"L'amour est dans le pré : qui Laura va-t-elle choisir entre Benoît et Jean-Eudes ?"

L'AMOUR EST DANS LE PRE 2020 - Dans l'épisode 8 de L'amour est dans le pré diffusé ce soir, Laura va devoir faire un choix entre Jean-Eudes et Benoît.

[Mis à jour le 2 novembre 2020 à 17h00] L'heure des choix va bientôt sonner pour les agriculteurs de L'amour est dans le pré. Et si pour certains, c'est une évidence, d'autres pourraient être tiraillés entre leurs prétendants. D'après un extrait de l'épisode 8 diffusé sur les réseaux sociaux de M6 et à découvrir à la télévision ce lundi 2 novembre 2020, cela pourrait être le cas de Laura. L'éleveuse qui a connu des drames par le passé, a eu un véritable coup de coeur pour Jean-Eudes lors des speed-datings. Ce sentiment est réciproque, et semblait se poursuivre lorsque le soupirant est arrivé dans l'exploitation de la jeune femme d'origine anglaise.

Mais Benoît, l'autre invité de Laura dans L'amour est dans le pré, semble prêt à rattraper son retard dans ce nouvel extrait partagé par M6 sur les réseaux sociaux. Celui-ci décide de passer un moment en tête à tête avec l'éleveuse, l'emmenant en balade à cheval avant de lui proposer un pique-nique sous un arbre. Un moment romantique qu'il compte bien exploiter pour faire des déclarations à l'agricultrice, qui avoue cependant n'avoir pas été très à l'aise par ses tentatives de rapprochement : "Tu sais que tu comptes de plus en plus pour moi, après t'es libre de faire ton propre choix. Quel qu'il soit, je le respecterai, car tu as besoin d'être heureuse et il faut que tu sois heureuse. Avec moi, c'est mieux (rires), mais si c'est avec Jean-Eudes, je m'inclinerai." Ces mots vont-ils faire pencher la balance en sa faveur, ou Laura va-t-elle choisir Jean-Eudes ? Il faudra attendre la diffusion complète de l'épisode ce soir pour le savoir.

Quand Benoit sort le grand jeu pour séduire Laura !

Au menu : balade à cheval et pique-nique improvisé

#ADP à 21.05 pic.twitter.com/GEbuPzHDgd — M6 (@M6) November 2, 2020

Résumé de l'épisode précédent de l'amour est dans le pré

La phase de la séduction est officiellement lancée dans L'amour est dans le pré. Dans l'épisode 7 diffusé le 26 octobre, on retrouve Jérôme, Jean-Claude, Eric le chevrier, Philippe et Florian. Le premier, maraîcher en Auvergne Rhône-Alpes, est perdu entre son premier coup de cœur pour Lucile qui semble s'estomper et son affection naissante pour Alicia. Indécis, il attend que ses deux soupirantes fassent le premier pas pour confirmer ses propres sentiments. Lucile va d'ailleurs le prendre au mot : la directrice de spa a embrassé l'agriculteur par surprise, ce qui le chamboule totalement : "C'était étonnant et en même temps je l'ai bien accepté, confie-t-il ensuite aux caméras de M6. Fallait peut-être que ça arrive pour que ça déclenche des choses chez moi." Il faudra toutefois patienter avant de savoir si ce sera suffisant pour séduire définitivement le maraîcher.

En Centre-Val de Loire, Jean-Claude continue de faire la connaissance de ses deux prétendantes, "en toute impartialité ". Et il est temps que le séjour de L'amour est dans le pré se termine, car Yolanda, qui se dit déjà amoureuse du céréalier, "ne peut plus supporter" sa rivale, Daneiji : "Parler tellement pour dire des lieux communs, des choses qui vont de soi... J'arrive pas à en placer une", se plaint-elle. Si la présence de la Colombienne l'inquiète quant à sa possible relation avec l'agriculteur, ce dernier va la rassurer plusieurs fois quant à leur avenir commun : "Ce qui est sûr, c'est que tu ne crains rien", lui avoue Jean-Claude. L'agriculteur semble donc avoir choisi de continuer l'aventure amoureuse avec Yolanda, avec qui il se montre beaucoup plus tactile. Mais il n'a pas encore annoncé la nouvelle à Daneiji.

