LA BREA SERIE. TF1 diffuse une nouvelle série américaine à partir du 2 novembre 2022, "La Brea". Faut-il regarder cette fiction catastrophe ?

[Mis à jour le 2 novembre 2022 à 16h12] La Brea est la nouvelle série américaine diffusée le mercredi soir sur TF1. Le premier épisode est au programme TV ce 2 novembre 2022, à partir de 21h10. Les téléspectateurs de la Une vont pouvoir découvrir ce scénario catastrophe qui imagine l'apparition mystérieuse d'une faille sous Los Angeles qui envoie ceux qui tombent dedans 10 000 ans dans le passé.

Au casting de La Brea, on retrouve Natalie Zea (Very Bad Cops, La demoiselle grise) dans le rôle de Eve Harris, tandis qu'Eoin Macken (Merlin) interprète Gavin Harris. La distribution est complétée par les acteurs Chiké Okonkwo (Being Mary Jane), Zyra Gorecki, Jack Martin ou encore Nicholas Gonzalez (Good Doctor). Les 10 épisodes de la série seront diffusés les mercredis sur TF1, avant leur mise en ligne sur Salto et MyTF1 en replay streaming.

Synopsis - Un gouffre apparaît mystérieusement sous Los Angeles. Il s'agit d'un portail qui envoie ceux qui tombent dedans 10 000 ans dans le passé. Une mère et son fils se retrouvent dans ce passé et doivent survivre tout en retrouvant le reste de leur famille.

Natalie Zea : Eve Harris

Eoin Macken : Gavin Harris

Chiké Okonkwo : Ty Coleman

Jon Seda : Dr. Sam Velez

Karina Logue : Maribeth Hayes

Nicholas Gonzalez : Levi Delgado

Zyra Gorecki : Izzy Harris

Jack Martin : Josh Harris

Veronica St Clair : Riley Velez

Rohan Mirchandaney : Scott Israni

Lily Santiago : Veronica Castillo

Chloe de los Santos : Lilly Castillo

Josh McKenzie : Lucas Hayes

La Brea est une série américaine d'abord diffusée aux Etats-Unis sur la chaîne NBC depuis le 28 septembre 2022. En France, c'est TF1 qui se charge de programmer cette fiction de science-fiction. Les premiers épisodes sont diffusés à 21h10 dès le 2 novembre 2022, à raison de trois épisodes par semaine. Le dernier épisode est diffusé le 16 novembre 2022 sur la première chaîne.

La Brea est diffusée dès le 2 novembre 2022 sur TF1. Si vous souhaitez rattraper les épisodes en replay, pas de panique : ils sont mis en ligne dès le lendemain de leur diffusion sur la plateforme de streaming MyTF1. Il suffit d'avoir un compte gratuit au site pour pouvoir visionner la série en replay.