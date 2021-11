"L'amour est dans le pré : Sébastien victime d'un grave accident"

L'AMOUR EST DANS LE PRE 2021. Dans l'épisode de L'amour est dans le pré du 15 novembre 2021, Sébastien frôle la mort dans un accident de quad. Résumé de l'aventure des candidats.

[Mis à jour le 15 novembre 2021 à 23h30] L'amour est dans le pré aurait pu prendre un tournant terrible ce lundi 15 novembre 2021. Au cours du dernier épisode diffusé sur M6, on apprend que Sébastien, lavandiculteur ardéchois de cette saison 2021, a frôlé la mort dans un accident de quad : "Je me vois allongé, par terre, le quad sur moi. Qu'est-ce qui m'est arrivé, je sais pas. Coup de chance, le mari de ma cousine arrive et me trouve comme ça". Le verdict est sans appel : le candidat de L'ADP souffre de deux vertèbres cassées. "Là, tu te dis que la vie elle tient à que dalle", confie-t-il devant les caméras de M6.

Cet accident n'aura pas eu que des conséquences négatives pour Sébastien, puisqu'il a confirmé l'évidence de sa relation avec sa prétendante rencontrée au cours de L'amour est dans le pré. Karine est descendue de Paris pour prendre soin de lui et l'aider dans son travail. "Je me suis dit c'est quitte ou double, se souvient le lavandiculteur. Soit tu la perds, soit ça va être à fond les manettes". Heureusement pour le couple, c'est la seconde option qu'ils ont vécu et leur couple en est ressorti plus fort que jamais. "Ça nous a renforcé, confie Karine. Aujourd'hui on est plus complices que jamais". Cette dernière confie alors devant les caméras de M6 qu'elle cherche activement un emploi en Ardèche afin de s'installer avec Sébastien, encore en convalescence au moment où les images sont tournées.

Hervé déménage de chez ses parents.C'est un grand pas en avant qu'a fait Hervé dans le dernier épisode de L'amour est dans le pré. Au cours de vacances en amoureux avec Stéphanie sur le bassin d'Arcachon, il offre à sa belle une clé de la maison qu'il a décidé de louer, dans l'objectif qu'ils y vivent ensemble le temps que leur projet d'achat de terrain se concrétise. Stéphanie accepte avec plaisir ce gage d'une vie commune.

Nathalie laisse une chance à Stéphane. Après le départ de Bruno, Nathalie et Stéphane ont tout le temps pour se découvrir. Et alors que le séjour avait mal commencé, il se termine beaucoup mieux pour les deux tourtereaux : ils envisagent un futur possible entre eux et ont des projets d'avenir, impatients d'approfondir leur relation. Il faudra attendre le bilan pour savoir si leur idylle a abouti.

Valentin s'inquiète pour son avenir avec Charley. Dans l'épisode de L'amour est dans le pré du 15 novembre 2021, Valentin se rend chez Charley en Touraine. Lorsqu'il rencontre ses amis, ils réalisent qu'ils espèrent bien que ce soit lui qui emménage chez elle, et non l'inverse. Cette demande tracasse l'agriculteur, bien conscient qu'il ne peut pas quitter la Bretagne en raison de son activité professionnelle. S'il espère rapidement débuter une vie commune avec Charley, Valentin finit par mettre de l'eau dans son vin et décide de prendre le temps de construire leur relation, à distance d'abord. De son côté, Charley est bien consciente que, le moment venu, ce sera à elle de déménager en Bretagne. Ce n'est toutefois pas dans ses projets immédiats. Ces divergences vont-elles être un obstacle pour le couple ? Réponse lors du bilan !

Vincent le Vigneron et Marie-Jeanne se rapprochent. Vincent le vigneron poursuit sa romance avec Marie-Jeanne et la rejoint chez elle lors d'un week-end à Montélimar. L'occasion pour lui de tester le tandem et de rencontrer ses amis. Sa personnalité séduit les proches de Marie-Jeanne. De son côté, Vincent se dit prêt à épauler Marie-Jeanne et à l'aider à prendre soin d'elle-même, si elle l'y autorise.

Jean-François et Mélanie confirment leur idylle. L'idylle entre Jean-François et Mélanie se confirme au moment de la transhumance ariégeoise. Que ça soit la famille de l'éleveur ou celle de sa prétendante, tous sont unanimes sur l'évidence de leur couple. Néanmoins, habitant à une demi-heure l'un de l'autre, ils ont décidé de prendre leur temps et de ne pas emménager ensemble pour le moment, se retrouvant uniquement les week-ends.

