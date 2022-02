"L'amour est dans le pré : un duo père-fille, une première pour l'émission M6"

L'AMOUR EST DANS LE PRE 2022. Pour la première fois dans L'amour est dans le pré, un père et sa fille sont inscrits ensemble. Ils espèrent trouver l'amour grâce à l'émission M6.

[Mis à jour le 14 février 2022 à 20h45] Pour la Saint-Valentin, M6 met les petits plats dans les grands en proposant à ses téléspectateurs de découvrir la première partie des portraits de L'amour est dans le pré. Le premier épisode de cette saison 2022 est à découvrir ce lundi 14 février sur la sixième chaîne. Et que les fidèles du programme se préparent, car des nouveautés les attendent dans cette édition ! L'une d'entre elle, et pas des moindres, concerne des candidats de cette saison de L'amour est dans le pré : pour la première fois, M6 propose de découvrir le profil d'un père et sa fille, en duo.

Jean-Paul, 70 ans, dévoile son portrait le 14 février. Il est célibataire depuis 2019, et cherche à trouver l'amour avec une femme de 55 à 70 ans. Il sera possible de découvrir le portrait de sa fille, Emmanuelle, 42 ans, la semaine suivante. Après plusieurs malheurs en amour, elle cherche désormais une romance avec un homme protecteur, attentionné et tatoué de préférence. Ces viticulteurs du Grand-Est cherchent tous les deux l'amour, ce qui promet des séjours à la ferme inédits ! Heureusement pour le prétendant, si le père et la fille travaillent ensemble, ils ne vivent pas sous le même toît. Ci-dessous, votez pour votre candidat préféré de la première partie des portraits de L'ADP 2022.

L'amour est dans le pré présentera 13 agriculteurs au cours de sa saison 2022. Parmi eux, on compte neuf hommes et quatre femmes, âgés de 25 à 72 ans. Plusieurs profils atypiques sont à noter durant cette édition, et les téléspectateurs pourront découvrir leurs caractères respectifs dans les portraits diffusés les 14 et 21 février 2022. Voici la liste des candidats de L'amour est dans le pré 2022 :

Agnès , 58 ans, est maître brasseuse. Elle vit dans le Grand Est. Mère de trois filles, elle est toujours en bon terme avec le père de ses enfants, avec qui elle a vécu pendant trente ans. Fan de batterie, motarde, elle cherche un homme à la personnalité atypique et au look de rockeur.

Alain est âgé de 58 ans et vit en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il travaille comme éleveur de veaux sous la mère et commerçant. Il a été marié avec une femme, qui lui a donné des enfants, avant de découvrir son homosexualité. Après une histoire avec un homme à 44 ans, il recherche aujourd'hui une nouvelle romance avec un homme, qui souhaiterait partager sa vie et pourquoi pas se marier.

Alain "le Breton" est âgé de 72 ans. Il travaille dans l'équi-tourisme, en Bretagne. Célibataire depuis 11 ans, il est père de quatre enfants de deux unions différentes. Il recherche une femme entre 50 et 75 ans qui partage sa passion des chevaux.

Alexandre est un éleveur laitier et céréalier âgé de 36 ans. Originaire de Normandie, il cherche une femme entre 25 et 36 ans, simple, gentille, sociale.

Emmanuelle est une viticultrice de 42 ans, originaire du Grand-Est. Elle est la fille de Jean-Paul, également candidat à l'ADP cette saison. Après plusieurs déboires en amour, elle recherche un homme protecteur, attentionné, de préférence tatoué. Elle ne désire pas être mère, mais se dite prête à accueillir les enfants de son compagnon.

Guillaume "l'Auvergnat" est un éleveur de vaches allaitantes et de ferme pédagogique. Il est âgé de 34 ans et vit en Auvergne, comme son surnom l'indique. Il est célibataire depuis 2018 et cherche un homme entre 28 et 35 ans qui soit, comme lui, à l'aise avec son homosexualité et qui envisage de se marier, voire d'avoir des enfants.

Guillaume "du Limousin" est un éleveur de vaches allaitantes et de volailles de 28 ans, originaire de Nouvelle-Aquitaine. Il n'a jamais connu de longue romance et cherche une femme avec qui partager sa vie de tous les jours.

Jean est âgé de 58 ans. Eleveur de vaches allaitantes, il vit en Auvergne-Rhône-Alpes. Il a été marié deux fois par le passé et a trois enfants. Il cherche aujourd'hui à vivre avec une femme agréable et pas timide de 50 à 60 ans.

Jean-Paul est un viticulteur de 70 ans, originaire du Grand-Est. Célibataire depuis 2019, il cherche une femme, âgée de 55 à 70 ans. Il est le père d'Emmanuelle, autre candidate de cette saison de L'ADP.

Nadège est une inséminatrice d'équins de 30 ans. Elle vit en Bretagne. Elle recherche un homme de 30 à 40 ans, de profil "rugbyman", qui partage sa passion du voyage et qui souhaite fonder une famille, comme elle.

Noémie est la benjamine de cette saison 2022 de L'ADP. Cette céréalière et éleveuse de vaches, âgée de 25 ans, est originaire de Bourgogne-Franche-Comté. D'abord aide-soignante, elle a fini par rejoindre l'exploitation familiale mais a souffert à plusieurs reprises en amour. Elle cherche aujourd'hui son âme soeur, un homme drôle, indépendant, protecteur et fiable.

