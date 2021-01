"Le crime lui va si bien : Claudia Tagbo aurait pu ne pas jouer Gaby Molina"

Ce vendredi 8 janvier 2021, France 2 diffuse un deuxième téléfilm Le crime lui va si bien, suite au succès du premier, diffusé en décembre 2019. Claudia Tagbo y interprète le capitaine de police Gaby Molina, un rôle qui ne lui était pas destiné au départ.

[Mis à jour le 8 janvier 2021 à 20h00] France 2 diffuse le 8 janvier 2021 la suite des aventures du binôme que forment le capitaine Gaby Molina et le lieutenant Céline Richer. Dans le premier téléfilm, qui a d'ailleurs été rediffusé le 1er janvier 2021, le capitaine Gaby Molina n'était pas censé s'occuper de l'enquête de cet accident de voiture mortel. Cependant, étant persuadée que cet accident était en réalité un crime maquillé, elle a tout fait pour le prouver mais devait faire équipe avec le lieutenant Céline Richer. Ces deux femmes aux caractères bien différents vont avoir de nouvelles enquêtes pendant deux soirées supplémentaires, les 8 et 15 janvier 2021. Ce rôle de femme magouilleuse et bourrue, à la fois flic et paysanne, n'était au départ pas destiné à Claudia Tagbo. En effet, on lui avait proposé le rôle de sa coéquipière, Céline Richer, mais à la lecture du scénario, Claudia Tagbo a "flashé sur Gaby", comme elle l'a confié à Télé 7 jours. Sur les conseils de son agent, elle a donc fait part de son attirance pour ce rôle à la productrice, qui était ravie, car elle voulait lui proposer mais n'avait pas osé.

Ces deux épisodes ont été commandés par France 2, suite au succès du premier, diffusé pour la première fois en décembre 2019. En effet, l'épisode pilote avait alors réuni 4,3 millions de téléspectateurs, soit 20,6% de part d'audience. Même succès lors de sa rediffusion la semaine dernière, puisque le téléfilm de France 2 était en tête des audiences pour le 1er jour de l'année 2021, en réunissant 4,43 millions de téléspectateurs ce qui équivaut à 19,2% du public présent devant son poste de télévision. Outre son succès lors de sa première diffusion en termes d'audiences, Le crime lui va si bien a reçu le Grand Prix du film unitaire francophone de la télévision au Festival de polar de Cognac en 2019. Si le succès continue avec ces deux nouveaux épisodes, il se pourrait bien que d'autres arrivent compléter la collection par la suite.

Synopsis -Episode "Un caveau pour deux" : Lors des funérailles d'un homme qui s'est suicidé, on découvre que sa place dans le caveau est déjà occupée par une jeune femme fraîchement assassinée. Gaby Molina va découvrir que les deux cadavres ont un lien avec un château des alentours. Episode "Esprit es-tu là ?" : Un cadavre est découvert dans une vieille maison réputée hantée et récemment mise en vente. L'homme s'avère être décédé d'un arrêt cardiaque, suite à une terreur intense. Il serait donc mort de peur. Gaby Molina ne se refuse pas à croire aux mystères du surnaturel, d'autant que la victime était chasseur de fantômes.

Le crime lui va si bien - au programme TV sur France 2