"Le Meilleur Pâtissier : Maxime éliminé, résumé de la demi-finale"

LE MEILLEUR PÂTISSIER 2020 – Au cours de la demi-finale du Meilleur pâtissier, Elodie a décroché son quatrième tablier bleu, tandis que Maxime a quitté le concours. Le récap.

[Mis à jour le 16 décembre 2020 à 23h36] Mercredi 16 décembre 2020, M6 a diffusé la demi-finale du Meilleur Pâtissier. Il ne restait plus que cinq candidats en lice : Bouchra, Elodie, Margaux, Reine et Maxime. Et c'est sur un thème bien singulier que les pâtissiers amateurs ont dû se départager : le rouge. Qu'il fasse référence à la passion ou à la colère, les participants au concours culinaire ont dû mettre cette couleur en valeur dans le cadre de trois épreuves : réaliser un gâteau rouge de passion pour le défi de Cyril Lignac, réussir un Cherry Cake au cours de l'épreuve technique, avant de décrire, en gâteau, ce qui les rend rouge de colère chez un de leur proche pour l'épreuve créative. Mercotte intervenant à distance après qu'un cas de coronavirus ait été détecté lors du tournage, Julia Vignali, la présentatrice, intervient aux côtés de Cyril Lignac et goûte les créations des participants.

La première épreuve du Meilleur pâtissier n'a pas été une tâche facile pour tous les candidats. Elodie a rencontré des difficultés sur le visuel de son dessert à la mousse cascara et insert figues noires, à tel point que la candidate finit en larmes une fois l'épreuve terminée : "C'était pas comme ça que je l'avais imaginé, lâche-t-elle entre deux sanglots, je suis déçue. Je pense pas que ça soit au niveau d'une demi-finale." Pour autant, ses gâteaux sont jugés très satisfaisants par le jury, et n'impactent pas son avenir dans le concours de pâtisserie. C'est néanmoins Margaux qui obtient un top sur cette épreuve, et Maxime un flop, car son gâteau, certes bon, était moins original que celui de ses concurrentes.

L'épreuve technique de cette demi-finale a également apporté son lot de complications au candidats. Reine s'est classée à la dernière position, devancée d'une place par Maxime, qui excelle d'habitude sur l'épreuve de Mercotte. Elodie s'est classée en troisième position, Margaux en seconde, et c'est Bouchra qui a remporté cette épreuve technique. L'épreuve créative a de son côté était particulièrement compliquée pour départager les candidats, puisque chacun s'en est sorti haut la main et avec de l'audace. A la fin de cette demi-finale, Elodie remporte son quatrième tablier bleu depuis le début du concours. Bouchra, Margaux et Reine se sont qualifiées pour la finale la semaine prochaine. A l'inverse, Maxime quitte le concours, à une semaine de la dernière étape : "Je suis un peu triste et déçu de partir aux portes de la finale, estime-t-il, mais je pars sur une note positive et je suis content de mon parcours. Je suis fier de moi d'être arrivé là et vive la pâtisserie !"