"Le Meilleur Pâtissier : François-Xavier éliminé, résumé de l'épisode 6"

LE MEILLEUR PÂTISSIER 2020 – Le sixième épisode du Meilleur Pâtissier a fait voyager les candidats en Amérique. Malgré cette thématique, c'est François-Xavier, qui habite aux Etats-Unis, qui a été éliminé. Récap.

[Mis à jour le 4 novembre 2020 à 23h45] Alors que les élections américaines dominent l'actualité ce mercredi 4 novembre 2020, Le Meilleur Pâtissier a suivi la tendance en proposant une spéciale Etats-Unis. Dans ce sixième épisode, neuf participants étaient encore en compétition après l'élimination d'Edouard la semaine dernière. Au cours de ces trois épreuves dédiées aux USA, les pâtissiers amateurs ont dû revisiter le traditionnel cheese-cake, réaliser un drapeau américain selon les directives de Mercotte pour l'épreuve technique, avant de réaliser un gâteau créatif qui rappelle, dans l'esthétique et les goûts, les Etats-Unis. Pour cette ultime épreuve, Thierry Marx était présent pour aiguiller et juger les candidats. Admirative des créations culinaires du chef, Elodie en a perdu tous ses moyens lorsqu'elle a dû lui expliquer sa recette, et a fondu en larmes sous le coup de l'émotion.

S'il y a bien un candidat qui aurait dû se sentir à l'aise dans ce sixième épisode du Meilleur Pâtissier, c'est François-Xavier. Aussi appelé "FX", ce cinquantenaire vit à Los Angeles, a passé une grande partie de sa vie aux Etats-Unis et n'hésite pas à s'exprimer en anglais. Mais la pression lui a visiblement fait perdre tous ses moyens, puisque le candidat a récolté un "flop" lors de l'épreuve de Cyril Lignac (il n'a pas terminé son cheese-cake), et a totalement raté l'épreuve technique de Mercotte. Son dernier gâteau, hommage à la cérémonie des Oscars, ne lui a pas permis de sauver sa place dans le concours. François-Xavier a quitté l'aventure à l'issue de l'épisode 6 du Meilleur pâtissier : "La semaine américaine ne m'a pas porté chance, mais les gâteaux, ce n'est pas fini ! Je vais retourner en Californie, continuer à pâtisser, et que le meilleur gagne". De son côté, Elodie a décroché son deuxième tablier bleu consécutif et fait désormais figure de favorite de la saison.

Pourquoi Mercotte sera mise à l'écart à la fin de la saison ?

Peu de temps avant la fin du tournage du Meilleur pâtissier, des cas de coronavirus ont été détectés au sein de l'équipe, forçant l'interruption pendant quelques semaines des prises de vues. Le tournage de l'émission M6 a bien repris en septembre, mais, par mesure de précaution et en raison de son âge, Mercotte a été mise à l'écart. "Je comprends parfaitement leurs réticences, se souvient la pâtissière dans une interview à Télé Star. J'avais donc une petite équipe - une maquilleuse et un cameraman, testés négatifs - dans mon salon en Savoie pour réaliser des duplex".

Des précisions sur l'impact de ce fonctionnement sur le déroulé du concours ont été partagées dans les colonnes de Télé Star lundi 26 octobre. "Mercotte jugeait sur l'aspect visuel et Cyril Lignac pouvait juger en même temps le visuel et le goût, se souvient Margaux, l'une des participantes au concours. Il n'était pas toujours fan, Mercotte l'était plus". Toutefois, la pâtissière professionnelle le concède ce tournage à distance était "original", même si elle avait "complètement confiance" sur le jugement de Cyril Lignac. "Finalement, [Mercotte] s'est mise à la place du téléspectateur" estimait Julia Vignali dans une interview à Télé-Loisirs fin septembre.