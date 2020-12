"L'amour est dans le pré : une demande en mariage lors du bilan ! Le direct"

L'AMOUR EST DANS LE PRE 2020 – Ce soir, M6 diffuse la dernière partie du bilan de L'amour est dans le pré. Karine Le Marchand fait un point sur les histoires d'amour de Cathy, Lionel, Mathieu, David, Florian, Jean-Claude et Laurent. Mathieu a fait une belle surprise à son prétendant, Alexandre et lui a demandé sa main devant Karine Le Marchand. Suivez le direct.

Ce soir, M6 diffuse le dernier épisode de la saison 15 de L’amour est dans le pré. Karine Le Marchand va à la rencontre des agriculteurs pour le bilan de cette nouvelle saison. Le public retrouve Cathy, Lionel, Mathieu, David, Florian, Jean-Claude et Laurent afin de revenir sur leurs histoires d’amour. Jean-Claude et Yolanda ont tenté d’aller jusqu’au bout de l’émission. Pourtant, l’agriculteur a préféré ne pas se mettre en couple avec elle et ils restent de bons amis. C’est donc une déception pour lui, même s’il croit encore en l’amour. De son côté, Mathieu pourrait bien avoir rencontré le « Big one » aux côtés d’Alexandre. Les deux hommes sont encore ensemble et filent même le parfait amour. D'ailleurs, pendant le bilan, Mathieu a surpris tout le monde en demandant la main à Alexandre. Il veut passer le restant de ses jours avec lui et Karine Le Marchand a été témoin de leurs fiançailles.

22:07 - Jean-Claude en larmes face à Karine Le Marchand Jean-Claude a eu beaucoup de mal à s’ouvrir à Yolanda dans L’amour est dans le pré. Cela a quelque peu frustré Yolanda qui cherchait une belle histoire d’amour. "On n’est jamais rentré dans une atmosphère un peu intime", confie-t-elle à Karine Le Marchand. Elle est donc très triste de cet échec même s’ils sont de bons amis. "J’aurais voulu que ça évolue autrement", ajoute-t-elle. De son côté, Jean-Claude a du mal à retenir ses larmes et espère évoluer. "Il ne faut pas que tu aies peur de l’avenir", dit Karine à l’agriculteur.

21:59 - Jean-Claude toujours dans le "contrôle" dans L'amour est dans le pré Yolanda a toujours espéré que Jean-Claude s’ouvre à elle dans L’amour est dans le pré. "Pour moi, il restait toujours dans le contrôle", dit-elle à Karine Le Marchand. Pourtant, tous les signes montraient que Jean-Claude voulait se rapprocher de Yolanda et il se sentait "apaisé" à ses côtés.

21:50 - Yolanda amoureuse de Jean-Claude dans L'amour est dans le pré Yolanda est triste que son histoire avec Jean-Claude n’ait pas fonctionné dans L’amour est dans le pré. Et pour cause, elle avait déjà des sentiments pour lui avant même son arrivée à la ferme. "Moi, j’étais déjà presque amoureuse", confie-t-elle à Karine Le Marchand.

21:47 - Jean-Claude et Yolanda "amis" dans L'amour est dans le pré C’est au tour de Jean-Claude de se confier à Karine Le Marchand dans L’amour est dans le pré. Le public le retrouve avec Yolanda, mais ils ne sont plus ensemble. "On est amis", dit la prétendante. Karine Le Marchand est très surprise et se demande ce qui a pu se passer. Pour Yolanda, Jean-Claude n’était pas tout à faire prêt à rencontrer l’amour. Néanmoins, ils restent en très bons termes et ont passé un bon moment ensemble.

21:44 - La demande en mariage chamboule les internautes Mathieu vient tout juste de demander la main d’Alexandre dans L’amour est dans le pré. Les internautes sont encore très émus par cette belle demande et sont nombreux à s’exprimer sur ce sujet sur Twitter. "Quel magnifique moment d'émotions ce soir dans l'Amour est dans le pré! Ils m'ont fait chialer ces deux beaux mecs", a dit un internaute. "C’est ce qu’on veut voir là", a écrit un autre internaute. Les fiançailles des deux hommes a chambouler tout le monde ce soir. J’suis en train de chialer toutes les larmes de mon corps pour une demande en mariage dans l’amour est dans le pré mdr ???????????????? — ???????? (@mimigeinarde) December 14, 2020

21:40 - Mathieu et Alexandre annoncent leurs fiançailles Mathieu et Alexandre annoncent leurs fiançailles aux autres agriculteurs de L’amour est dans le pré. Tout le monde est très heureux pour eux. "C’est émouvant", dit Alexandre, encore sous le coup des émotions. De son côté, Mathieu imagine déjà la cérémonie de mariage et a des étoiles plein les yeux.

