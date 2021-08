"L'amour est dans le pré : quand est diffusée la saison 2021 sur M6 ?"

L'AMOUR EST DANS LE PRE 2021. Les fidèles de L'amour est dans le pré vont encore devoir patienter un tout petit peu avant de retrouver leur programme favori sur M6.

[Mis à jour le 23 août 2021 à 20h45] Les fans de L'amour est dans le pré vont devoir encore faire preuve d'un peu de patience, mais leur programme favori arrive très prochainement sur M6. La prochaine saison de l'émission de dating champêtre est diffusée sur la sixième chaîne à partir du 30 août 2021. Les téléspectateurs pourront découvrir les premiers speed-datings, qui donnent généralement lieu à des coups de foudres mémorables ou à des rencontres inconvenantes pour les candidats.

L'amour est dans le pré sera à suivre tous les lundi dès la semaine prochaine à partir de 21h05. L'émission fête ses 15 ans cette année, et proposera de découvrir pour l'occasion les histoires d'amour de 11 nouveaux agriculteurs, des courriers aux séjours à la ferme, en passant par des week-ends en amoureux, avant l'heure des bilans en fin de saison. Un agriculteur annoncé au casting a toutefois décidé de ne pas poursuivre l'aventure des speed-datings, et on ne le retrouvera donc pas pour cette saison de L'amour est dans le pré : il s'agit de Hervé dit "le Moustachu".

En savoir plus

L'amour est dans le pré est une émission diffusée sur M6 depuis le 8 septembre 2005. Chaque année, des agriculteurs et agricultrices y participent dans l'espoir de trouver l'amour grâce à la diffusion de leurs portraits dans l'émission. Celle-ci est présentée par Karine Le Marchand. La saison 16 est actuellement en cours de diffusion sur la sixième chaîne : les portraits ont déjà été diffusés en février 2021, avant les speed-datings à partir du 30 août 2021. L'émission se poursuivra par le séjour à la ferme des prétendants et prétendantes retenus par les agriculteurs et agricultrices de la saison.

Malgré la crise sanitaire liée au coronavirus, L'amour est dans le pré est bien de retour dès le début de l'année pour son édition 2021. Les portraits de la saison 16 ont été diffusés sur M6 les 1er et 8 février 2021. Après la diffusion des portraits, le reste de la saison (speed-datings, séjours à la ferme, bilan...) sera à découvrir tous les lundis à partir du 30 août 2021 sur la sixième chaîne, pour une fin de saison prévue à la fin de l'année.

Pour l'édition 2021 de L'amour est dans le pré, 11 agriculteurs de 27 à 62 ans partent à la recherche de l'amour, dont 9 hommes et 3 femmes. Parmi les candidats homme qui espèrent vivre une belle romance grâce à L'amour est dans le pré cette année, on compte deux Vincent : le premier, dit "Le Provençal", est un éleveur de chevaux et père célibataire. De son côté, Vincent dit "Le vigneron", 51 ans, vit en Provence-Alpes Côte d'Azur. Pour raison médicale, il n'a pas pu devenir père par le passé, bien que ça soit son rêve. Il a également passé six semaines dans le coma à cause d'une rupture d'anévrisme. De son côté, Hervé dit "Le Picard", un éleveur des Hauts de France qui vit toujours chez ses parents et n'a jamais vécu de relation sérieuse avec une femme.

Du côté des candidates, on retrouve dans L'amour est dans le pré 2021 Nathalie, dite Nanou, une éleveuse du Pays de la Loire divorcée, après avoir vécu avec un mari violent. De son côté, Paulette, 62 ans, est éleveuse d'ânes mère de deux enfants. Elle habite en Suisse. Enfin, Delphine, arboricultrice bio d'Occitanie, se distingue comme la première candidate lesbienne depuis la création de L'amour est dans le pré. Parmi les autres candidats, notons la présence de Valentin, 27 ans, producteur de fleurs comestibles et maraîcher en Bretagne, et Jean-François, un père célibataire de la région Occitanie. Sébastien est de son côté un lavandiculteur et éleveur de 46 ans, d'Auvergne-Rhône-Alpes, tandis que Jean-Daniel possède des vignes, en Suisse. Enfin, Franck, 46 ans, est sylviculteur et maraîcher de Nouvelle-Aquitaine.

