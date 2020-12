"Le Meilleur Pâtissier : Elodie gagnante 2020, résumé de la finale"

LE MEILLEUR PÂTISSIER 2020 – Ce mercredi 30 décembre, M6 a diffusé la finale du Meilleur Pâtissier. Elodie, Margaux et Bouchra se sont affrontées sur une première épreuve autour du gâteau du générique. Bouchra a été éliminée et Elodie ainsi que Margaux ont dû réaliser un chef d'œuvre. Cyril Lignac a été convaincu par le gâteau d'Elodie et elle remporte cette saison.

Mercredi 30 décembre, M6 a diffusé la seconde partie de la finale du Meilleur Pâtissier. Margaux, Elodie et Bouchra se sont retrouvées pour la première épreuve et ont dû réaliser le gâteau mystère du générique. Les trois finalistes devaient faire le même visuel de la pâtisserie, mais avaient carte blanche pour les saveurs et l'intérieur du gâteau. Elodie a bien failli rater cette épreuve après avoir fait exploser un saladier avec sa préparation. De son côté, Margaux était très à l'aise et a convaincu Cyril Lignac ainsi que Mercotte avec ses nombreux détails. À la fin de cette épreuve, Cyril Lignac a éliminé Bouchra. Elodie et Margaux se sont donc retrouvées en duel pour l'ultime épreuve du Meilleur Pâtissier. Elles ont dû faire un chef d'oeuvre qui s'inspire d'un film. Elodie a choisi de s'inspirer d'Alice au pays des merveilles. De son côté, Margaux a fait un clin d'oeil à son frère avec King Kong. À la fin de l'émission, Cyril Lignac et Mercotte ont choisi d'élire Elodie comme la Meilleure Pâtissière 2020. Elle remporte le trophée et va pouvoir sortir son livre de recettes.

00:23 - Résumé de la finale du Meilleur Pâtissier (2/2) FIN DU DIRECT- Puis, Margaux et Elodie se sont affrontées pour le duel final pendant trois heures. Sous le thème du cinéma, elles ont dû réaliser un chef d’oeuvre. Elodie a choisi de s’inspirer d’Alice au Pays des Merveille et a décidé de faire un gâteau avec des bourgeons de sapin. Elle a pris une nouvelle fois des risques et Cyril Lignac avait hâte de voir le résultat. De son côté, Margaux est sortie de sa zone de confort et a laissé de côté son univers girly. À la place, elle a fait un clin d’oeil à son frère avec King Kong. Elle a réalisé un joli Kong en nougatine noire et s’est concentrée sur les détails du film apocalyptique. Puis, elle a fait une tour en gâteau avec du citron noir et à la noisette. À la fin de l’épreuve, Cyril Lignac et Julia ont goûté les deux pâtisseries et ont été très satisfaits. Ils ont aimé l’originalité d’Elodie et on trouvé le gâteau de Margaux très bon. Après quelques secondes de mystère, Cyril Lignac et Mercotte ont nommé Elodie comme la grande gagnante du Meilleur Pâtissier 2020. La candidate alsacienne repart avec le trophée de l’émission et va surtout pouvoir sortir son livre de recette.

00:15 - Résumé de la finale du Meilleur Pâtissier (1/2) Mercredi 30 décembre, M6 a diffusé la seconde partie de la finale du Meilleur Pâtissier. Elodie, Margaux ainsi que Bouchra se sont affrontées sur une première épreuve inédite. En effet, les trois finalistes ont dû reproduire le fameux gâteau du générique de l’émission. Cyril Lignac souhaitait que le visuel soit le même, soit des framboises sur un glaçage chocolat. Il a laissé carte blanche aux saveurs de la pâtisserie. Les trois candidates ont dû faire preuve d’imagination et ont été très sérieuses. Margaux a fait un gâteau gourmand avec du chocolat et de la noisette et a tout misé sur les détails. De son côté, Bouchra a fait un gâteau aux trois chocolats, ce qui a effrayé Cyril Lignac. Sans compter qu’elle voulait remplacer le chocolat par du cacao pour le glaçage et Mercotte trouvait cela « amer ». Heureusement, elle a rapidement changé d’avis et a écouté les Chefs. Puis, Elodie a rencontré quelques difficultés. La candidate alsacienne a fait exploser son saladier avec sa préparation et a dû tout refaire. Elle a su garder son calme et a même convaincu Cyril avec son gâteau. À la fin de la première épreuve, c’est Bouchra qui a été éliminée.

00:02 - Que gagne Elodie, gagnante du Meilleur Pâtissier 2020 ? Mercredi 30 décembre, Elodie a remporté la saison 9 du Meilleur Pâtissier. La candidate a gagné le duel final face à la benjamine de la saison, Margaux. Elodie repart avec le trophée de l’émission mais va surtout avoir la chance de sortir un livre de recettes. La gagnante est très contente de pouvoir réaliser son rêve. "Dire que je suis heureuse, ce n'est pas assez ! Je suis plus que ça"

30/12/20 - 23:48 - Elodie promet des recettes "simples" dans son livre Elodie a remporté la saison 9 du Meilleur Pâtissier et a gagné le trophée de cette saison. Néanmoins, elle va surtout pouvoir sortir son livre de recettes. Elodie adore faire des recettes très originales avec des herbes comme du sapin. Pourtant, elle promet que son livre contiendra des gâteaux que tout le monde pourra faire sans complexer. "J'ai essayé de faire simple et original. Des recettes faciles d'accès avec mon originalité, et des astuces avec des choses plus simples, pour laisser libre court à son imagination.", a-t-elle dit pour Télé-Loisirs.

