rencontre certaines turbulences en raison du coronavirus. Heureusement, le retour de l'émission M6 a pu se faire dans les temps : après la diffusion des portraits des agriculteurs en mars 2020, la saison 15 de L'amour est dans le pré est revenu sur la sixième chaîne depuis le lundi 14 septembre 2020 pour les premiers speed-datings. L'émission est depuis diffusée chaque semaine, comme ça a toujours été le cas.

Pour l'édition 2020 de L'amour es dans le pré, 13 agriculteurs partent à la recherche de l'amour, dont 11 hommes et deux femmes. Découvrez ci-dessous leurs portraits et leurs descriptions.