Si vous êtes agriculteur ou agricultrice et que vous souhaitez tenter votre chance dans L'amour est dans le pré pour la saison prochaine, vous pouvez entrer en contact avec la production via l'adresse mail suivante : lamourestdanslepre@m6.fr ou bien en envoyant votre candidature à cette adresse : L'Amour est dans le pré TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02. Si vous êtes intéressé par l'un des agriculteurs de cette saison, et que vous souhaitez le ou la rencontrer lors des speed dating, il faut lui écrire à l'adresse suivante : L'Amour est dans le pré – TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02 ou par mail en se connectant à la page "L'amour est dans le pré" sur 6play. Il ne faut pas oublier de joindre une photo récente de vous et préciser le nom de l'agriculteur à qui vous envoyez votre lettre.

Les téléspectateurs de L'amour est dans le pré vibrent en même temps que les candidats à chaque saison. Si certains ont durablement trouvé l'amour grâce à l'émission M6, d'autres se sont malheureusement séparés de leurs prétendants et prétendantes durant ou après la diffusion. Découvrez ce que sont devenus les agriculteurs des anciennes saisons de L'amour est dans le pré ci-dessous

Il est bien sûr possible de regarder en replay les portraits ainsi que les épisodes de L'Amour est dans le pré après la diffusion au programme TV. Pour regarder les épisodes en direct ou les revisionner, il suffit de se rendre sur le site 6play.fr.

La saison 15 de L'amour est dans le pré s'est achevée le 14 décembre 2020. M6 a diffusé la dernière partie des bilans amoureux des 13 agriculteurs à la recherche de l'âme sœur. On a pu découvrir comment se sont poursuivies ou terminées les relations de Cathy, Lionel, Mathieu, David, Florian, Jean-Claude et Laurent. S'il y a eu plusieurs histoires d'amour qui sont nées au cours de l'émission de dating champêtre, d'autres malheureusement n'ont pas connu de fin heureuse. Ci-dessous, nous vous récapitulons les bilans de chacun des candidats de L'amour est dans le pré 2020.

Mathieu demande Alexandre en mariage

Couple phare de la saison 2020 de L'amour est dans le pré, l'histoire d'amour entre Mathieu et Alexandre n'a connu aucun remous. Coup de foudre dès les speed datings, confirmé par le séjour à la ferme, les deux tourtereaux ont rapidement emménagé ensemble : Alexandre a quitté son emploi de jockey à Deauville pour s'installer en Camargue avec l'élu de son cœur. Lors du bilan diffusé le 14 décembre 2020, Mathieu a demandé Alexandre en mariage sous les yeux de Karine Le Marchand. En larmes, le jeune homme a dit "oui". Selon les informations de 20 minutes, le couple prévoit de s'unir en juin prochain.

Cathy et Lionel ne sont pas en couple

C'était la surprise des téléspectateurs lors des teasings des bilans de L'amour est dans le pré. Le 14 décembre 2020, Cathy et Lionel apparaissent main dans la main au bilan. Cependant, Karine Le Marchand débusque vite la supercherie : les deux agriculteurs ne sont pas en couple comme ils ont essayé de le faire croire, mais ils se sont bien rapprochés et sont devenus amis. De leur côté, aucune de leur rencontre n'a abouti sur une histoire d'amour : Lionel n'a pas ressenti de sentiments forts pour Muriel, tandis que Cathy a été profondément déçue par son prétendant, François, à l'opposé ce qu'elle imaginait. Karine Le Marchand invite les téléspectateurs intéressés par les deux agriculteurs à leur écrire.