21:35 - Mathieu demande Alexandre en mariage ! Lors du bilan de L’amour est dans le pré, Mathieu fait une très belle surprise à Alexandre et Karine Le Marchand. L’agriculteur demande en mariage son prétendant devant l’animatrice, qui est la témoin. "Oui, je le veux", répond Alexandre les larmes aux yeux. "Vous allez vous marier !", s’exclame l’animatrice. Elle est très heureuse pour eux qu’ils aient pu se rencontrer grâce à l’émission.

21:32 - Mathieu et Alexandre veulent des enfants ensemble Mathieu et Alexandre sont très vite tombés amoureux l’un de l’autre dans L’amour est dans le pré. Le prétendant vit chez Mathieu depuis la fin de l’émission. "Il n’est jamais reparti de la ferme", dit-il. Maintenant, les deux amoureux veulent vivre "d’amour et d’eau fraiche", mais ont aussi quelques projets. En effet, ils souhaitent avoir des enfants dans deux ans s’ils sont toujours ensemble.

21:30 - Alexandre en retrait au début de L'amour est dans le pré Mathieu a vite remarqué qu’Alexandre était "en retrait " dans L’amour est dans le pré. Le prétendant a mis plusieurs jours avant de se sentir bien chez Mathieu et dans l’émission. "Il a commencé à être à l’aise aux bout du deuxième troisième premiers jours", dit le fermier à Karine Le Marchand. C’est lors d’une balade à cheval qu’ils se sont beaucoup rapprochés.

21:25 - Alexandra accepte la maladie de Mathieu Mathieu a une maladie rare et s’est confié à ce sujet dans L’amour est dans le pré. Pourtant, rien ne semble faire peur à Alexandre malgré ses 25 ans. Il comprends que l’agriculteur est malade et l’assume totalement. "Je suis quelqu’un qui essaie que tout aille bien pour lui. Je sais que je serai prêt le jour où il lui arrive quelque chose", dit-il.

21:19 - Un coup de foudre entre Alexandre et Mathieu Karine Le Marchand se souvient du speed-dating et de la rencontre de Mathieu et d’Alexandre dans L’amour est dans le pré. "Moi qui suis toujours dans le contrôle, j’ai perdu totalement le contrôle", dit l’agriculteur. De son côté, Alex était angoissé et avait totalement craqué sur le fermier lors de la diffusion de son portrait à la télé.

21:16 - Mathieu amoureux d'Alexandre dans L'amour est dans le pré Karine Le Marchand est très contente de retrouver Mathieu pour le bilan de l’Amour est dans le pré. L’agriculteur confie qu’il ne pensait pas tomber sous le charme d’Alexandre, car il ne remplissait pas ses critères. "Pas du tout", dit-il. Il voulait rencontrer un "Viking", mais ne regrette pas sa rencontre avec Alexandre. "C’est ça l’amour", dit Karine. La différence d’âge ne semble pas gêner à Alexandre qui est très à l’aise avec Mathieu.

21:14 - Mathieu fait chavirer le coeur des femmes Le bilan de L’amour est dans le pré commence sur M6. Karine Le Marchand retrouve Mathieu ainsi qu’Alexandre. Mathieu est homosexuel et rêvait de rencontre l’amour et de fonder une famille. Néanmoins, il semble faire craquer de nombreuses femmes sur le net. "80% des gens qui m’écrivent sont des femmes", dit-il à l’animatrice.

20:49 - Yolanda avait lancé un défi à Jean-Claude dans L'amour est dans le pré Jean-Claude a tenté de trouver l’amour dans L’amour est dans le pré. Il avait convié chez lui Yolanda ainsi que Danielly. Pourtant, c’était avec Yolanda qu’il a voulu continuer l’aventure et les deux amoureux ont partagé un moment d’intimité lors d’une soirée. Jean-Claude avait retrouvé Yolanda dans le jacuzzi…Mais était tout nu ! Il avait fait une chute mémorable qui a marqué à jamais l’émission. Néanmoins, il semble que ce soit Yolanda qui lui ait lancé un défi. "L’histoire est qu’elle m’a lancé le défi d’être nu à minuit dans le jacuzzi et moi, il ne faut pas me lancer des défis. Il faut dire aussi qu’on avait un peu bu. J’étais avec ma serviette et je prévoyais de monter sur le rebord du jacuzzi mais je ne pensais pas qu’on verrait mes fesses", a-t-il confié La Nouvelle République.