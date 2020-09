L'AMOUR EST DANS LE PRE 2020 – Lors du second épisode de L'amour est dans le pré, Mathieu, Laura et Eric l'Auvergnat ont fait des rencontres marquantes. Mathieu est notamment tombé sous le charme d'Alexandre.

[Mis à jour le 21 septembre 2020 à 23h30] Les speed-datings se poursuivent dans l'épisode 2 de L'amour est dans le pré. Après Laurent, Jean-Claude et Eric le chevrier la semaine dernière, c'est au tour de Mathieu, Laura et Eric l'Auvergnat de rencontrer leurs prétendants à Paris. Le premier, éleveur de taureaux de Camargue dans le Gard, avait peur de ne pas recevoir de courriers après avoir dévoilé sa maladie génétique au cerveau. Mathieu en a reçu finalement plus de 50 de la part d'hommes qui ont été charmés par sa personnalité.

La rencontre avec l'un d'eux a d'ailleurs donné lieu à l'un des coups de foudre les plus torrides de l'histoire de L'amour est dans le pré : Mathieu et Alexandre, un cavalier de 24 ans éprouvé par la vie, n'arrivent pas à se parler tant ils se dévorent du regard : "Je suis pas bien je t'avoue, je tremble", concède l'agriculteur. De son côté, Alexandre est cash : "Il fallait absolument que je te rencontre, et je ne suis pas déçu". "Mathieu est complètement paumé, c'est trop mignon, il est complètement sous le charme", s'amuse Karine Le Marchand, observant de loin. "Ça a été une baffe", réagit après coup l'éleveur de taureau, "un coup de bazooka dans le ventre". Sans hésitation, le Gardois de 44 ans décide de l'inviter à la ferme, alors qu'il n'a pas encore rencontré ses autres prétendants. Il invite également Johnny, un professeur des écoles venu d'Ariège, qui était aussi l'un de ses coups de coeur à la lecture des courriers.

"Ils se dévorent des yeux"

Karine Le Marchand assiste à la rencontre caliente entre Mathieu et Alexandre!

Laura a vécu "le premier coup de coeur de [sa] vie "

Laura a été éprouvée par la vie : la productrice laitière d'origine anglaise a perdu confiance en elle après avoir subit des abus sexuels. A tel point qu'en arrivant aux speed-datings de L'amour est dans le pré, l'agricultrice stressée a peur que ses prétendants soient "déçus en [la] voyant". Dès l'ouverture des courriers, la trentenaire avait trois coups de coeur : Christopher, qui l'a "troublée" lors du speed-dating, Benoît, un père de famille "très à l'aise, gentil et super intéressant", et enfin Jean-Eude, pour lequel elle a eu un véritable coup de coeur. Ce trentenaire a totalement charmé Laura, émue aux larmes : "Je suis retournée", déclare-t-elle, avant d'admettre auprès de Karine Le Marchand que c'est la première fois dans sa vie qu'elle a ressenti un tel coup de foudre. Après hésitation, Laura décide d'inviter Benoît et Jean-Eude à découvrir son exploitation.

Les speed-datings d'Eric l'Auvergnat

Cela fait 30 ans qu'Eric l'Auvergnat n'a pas eu de relation, après avoir mis un terme à une romance pour aider sa mère malade. L'éleveur de vaches laitières venu du Cantal est donc naturellement anxieux à l'idée de débuter les speed-datings, "il faut dépoussiérer !" Il aura des difficultés à entrer dans le jeu de séduction (bien qu'il n'hésite pas à regarder les fesses de ses prétendantes lorsqu'elles s'en vont), et ne tombera pas sous le charme d'aucune d'entre elles… jusqu'à rencontrer Cathy, qui travaille comme agent d'entretien de lycée vers Cavaillon. "Te voir en vrai, quel bonheur !" lui lâche-t-elle. Alors qu'Eric n'avait pas particulièrement retenu son profil lors de l'ouverture des courriers, il admet "ne pas être déçu, ça va chambouler pas mal de chose dans [sa] tête". L'agriculteur est "tombé sous le charme". La séduction opérera également avec Sylvie, une fonctionnaire de mairie de 55 ans, qui ne le "laisse pas indifférent". L'éleveur va inviter les deux femmes à le rejoindre dans sa ferme du Cantal pour une semaine.

Retrouvailles en demi-teintes entre Eric et Claudine

Durant ces speed-datings de L'amour est dans le pré, on a pu retrouver brièvement Eric le chevrier, impatient de passer du temps avec Claudine dans son exploitation. Toutefois, si les deux sont très enthousiastes à l'idée de se retrouver (Claudine envisage déjà un baiser), les retrouvailles seront moins passionnées que prévues. L'agriculteur bourru ne fait pas forcément preuve de galanterie et ne partage pas tous le même mode de vie alimentaire que "sa" Claudine : "mets ça dans le frigo tu seras mignonne", "même sans mettre dans le frigo je suis mignonne !" rétorque son invitée, avant de remarquer qu'il "fait le kéké".

Où en sont les autres agriculteurs de L'amour est dans le pré ?

A l'issue de l'épisode 2 de L'amour est dans le pré, six candidats ont choisi les deux prétendants qui les accompagneront à la ferme. Laurent a choisi Emilie et Charlotte, deux mères célibataires, tandis que Jean-Claude a laissé sa chance à Yolanda et Daneiji. Eric le chevrier a accueilli Claudine à sa ferme, tandis qu'Eric l'auvergnat s'est laissé séduire par Cathy et Sylvie. Pour ce qui est de Mathieu, il a jeté son dévolu sur Alexandre, un cavalier de 24 ans, et Johnny, professeur des écoles ariégeois. Laura a quant à elle accueilli dans son exploitation Benoît et Jean-Eude.