Sébastien vit dans un petit village de Corse. Âgé de 35 ans, il est éleveur de cochons, charcutier et castanéiculteur. Il cherche une femme de caractère, féminine, simple, dynamique et charismatique qui aimerait, comme lui, se marier et avoir des enfants

Thierry est un ancien candidat de L'amour est dans le pré. On a pu l'apercevoir au cours de la saison 10. Viticulteur et arboriculteur, cet homme de 65 ans vit en région PACA.

Un duo père-fille, une première dans L'ADP

Cette saison 2022 de L'amour est dans le pré réserve bien des surprises ! Dans les portraits, diffusés les 14 et 21 février 2022 sur M6, les téléspectateurs pourront découvrir pour la première fois un duo père-fille ! Jean-Paul, 70 ans, et Emmanuelle, 42 ans, ont été tous les deux inscrits à l'émission de rencontre amoureuse de la Six. Ces viticulteurs du Grand-Est cherchent tous les deux l'amour, ce qui promet des séjours à la ferme inédits, même s'ils ne vivent pas ensemble !

Le retour de Thierry, ancien candidat de L'ADP

L'amour est dans le pré propose des surprises en 2022 pour les fidèles du programme. Pour la première fois, un candidat qui a déjà participé à l'émission tente de nouveau sa chance. Thierry, de la saison 10, espère déjouer ce "coquin de sort" et trouver, enfin, l'âme soeur. Pour rappel, lors de son premier passage dans l'émission de M6 en 2015, Thierry avait eu un coup de foudre qui ne s'est pas concrétisé pour Annick, et avait fini par rompre avec Monique, sa seconde prétendante. L'édition 2022 sera-t-elle la bonne pour le viticulteur et arboriculteur de 65 ans ? Réponse dans les prochains mois !

Deux candidats homosexuels cette saison, une première pour l'ADP

La saison 2022 est celle des premières fois, et pas uniquement pour les candidats. Pour la première fois depuis la création de l'émission, L'amour est dans le pré présente deux candidats homosexuels, Alain et Guillaume. Les années précédentes, les téléspectateurs pouvaient en découvrir un seulement par saison. Un hasard à en croire la directrice artistique de l'émission, Anne Cantegrit Thomas, qui assure auprès de 20 minutes qu'il "n'y a jamais eu de quota [...] C'est la représentation de l'évolution de la société et c'est une vraie victoire". L'an dernier, Delphine était la première candidate lesbienne depuis le lancement du programme de M6.

Quand sera diffusée la partie 2 des portraits de L'ADP ?

M6 diffuse la première partie des portraits de L'amour est dans le pré le 14 février 2022. Les téléspectateurs peuvent se rendre sur la sixième chaîne (ou sur l'onglet "en direct" du site 6play) dès 21h10 pour découvrir les sept premiers agriculteurs de cette saison. Il faudra toutefois patienter jusqu'à la semaine prochaine, lundi 21 février, 21h10 toujours, pour découvrir les derniers portraits de L'ADP 2022.

L'amour est dans le pré est une émission diffusée sur M6 depuis le 8 septembre 2005. Chaque année, des agriculteurs et agricultrices y participent dans l'espoir de trouver l'amour grâce à la diffusion de leurs portraits dans l'émission. Celle-ci est présentée par Karine Le Marchand. La saison 16 a été diffusée de février 2021 jusqu'au 29 novembre 2021. Les portraits de la saison 17 sont diffusés les 14 et 21 février 2022, avant le reste de la saison à la fin de l'année.

La date de diffusion des portraits de L'amour est dans le pré a été annoncée par M6. C'est le lundi 14 février 2022 que les premiers candidats de cette saison 17 seront présentés aux téléspectateurs. La seconde partie devrait êter diffusée la semaine suivante, le lundi à 21h10. On ne sait pas encore quand le reste de la saison 2022 sera proposé sur M6. Généralement, il faut attendre la fin de l'été/début de la rentrée scolaire pour découvrir les premiers speed-datings.

Il est bien sûr possible de regarder en replay les portraits ainsi que les épisodes de L'Amour est dans le pré après la diffusion au programme TV. Pour regarder les épisodes en direct ou les revisionner, il suffit de se rendre sur le site 6play.fr mais aussi sur la plateforme de streaming Salto, qui diffuse chaque épisode avec une semaine d'avance.

Les téléspectateurs de L'amour est dans le pré vibrent en même temps que les candidats à chaque saison. Si certains ont durablement trouvé l'amour grâce à l'émission M6, d'autres se sont malheureusement séparés de leurs prétendants et prétendantes durant ou après la diffusion. Découvrez ce que sont devenus les agriculteurs des anciennes saisons de L'amour est dans le pré ci-dessous :

Si vous êtes agriculteur ou agricultrice et que vous souhaitez tenter votre chance dans L'amour est dans le pré pour la saison prochaine, vous pouvez entrer en contact avec la production via l'adresse mail suivante : lamourestdanslepre@m6.fr ou bien en envoyant votre candidature à cette adresse : L'Amour est dans le pré TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02.

Si vous êtes intéressés par l'un des agriculteurs de cette saison, il faut lui écrire à l'adresse suivante : L'Amour est dans le pré – TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02 ou par mail en se connectant à la page "L'amour est dans le pré" sur 6play. Il ne faut pas oublier de joindre une photo récente de vous et préciser le nom de l'agriculteur à qui vous envoyez votre lettre.