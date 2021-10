"L'amour est dans le pré : Hervé se confie sur Vanessa et Stéphanie"

L'AMOUR EST DANS LE PRE 2021. Entre Vanessa et Stéphanie, Hervé a longtemps hésité. Alors que l'heure du choix a sonné dans L'amour est dans le pré, l'éleveur s'est confié à Télé Poche sur ses deux prétendantes.

[Mis à jour le 18 octobre 2021 à 20h45] L'amour est dans le pré propose à ses téléspectateurs de découvrir ce lundi les choix des agriculteurs. Hervé se prononce notamment sur sa préférence entre Vanessa et Stéphanie, les deux prétendantes qu'il a invité dans son exploitation. Durant le séjour, l'éleveur picard a longuement hésité entre les deux femmes. Désormais, sa décision est prise. Dans une interview à Télépoche en amont de la diffusion de l'épisode 8 sur M6, Hervé s'est confié sur ses deux prétendantes.

Le candidat de L'amour est dans le pré 2021 s'est notamment confié sur Vanessa, qui s'est montrée plus entreprenante que sa rivale dès le début du séjour : "Ça n'a pas pris dix minutes avant que Vanessa passe à l'attaque. Après, j'ai compté les points." Hervé estime toutefois que la rivalité entre les deux femmes leur a permis de se dévoiler, ce qui a aidé l'éleveur à faire son choix : "L'agressivité n'est pas un signe de caractère et je me suis dit qu'avec Vanessa, j'allais en prendre plein la tête. Avec Stéphanie, il nous suffit de se prendre la main pour se passer de mots." Désormais, Hervé doit annoncer sa décision à ses deux prétendantes.

"Je ne vais pas changer qui je suis."

Jean-Daniel perd patience face aux questions de Zakia qu'il juge impertinentes.#ADP, lundi à 21.05 pic.twitter.com/xBIqOGGOxo — M6 (@M6) October 16, 2021

Les prétendants de Nathalie déçus. Pour Bruno comme pour Stéphane, l'arrivée chez Stéphanie fait l'effet d'une douche froide : ils ne retrouvent pas l'agricultrice pétillante des speed-datings. Dans la réserve, Nathalie ne parle que de son travail et n'essaie pas d'aller dans la séduction. Elle a toutefois confié qu'elle ne ressentait pas de sentiments romantiques pour Bruno, mais davantage un sentiment d'amitié. A l'inverse, elle est attirée par Stéphane. Mais ce dernier ne comprend pas son accueil froid : "Je m'attendais à autre chose. Je pensais qu'il s'était passé quelque chose au speed-dating, et là je ressens absolument rien. Ce sont des échanges de regard que je retrouve plus en arrivant aujourd'hui". Il espère pouvoir apprendre à la connaître lors des quelques jours passés chez elle, mais il a cependant l'impression de "s'être trompé".

Hervé doute et sonde sa famille. Entre Vanessa et Stéphanie, le coeur d'Hervé balance. Rien de tel que la famille pour venir l'aider dans son choix. Si son beau-frère a l'impression qu'il est davantage proche de Vanessa, les soeurs de l'éleveur picard pensent que Stéphanie lui correspond plus. Hervé confie qu'il ressent pour l'heure une attirance plus forte pour Stéphanie… Mais le moment de la traite en tête à tête le lendemain sera décisif pour faire son choix.

Sébastien craque pour Karine "la brune". Alors que Sébastien commençait à ressentir une attirance inattendue pour "Karine la blonde", avec qui il avait une très bonne alchimie, l'arrivée de "la brune" vient tout bouleverser. Le coup de coeur ressenti lors des speed-datings est de retour. Depuis l'arrivée de "la brune", l'autre Karine est totalement éclipsée. A l'inverse, Sébastien échange confidences et plaisanteries avec Karine la parisienne, les deux partagent une complicité évidente.

