"La France a un incroyable talent : que réserve la saison 15 ?"

LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT 2020 – Le show de M6 revient dès ce soir pour sa saison 15. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le retour de La France a un incroyable talent.

[Mis à jour le 20 octobre 2020 à 17h00] Le show reprend sur M6 ! La France a un incroyable talent revient ce mardi 20 octobre pour une saison 15, près d'un an après son édition 2019. De nouveaux artistes vont proposer des numéros spectaculaires sur le plateau de la sixième chaîne, dans l'espoir d'épater Marianne James, Sugar Samy, Hélène Segara et Eric Antoine. Un show artistique qui tombe bien, puisqu'avec la crise sanitaire qui s'aggrave en Hexagone et le couvre-feu imposé, les Français peuvent avoir besoin de sspectacle : "Cela tombe très bien car l'actualité n'est pas facile en ce moment, concédait déjà en septembre Guillaume Charles, directeur des programmes chez M6, au cours d'une conférence de presse. On sent qu'on va rentrer dans une période un peu difficile, La France a un incroyable talent permettra de divertir les gens et de les aider à se changer les idées".

Malgré le coronavirus qui plane dans les esprits de tous, Deborah Huet, productrice chez Fremantle, promet "des pépites" cette année ainsi que de nouvelles disciplines et de très beaux messages. "Il y a du très très haut niveau cette année, relève Sugar Samy, et ce dans toutes les disciplines […] On a été bluffés plusieurs fois." Au programme de cette édition : des numéros artistiques bluffants, d'autres plus "what the fuck" comme les appellent le jury, mais aussi des moments bouleversants, avec des artistes qui n'hésitent pas à utiliser leur art pour défendre ou dénoncer des sujets de société. "La France a un incroyable talent est une émission de la diversité, artistique, sexuelle, religieuse, … s'enthousiasme Eric Antoine. Qu'est-ce que ce je suis heureux de voir cette émission qui transmet ces messages. C'est la diversité, la richesse de notre humanité : c'est pour ça que j'aime cette émission et que j'y suis encore depuis 6 ans".

Karine Le Marchand rejoint La France a un incroyable talent

Cette édition 2020 voit un léger changement de casting, puisque Karine Le Marchand remplace David Ginola à la présentation du programme, tandis que Pierre-Antoine Damecour assurera l'animation de la deuxième partie de soirée. Eric Antoine, Marianne James, Sugar Samy et Helene Seguara rempilent de leur côté du côté du jury. "C'est une belle rencontre avec le jury", témoigne Karine Le Marchand. De son côté, Eric Antoine l'assure : "Karine Le Marchand a l'humour et la rapidité d'esprit qu'il faut pour gérer ce barnum, les coulisses, et assurer le lien avec nous".

Un tournage reporté à cause du coronavirus

Le tournage de La France a un incroyable talent aurait dû commencer le 25 août. Mais Eric Antoine, l'un des membres du jury, a été dépisté positif au coronavirus. " J'étais très inquiet, car vous connaissez les enjeux financier d'un tournage, confie le magicien-humoriste. J'ai passé une journée très dure, j'avais les larmes aux yeux, je me sentais coupable. " Heureusement, la suite des événements s'est déroulée sans accroc : après une quatorzaine, le tournage a pu reprendre. Néanmoins, certains artistes ne pouvant pas revenir quinze jours plus tard pour tourner leur numéro devant le jury, ont dû l'enregistrer sur place.

"On sent que les gens avaient faim de se retrouver, de jouer devant du public, note Marianne James. Nous en plus on a raté le premier départ le 25 août donc on avait encore plus envie d'y retourner. " Un sentiment partagé par Eric Antoine : " Si une humeur se dégage de cette saison, c'est vraiment celle des artistes pour les artistes. On est dans une période de souffrance artistique, de manque de scène. Avec La France a un incroyable talent, des artistes se retrouvent ensemble donc l'ambiance est incroyable […] On est en train de produire un des meilleurs spectacles télévisuels qui soit. "

En savoir plus

La saison 14 de La France a un incroyable talent s'est achevée le 10 décembre 2019 sur M6. Après les votes du public, c'est finalement Le Cas Pucine, la jeune ventriloque de 20 ans, qui remporte cette dernière saison. Elle est repartie avec 100 000 euros et devrait désormais bénéficier d'une couverture médiatique considérable, qui devrait l'aider à lancer sa carrière. L'humoriste Valentin Reinehr a terminé deuxième, les The Revolutionary ont terminé troisièmes de la compétition. Le 14 juillet 2020, l'acrobate à moto Kenny Thomas remporte la première édition de La Bataille du Jury.

Le jury de l'édition 2019 de La France a un incroyable talent est le même que l'année passée. Les téléspectateurs retrouvent donc avec plaisir Hélène Ségara, Eric Antoine ainsi que Marianne James et Sugar Samy. Le même jury rempile également le 23 juin 2020 pour La France a un incroyable talent : la Bataille du jury. Pour rappel, ils ont remplacé les anciens jurés Kamel Ouali, parti poursuivre de nouveaux projets, mais aussi Gilbert Rozon, juré tombé en disgrâce suite à des accusations de harcèlement et d'agressions sexuelles.

Comme pour chaque émission à succès, M6 propose au public de (re)voir les épisodes grâce au replay. Pour La France a un incroyable talent, et son dérivé La Bataille du Jury, le principe est tout à fait simple, il suffit simplement de se rendre sur le site 6Play et de sélectionner l'émission de divertissement pour visionner les épisodes. A noter que le replay de M6 est également disponible directement via les boxes des différents opérateurs.

La France a un incroyable talent - Au Programme TV sur M6 dès le 20 octobre 2020