Laurent a rompu avec Charlotte

Laurent et Charlotte semblaient amoureux la dernière fois qu'on les a vus dans L'amour est dans le pré. La soupirante a même quitté son appartement pour emménager avec sa fille chez l'agriculteur, en Normandie. Mais leur idylle ne durera que quelques mois. Ils ont fini par se disputer, car l'agriculteur ne lui laissait pas assez de place. "C'est compliqué d'arriver dès le début et de voir que des ennuis", explique Karine Le Marchand. Depuis, Laurent est seul et trouve que la maison est vide sans Charlotte. "Je suis peiné", confie-t-il.

David et Stéphanie, c'est terminé

David semblait avoir des sentiments très forts pour Stéphanie dans L'amour est dans le pré. Pourtant, c'est sans elle qu'il est arrivé au bilan. Il a expliqué à Karine Le Marchand avoir souffert de son manque d'affection : "On n'avait pas la même façon de voir les choses", confie l'agriculteur à Karine Le Marchand. Pour lui, Stéphanie était trop dans le contrôle : c'était "compliqué" à vivre pour l'agriculteur. David a réalisé que Stéphanie ne viendrait jamais vivre chez lui, contrairement à ce qu'il était sous-entendu. Leur histoire s'est donc terminé.

Lola va emménager avec Florian

Florian a fait preuve de réserve tout au long de son aventure L'amour est dans le pré. Après que Florian ait invité Lola à la ferme, les deux célibataires ont semblé se rapprocher très timidement, sans jamais oser de rapprochements physiques concrets. L'agriculteur tétraplégique avait toutefois prévu de revoir la jeune femme, et leur rencontre s'est transformée en histoire d'amour. Dans une interview à 20 minutes, Lola a révélé qu'elle allait emménager avec Florian dans la Creuse en janvier 2021.

Jean-Claude n'a pas poursuivi son histoire avec Yolanda

Alors que Jean-Claude avait ressenti un coup de foudre pour Yolanda dès les speed dating de L'amour est dans le pré, la flamme s'est progressivement éteinte au fur et à mesure de l'aventure. Au bilan, les deux célibataires ont confié ne plus être ensemble, mais sont restés amis. Jean-Claude a eu beaucoup de mal à s'ouvrir à Yolanda dans L'amour est dans le pré. Cela a quelque peu frustré Yolanda qui cherchait une belle histoire d'amour. "On n'est jamais rentré dans une atmosphère un peu intime", a-t-elle confié à Karine Le Marchand.

Laura et Benoît toujours ensemble

Réservée et manquant de confiance en elle après avoir vécu des moments douloureux par le passé, Laura a totalement changé depuis qu'elle fréquente Benoît, au bras duquel elle s'est présentée lors du bilan la semaine dernière. L'agricultrice a réussi à reprendre confiance en elle au contact du père de famille célibataire. Toujours ensemble, ils souhaitent toutefois prendre leur temps, tout en évoquant des envies d'emménager ensemble, de mariage et d'enfants.

Jérôme et Lucile fou amoureux, ils ont plusieurs projets

C'est indubitablement LE couple de la saison 15 de L'amour est dans le pré. Jérôme et Lucile ont eu un véritable coup de foudre lors des speed-datings, qui s'est confirmé lors du séjour à la ferme. Depuis, les deux tourtereaux sont toujours ensemble et plus amoureux que jamais. Lucile s'est installée chez l'agriculteur et gère la boutique. Ensemble, ils ont déjà des projets de mariage et d'enfants.

Les deux Eric, Philippe et Paul-Henri toujours célibataires

Eric le chevrier, Philippe et Paul-Henri sont toujours célibataires après les bilans de L'amour est dans le pré, bien qu'Eric le chevrier ait reçu un courrier d'une prétendante au bilan. Enfin, Eric l'Auvergnat a révélé qu'il retentait sa chance avec Sylvie, qui l'avait pourtant éconduit à l'issue de son séjour à la ferme. Cependant, comme il l'a confié après la diffusion de la première partie des bilans, Sylvie a fini par rompre peu de temps après le tournage de L'amour est dans le pré.