Vincent le Provençal penche en faveur de Natasha. Vincent le Provençal ne veut pas encore prendre de décision… Mais il est évident que le choix du cavalier penche davantage pour Natasha que pour Hafsa. Il trouve la jeune femme de 26 ans pétillante, pleine de vie et de bonne humeur, ce qui lui plait beaucoup. Les deux tourtereaux font plusieurs tentatives de rapprochement et sont clairement dans le flirt. A l'inverse, Hafsa ne marque pas de points, qui s'interroge de savoir s'ils seront réellement compatibles ou non.

Etre Paulette et Dan, l'évidence. Paulette multiplie les activités pour sonder davantage ses deux prétendants, tous dans la retenue. Il faudra une séance spirituelle dans un lac souterrain et une visite au marché pour qu'elle apprenne vraiment à découvrir Bruno et Dan. Toutefois, ce dernier écrase la concurrence en dédiant une chanson d'amour à l'éleveuse d'âne. Entre les deux, c'est une évidence au-delà du coup de foudre. Même Bruno sent que quelque chose est en train de naître entre eux.

Jean-François et Mélanie s'embrassent. Durant les speed-datings, le coup de foudre entre Jean-François et Mélanie était palpable. La romance entre les deux Ariégeois se confirme lors du séjour à la ferme. Lors d'un rendez-vous en tête-à-tête, ils reviennent sur ce coup de coeur indéfinissable à Paris. Au cours de l'échange, ils se rapprochent et finissent par s'embrasser. "C'est mon âme soeur, commente ensuite Mélanie, en larmes, devant les caméras de M6,c'est l'homme que j'attendais. J'ai beaucoup de chance, la vie est beaucoup plus jolie quand on est accompagnés…" A l'inverse, avec Marie-Ange, il sent que "ça ne le fait pas du tout" et ne fait pas d'effort pour entrer dans la séduction. Voir les photos Les candidats de L'amour est dans le pré 2021 en images

Pour Franck, l'heure du choix approche. Dans l'épisode 6 de L'amour est dans le pré, Franck sonde ses deux prétendantes, Cécile et Anne-Lise. La première lui confie qu'elle a besoin de prendre du temps pour construire leur relation, à distance d'abord, ce qui n'est pas au goût de l'agriculteur. A l'inverse, Anne-Lise est prête à tout plaquer pour le rejoindre. Cette dernière se montre d'ailleurs beaucoup plus entreprenante que sa rivale dans le jeu de la séduction, ce qui a le don d'agacer Cécile : "Je sens qu'elle a besoin de se mettre en avant, moi je n'en ai pas besoin", critique-t-elle. Pour l'heure, Franck aimerait poursuivre son aventure amoureuse avec Anne-Lise… Mais le séjour à la ferme n'est pas encore terminé.

Valentin confirme son coup de foudre pour Charley. Aux speed-datings, Valentin n'avait d'yeux que pour Charley. Et ce coup de foudre semble se confirmer lors du début du séjour à la ferme. L'agriculteur et la jeune femme se rapprochent à l'occasion d'une balade en tracteur, au grand désespoir de Natasha, qui n'arrive pas à sortir de sa timidité et à exister dans le trio. La jeune femme multiplie les maladresses en rappelant le retard qu'a pris Valentin pour venir la chercher, tentant des plaisanteries qui ne fonctionnent pas. L'issue du séjour à la ferme est-elle jouée ?

Vincent le Vigneron surpris par une prétendante. Le séjour à la ferme a débuté pour Vincent le vigneron. Aux speed-datings, il était sous le charme de Stéphanie, dogsitter qui se révèle avoir de nombreuses différences de mode de vie avec l'agriculteur. A l'inverse, Vincent se montre très agréablement surpris par Marie-Jeanne, sa seconde prétendante beaucoup plus vive et enjouée que ce qu'il imaginait.