Karine Le Marchand joue les entremetteuses avec Eric et Claudine

Dans l'épisode 7 de L'amour est dans le pré, Karine Le Marchand va tenter de jouer les entremetteuses entre Eric et Claudine, après le départ précipité de la cinquantenaire suite à l'incident de la télévision. L'animatrice de l'émission M6 va s'entretenir avec l'un et l'autre pour savoir comment ils ont vécu cette dispute, et déterminer les torts de chacun. Si Eric veut arranger les choses, Claudine pense qu'il n'y a plus d'espoirs : "Je ne suis pas sûre d'avoir assez de patience pour lui, pour le changer", déplore-t-elle, avant que Karine Le Marchand l'invite à réfléchir.

Lorsqu'elle rencontre Eric, Karine Le Marchand va découvrir que celui-ci a envoyé pas moins de 64 SMS à Claudine, certains maladroits, d'autres plus touchants : "Bonjour, je pars faire mon foin", "j'espère que tu n'es pas fâchée", "j'ai mal aux dents, c'est le mal d'amour", "je mange un steak-frites", "j'ai pensé à toi, j'ai goûté le melon vert, ce n'est pas mauvais", "je t'aime". Malheureusement pour Eric, ces messages sont restés sans réponse.

Philippe et Florian découvrent leurs prétendantes

L'épisode 7 de L'amour est dans le pré diffusé le 26 octobre 2020 a également été l'occasion pour Philippe et Florian de découvrir leurs prétendantes respectives. Pour sa première journée, Philippe est très heureux de sa rencontre avec Florence, qui n'hésite pas à s'investir et à prendre des initiatives, pour les repas notamment, ce qui n'est pas pour déplaire à l'agriculteur. De son côté, Florian a accueilli Lola et Emilie chez lui en Nouvelle-Aquitaine. Alors que l'agriculteur semble plus à l'aise que durant les speed-datings, Lola lui avoir qu'elle n'arrive pas à voir s'il s'intéresse vraiment à l'une d'entre elle. Il lui conseille alors de "bien regarder", sous-entendant que c'est elle qui a ses faveurs, pour le moment. Les deux partagent au début de ce séjour des moments de complicité et de séduction évidents. L'attraction va-t-elle se confirmer les jours à venir ?

En 2020, les fidèles de L'amour est dans le pré ont eu peur que leur émission préférée ne rencontre certaines turbulences en raison du coronavirus. Heureusement, le retour de l'émission M6 a pu se faire dans les temps : après la diffusion des portraits des agriculteurs en mars 2020, la saison 15 de L'amour est dans le pré est revenu sur la sixième chaîne depuis le lundi 14 septembre 2020 pour les premiers speed-datings. L'émission est depuis diffusée chaque semaine, comme ça a toujours été le cas.

Pour l'édition 2020 de L'amour es dans le pré, 13 agriculteurs partent à la recherche de l'amour, dont 11 hommes et deux femmes. Découvrez ci-dessous leurs portraits et leurs descriptions.

Si vous êtes agriculteur ou agricultrice et que vous souhaitez tenter votre chance dans L'amour est dans le pré pour la saison prochaine, vous pouvez entrer en contact avec la production via l'adresse mail suivante : lamourestdanslepre@m6.fr ou bien en envoyant votre candidature à cette adresse : L'Amour est dans le pré TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02. Si vous êtes intéressé par l'un des agriculteurs de cette saison, et que vous souhaitez le ou la rencontrer lors des speed dating, il faut lui écrire à l'adresse suivante : L'Amour est dans le pré – TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02 ou par mail en se connectant à la page "L'amour est dans le pré" sur 6play. Il ne faut pas oublier de joindre une photo récente de vous et préciser le nom de l'agriculteur à qui vous envoyez votre lettre.

Les téléspectateurs de L'amour est dans le pré vibrent en même temps que les candidats à chaque saison. Si certains ont durablement trouvé l'amour grâce à l'émission M6, d'autres se sont malheureusement séparés de leurs prétendants et prétendantes durant ou après la diffusion. Dans le diaporama ci-dessus, on vous dit ce que sont devenus les agriculteurs de L'amour est dans le pré.

Il est bien sûr possible de regarder en replay les portraits ainsi que les épisodes de L'Amour est dans le pré après la diffusion au programme TV. Pour regarder les épisodes en direct ou les revisionner, il suffit de se rendre sur le site 6play.fr. Les portraits de la saison 15 ont été diffusés les 9 et 16 mars 2020 sur la sixième chaîne, dès 21h05. Le reste de l'émission débute dès le 14 septembre 2020.

L'amour est dans le pré - au programme TV sur M6 les lundis à 21h05