30/12/20 - 23:45 - Elodie et Margaux prêtent à travailler ensemble ? Elodie a remporté la finale du Meilleur Pâtissier sur M6 et elle se réjouit de sa victoire dans la saison 9. Pourtant, elle est aussi un peu triste pour Margaux, car elle l’apprécie. D’ailleurs, elle se voit bien faire quelques collaborations avec elle comme des "ateliers".

30/12/20 - 23:42 - Elodie a inventé toutes ces recettes dans l'émission Elodie a remporté la finale du Meilleur Pâtissier sur M6. La candidate a impressionné Cyril Lignac et Mercotte tout au long de la saison avec des saveurs très originales. Elle est passée par des bourgeons de sapin ainsi que de nombreuses herbes dans ses gâteaux. Certaines de ses créations ont fait l’unanimité alors que d’autres ont été moins appréciées par le chef. Pourtant, la pâtissière a tout inventé pendant le tournage. "Tout ce que j'ai créé dans l'émission, je ne l'avais jamais essayé auparavant", a-t-elle confié dans Télé-Loisirs.



30/12/20 - 23:37 - Les internautes contents de la victoire d'Elodie Elodie a remporté la saison 9 du Meilleur Pâtissier sur M6. Les internautes sont pour la majorité contents du résultat. Pour eux, Elodie n’a cessé de faire preuve d’originalité et est sortie de sa zone de confort. Elle a aussi fait découvrir de nombreuses saveurs à Cyril Lignac et Mercotte. "Élodie a montré beaucoup plus d'originalité dans toutes ses créations, au top elle méritait énormément, trop beau parcours, belle victoire !", a dit une internaute sur Twitter. Quelle finale ! Bravo à Elodie :)

Margaux a déjà un niveau de ouf à 19 ans. Elle ira loin si elle continue dans cette voie.#LMP — Ash_Barrett (@Ash_Barrett_FR) December 30, 2020

30/12/20 - 23:27 - Cyril Lignac félicite Elodie dans Le Meilleur Pâtissier Elodie remporte cette saison du Meilleur Pâtissier et remporte le trophée. Elle va aussi pouvoir sortir son livre de recette. "Tu es une incroyable pâtissière, bravo", dit Cyril Lignac.

30/12/20 - 23:17 - Elodie gagnante du Meilleur Pâtissier ! Cyril Lignac et Mercotte ont fait leur choix dans Le Meilleur Pâtissier. Elodie et Margaux retrouvent le Chef ainsi que la gagnante de la saison 8 afin de connaître le résultat. "Ça n’a pas été facile", confie Julia. Après quelques secondes de suspense, Julia annonce que la gagnante de la saison 9 du Meilleur Pâtissier est Elodie. Félicitations à Elodie qui remporte la 9è édition de #LMP ! pic.twitter.com/NAFMMAyU4t — M6 (@M6) December 30, 2020

30/12/20 - 23:14 - Cyril Lignac et Mercotte se concertent Cyril Lignac a goûté les gâteaux d’Elodie et de Margaux dans Le Meilleur Pâtissier. Il est temps pour lui de se concerter avec Mercotte pour désigner la grande gagnante de cette saison. "Elodie a pris des risques tout au long du concours", confie Mercotte. Cyril Lignac salue le travail de Margaux et sa motivation. "C’est un prodige", dit Mercotte.

30/12/20 - 23:12 - Cyril Lignac aime beaucoup le gâteau de Margaux Cyril Lignac et Julia goûtent le gâteau de Margaux. "Ta mousse prend beaucoup de place dans ton gâteau", dit Perret. De son côté, le Chef trouve que son gâteau est "gracieux, délicat, pas trop sucré". Pour Cyril Lignac, c’est un "grand gâteau".

30/12/20 - 23:10 - Cyril Lignac découvre le gâteau de Margaux Cyril Lignac découvre le gâteau de Margaux et son univers King Kong. Pourtant, il est déçu par le visuel du gâteau. "Il est très épais", dit-il. Il attend beaucoup de la dégustation, même s’il aime les nombreux détails. "Moi je suis impressionnée, j’adore la nougatine et la tête de King Kong", dit de son côté Mercotte.

30/12/20 - 23:08 - Cyril Lignac adore le gâteau d'Elodie Cyril Lignac et Julia goûtent le gâteau d’Elodie pour cette finale du Meilleur Pâtissier. "Le bourgeon de sapin, on le sent. Ça sent le sapin", dit-il. Le Chef ne sent pas le citron, mais aime quand même beaucoup son gâteau. Il attendait aussi un peu plus de fraises. «"L’équilibre est là", dit Perret.

30/12/20 - 23:06 - Cyril Lignac impressionné par le gâteau d'Elodie Cyril Lignac, Mercotte et Julia découvrent le gâteau d’Elodie sous le thème d’Alice au Pays des Merveilles. "Ce que je trouve très beau c’est d’avoir réussi à tordre les cartes, ça donne de la vie", confie le Chef. Pour lui, c’est l’une de ses plus belles réalisations