Des tensions chez Delphine. Chez Delphine, la séduction n'est pas au rendez-vous. L'arboriculture enchaîne les prises de bec avec Christelle, l'une de ses prétendantes. Les deux femmes ne semblent pas se comprendre, et quelques maladresses de la part de l'agricultrice vexent sa prétendante. Cette dernière refuse toutefois d'entrer dans la communication à ce sujet, ce qui rend confuse Delphine. Christelle s'interroge même sur un départ futur de l'exploitation de l'arboricultrice tarn-et-garonnaise : "Je ne serais pas surprise qu'elle parte, commente d'ailleurs Delphine. Mais ce n'est pas mon désir parce que, justement, on ne se connaît pas." De son côté, Ghislaine, l'autre prétendante de Delphine, déplore le manque de séduction.

Jean-Daniel a invité ses deux prétendantes chez lui en Suisse. Âgé de 53 ans, Jean-Daniel est vigneron et éleveur de vaches. Il est l'un des agriculteurs venu de Suisse de cette saison 2021 de L'amour est dans le pré. Ce quinquagénaire a décidé de poursuivre l'aventure amoureuse avec deux femmes sélectionnées lors des speed-datings : Zakia et Céline. Celle-ci sont arrivées à la ferme et ont débuté leur séjour. Si le courant semble passer avec la première, le rendez-vous qu'il a passé avec la seconde s'est déroulé davantage en toute amitié, Jean-Daniel monopolisant la parole lors de leur rendez-vous.

L'amour est dans le pré est une émission diffusée sur M6 depuis le 8 septembre 2005. Chaque année, des agriculteurs et agricultrices y participent dans l'espoir de trouver l'amour grâce à la diffusion de leurs portraits dans l'émission. Celle-ci est présentée par Karine Le Marchand. La saison 16 est actuellement en cours de diffusion sur la sixième chaîne : les portraits ont déjà été diffusés en février 2021, avant les speed-datings à partir du 30 août 2021. L'émission se poursuivra par le séjour à la ferme des prétendants et prétendantes retenus par les agriculteurs et agricultrices de la saison.

Malgré la crise sanitaire liée au coronavirus, L'amour est dans le pré est bien de retour dès le début de l'année pour son édition 2021. Les portraits de la saison 16 ont été diffusés sur M6 les 1er et 8 février 2021. Après la diffusion des portraits, le reste de la saison (speed-datings, séjours à la ferme, bilan...) sera à découvrir tous les lundis à partir du 30 août 2021 sur la sixième chaîne, pour une fin de saison prévue à la fin de l'année.

Il est bien sûr possible de regarder en replay les portraits ainsi que les épisodes de L'Amour est dans le pré après la diffusion au programme TV. Pour regarder les épisodes en direct ou les revisionner, il suffit de se rendre sur le site 6play.fr mais aussi sur la plateforme de streaming Salto, qui diffuse chaque épisode avec une semaine d'avance.

Les téléspectateurs de L'amour est dans le pré vibrent en même temps que les candidats à chaque saison. Si certains ont durablement trouvé l'amour grâce à l'émission M6, d'autres se sont malheureusement séparés de leurs prétendants et prétendantes durant ou après la diffusion. Découvrez ce que sont devenus les agriculteurs des anciennes saisons de L'amour est dans le pré ci-dessous

Si vous êtes agriculteur ou agricultrice et que vous souhaitez tenter votre chance dans L'amour est dans le pré pour la saison prochaine, vous pouvez entrer en contact avec la production via l'adresse mail suivante : lamourestdanslepre@m6.fr ou bien en envoyant votre candidature à cette adresse : L'Amour est dans le pré TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02. Si vous êtes intéressé par l'un des agriculteurs de cette saison, et que vous souhaitez le ou la rencontrer lors des speed dating, il faut lui écrire à l'adresse suivante : L'Amour est dans le pré – TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02 ou par mail en se connectant à la page "L'amour est dans le pré" sur 6play. Il ne faut pas oublier de joindre une photo récente de vous et préciser le nom de l'agriculteur à qui vous envoyez votre lettre.