Vincent le Provençal rompt avec Natasha. Leur histoire n'aura pas duré bien longtemps. Lorsque Vincent le Provençal passe un séjour chez Natasha, dans l'épisode de L'amour est dans le pré diffusé le 8 novembre 2021, il se rend compte à quel point ils ne sont pas compatibles, la jeune femme de 26 ans ne se projettant absolument pas dans une relation adulte comme il l'espérait. C'est le coeur lourd que Vincent décide de rompre, une décision que la jeune femme prend avec beaucoup de compréhension et de sagesse.

Delphine a des doutes sur Ghislaine. En rendant visite à Ghislaine à son domicile de Compiègne, dans l'épisode de L'ADP du 8 novembre 2021, Delphine commence à avoir des doutes sur sa compagne : l'arboricultrice du Tarn-et-Garonne trouve que Ghislaine en fait beaucoup trop, multipliant les activités avec ses amis, ce qui ne leur laisse que peu de temps pour profiter de moments privilégiés à deux. "Je suis un peu perdue à la suite de ce week-end".

Jean-Daniel lâché par ses deux prétendantes. Pour Jean-Daniel, L'amour n'aura pas été dans le pré. A l'issue de l'épisode 11, diffusé le 8 novembre 2021, ses deux prétendantes ont quitté son exploitation. Si Céline part avec le cœur léger, persuadée d'avoir pris la bonne décision, Zakia regrette de s'être trompée sur l'éleveur.

Franck regrette Cécile. Si Franck semble avoir débuté une relation avec Anne-Lise, il ne peut s'empêcher de penser au départ de Cécile. Dans L'amour est dans le pré épisode 10, Anne-Lise le remarque bien, et déplore que l'agriculteur ne se montre pas davantage attentionné avec elle. Sa seconde prétendante décide alors de quitter le sylviculteur, ce qui ne semble pas lui poser problème. Désireux de reconquérir Cécile après l'avoir laissée partir, Franck demande les conseils de Karine Le Marchand. Cette dernière lui recommande d'écrire une lettre aux enfants de Cécile pour leur faire part de ses bonnes intentions. Cela sera-t-il suffisant ? Réponse lors des bilans.

Entre Paulette et Dan, uniquement de l'amitié ? Remarquant qu'il y a de l'alchimie entre Paulette et Dan, Bruno décide de s'écarter et de quitter la Suisse. L'éleveuse d'ânes et son prétendant restent donc seuls pour se découvrir. Si Dan fait l'unanimité auprès de la famille de Paulette, cette dernière s'interroge sur la nature de ses sentiments, remarquant qu'elle ne ressent pas encore de l'amour. Elle accepte toutefois de le retrouver chez lui en Alsace pour découvrir où leur relation peut les emmener.

L'amour est dans le pré est une émission diffusée sur M6 depuis le 8 septembre 2005. Chaque année, des agriculteurs et agricultrices y participent dans l'espoir de trouver l'amour grâce à la diffusion de leurs portraits dans l'émission. Celle-ci est présentée par Karine Le Marchand. La saison 16 est actuellement en cours de diffusion sur la sixième chaîne : les portraits ont déjà été diffusés en février 2021, avant les speed-datings à partir du 30 août 2021. L'émission se poursuivra par le séjour à la ferme des prétendants et prétendantes retenus par les agriculteurs et agricultrices de la saison.

Malgré la crise sanitaire liée au coronavirus, L'amour est dans le pré est bien de retour dès le début de l'année pour son édition 2021. Les portraits de la saison 16 ont été diffusés sur M6 les 1er et 8 février 2021. Après la diffusion des portraits, le reste de la saison (speed-datings, séjours à la ferme, bilan...) sera à découvrir tous les lundis à partir du 30 août 2021 sur la sixième chaîne, pour une fin de saison prévue à la fin de l'année.

Il est bien sûr possible de regarder en replay les portraits ainsi que les épisodes de L'Amour est dans le pré après la diffusion au programme TV. Pour regarder les épisodes en direct ou les revisionner, il suffit de se rendre sur le site 6play.fr mais aussi sur la plateforme de streaming Salto, qui diffuse chaque épisode avec une semaine d'avance.

