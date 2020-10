L'AMOUR EST DANS LE PRE 2020 – Les rendez-vous de Florian, mal à l'aise, ne se sont pas tous bien déroulés dans l'épisode 4.

[Mis à jour le 5 octobre 2020 à 23h30] Difficile d'être à l'aise lorsqu'on rencontre des inconnues dont l'une est potentiellement l'amour de sa vie. Florian a fait les frais des speed-datings de L'amour est dans le pré dans l'épisode 4, diffusé le 5 octobre 2020. L'agriculteur paraplégique a eu du mal à rentrer dans le jeu de la séduction, écourtant la plupart de ses rendez-vous sans poser trop de questions à ses prétendantes qui tentent difficilement de le faire parler. Certains rendez-vous se sont ponctués de grands silences, témoignant du malaise de l'éleveur de 37 ans. A tel point que Karine Le Marchand va le mettre en garde à la fin de ses rendez-vous : " T'étais un peu coincé hein ? [...] Va falloir que tu ailles dans la séduction quand même... ça fait des mois que t'attends, il va falloir que tu te remettes en question ! Wake up !" Florian admet avoir des difficultés sur le terrain de la séduction, mais promet de faire des efforts pour qu'une nouvelle page se tourne dans sa vie amoureuse.

Heureusement, Florian aura un petit coup de coeur lors de ses speed-datings de L'amour est dans le pré. Son dernier rendez-vous est avec Emilie, une trentenaire qui travaille dans un laboratoire de recherche en sciences sociales dans la ferme. L'agriculteur change de visage en la découvrant, n'hésitant pas à lui poser davantage de question. " Là, il y a pas photo, concluera-t-il à l'issue du rendez-vous. C'est une chouette personne ". Si Florian a ressenti moins d'étincelles que les autres agriculteurs lors de cette session de speed-datings, il a tout de même invité Emilie et Lola à passer un séjour dans son exploitation.

Jérôme va-t-il changer de coups de coeur ?

De son côté, Jérôme accueille ses deux soupirantes pour le début des séjours à la ferme de L'amour est dans le pré. Alors que le maraîcher avait eu un coup de foudre pour Lucile lors des speed-datings, cette première journée dans son exploitation a vu son coeur fondre pour Alicia. Il reproche notamment à son coup de coeur des courriers de faire trop d'efforts pour le séduire, contrairement à Alicia qui dégage une simplicité qui le touche. " Je trouve qu'Alicia a une certaine légèreté dans tout ça, beaucoup de fraîcheur. Mon coups de coeur du départ est en train de s'estomper, Alicia me touche un peu plus. " Ce penchant va-t-il se confirmer dans les prochains jours ? Réponse dans les prochains épisodes.

Jean-Claude tactile avec Yolanda et Daneiji

Yolanda est enfin arrivée à la ferme de Jean-Claude. Ce dernier ne manque pas de faire de nombreuses allusions coquines à ses deux soupirantes, les invitant notamment à venir faire trempette dans sa piscine et discutant de relations sexuelles : " C'est une découverte du corps la piscine ! " lâche-t-il d'ailleurs. Si l'agriculteur souhaite rester impartial, plusieurs petits défauts de Daneiji l'irritent déjà : son amour pour le sucre, et son incapacité à s'adapter le temps d'une semaine, puisque sa prétendante réclame d'avoir une télévision dans sa chambre.

L'émouvant coups de foudre de David

David a également participé aux speed-dating. Le maraîcher et arboriculteur de 50 ans espère, en participant à L'amour est dans le pré, " rencontrer la femme de [sa] vie ". La première rencontre sera d'ailleurs forte en émotion pour cet agriculteur venu d'Occitanie : Stéphanie, qui travaille dans l'immobilier dans les Hautes-Alpes, l'a complètement bouleversé, au point qu'il en a les larmes aux yeux. Et le coup de foudre est réciproque : " Je crois que c'est un coup de coeur, lâche sa soupirante après le rendez-vous. Je pense que ça peut être l'homme de ma vie, oui ". Coup du hasard, David se laissera également séduire par une autre Stéphanie, qui enseigne le management dans le Rhône : " J'ai été agréablement surpris, admet-il à la fin du speed-dating. Je l'ai trouvé vivante, elle paraît assez rigolote, c'est du positif. " C'est donc sans surprise que l'arboriculteur a choisi ces deux femmes pour son séjour à la ferme.

