M6 propose un nouveau téléfilm ce mardi 31 janvier 2023, intitulée "La vie, l'amour, tout de suite". Diffusion, casting, synopsis, replay streaming, on vous explique tout.

[Mis à jour le 31 janvier 2023 à 15h06] La vie, l'amour, tout de suite est le dernier téléfilm à découvrir sur M6 ce mardi 31 janvier à partir de 21h10. Celui-ci s'inspire de l'histoire vraie de Julie Briant : alors qu'adolescente, elle est atteinte de mucoviscidose, elle tombe enceinte. Malgré son jeune âge (16 ans) et la maladie, elle décide de garder son enfant contre l'avis des médecin. Aujourd'hui, Julie Briant est âgée de 27 ans et mère de deux enfants avec son amour de jeunesse. En 2020, elle publie un livre, qui a donné ce téléfilm.

Au casting de La vie, l'amour, tout de suite, on retrouve Sandy Afiuni dans le rôle principal, tandis que Louis Durant incarne son amoureux, Ludo. Les parents de l'héroïne sont joués par Eric Caravaca (Christian) et Anne Marivin (Cathy). Notons également que dans le rôle d'Amélie, la collègue de Cathy, on retrouve Anna Biolay, qui n'est autre que la fille du chanteur Benjamin Biolay et de l'actrice Chiara Mastroianni (elle est ainsi la petite-fille de Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni !). La vie, l'amour, tout de suite est diffusé sur M6 ce mardi à 21h10, et à visionner en replay streaming sur Salto et sur 6play dès le lendemain.

Quels acteurs au casting du téléfilm de M6 ?

Sandy Afiuni : Julie

Louis Durant : Ludo

Eric Caravaca : Christian

Anne Marivin : Cathy

Anna Biolay : Amélie

Medi Sadoun : Docteur Garriguès

- Julie souffre de mucoviscidose. Mais malgré l'avis des médecins et de ses parents, elle croque la vie à pleine dent et tombe enceinte à 16 ans. Folle amoureuse, et malgré les risques liés à sa maladie, elle décide de garder le bébé.