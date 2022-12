"Le Meilleur Pâtissier : que réserve la finale 2022 ?"

LE MEILLEUR PÂTISSIER 2022. La finale du Meilleur Pâtissier est diffusée sur M6 ce mercredi 7 décembre 2022. Qui de Manon, Benjamin ou Nils sera sacré grand gagnant de la saison ?

[Mis à jour le 7 décembre 2022 à 14h00] Le Meilleur Pâtissier touche à sa fin. M6 diffuse la finale du concours gourmand ce mercredi 7 décembre 2022, à partir de 21h10. Ils ne sont plus que trois candidats à prétendre au titre de meilleur pâtissier de la saison 11 : Manon, Benjamin et Nils. Pour les départager, Cyril Lignac et Mercotte leur ont concocté des épreuves pleines de surprises.

Au cours de cette "finale royale" du Meilleur Pâtissier 2022, les candidats devront tout d'abord réaliser un gâteaux étincelants à l'aide de la technique du glaçage miroir, à la demande de Cyril Lignac. Par la suite, Mercotte les mettra au défi de réaliser un chandelier inversé au jasmin. Enfin, Pierre Hermé, meilleur pâtissier du monde, leur demandera d'imaginer le bal de leurs rêves lors de l'épreuve créative. Qui sera le grand gagnant 2022 ?

fiche programme

Le Meilleur pâtissier est une émission culinaire diffusée sur M6 depuis le 26 novembre 2012. Au cours de ce concours de pâtisserie, des candidats amateurs doivent relever les défis culinaires lancés par Cyril Lignac et Mercotte, les deux jurés, jusqu'à arriver en finale. Le gagnant remporte chaque année l'édition de son propre livre de recettes. Le Meilleur Pâtissier est actuellement présenté par Marie Portolano, après avoir été présentée par le passé par Julia Vignali (2017-2020) et Faustine Bollaert (2012-2017). Depuis la création de l'émission française, il y a eu plusieurs déclinaisons du programme présentés sur M6 : Le Meilleur Pâtissier - spécial célébrité, qui voit des stars participer au concours, mais aussi Le Meilleur Pâtissier - Les professionnels qui est cette fois un concours de pâtissier professionnels.

Le Meilleur Pâtissier est diffusé sur M6 chaque année dès le début de l'automne, entre le mois de septembre et les fêtes de fin d'année. A partir de la saison 10, en 2021, l'émission n'est plus diffusée le mercredi, comme c'était le cas depuis le début de l'émission, mais le jeudi. En 2022, la diffusion reprend le mercredi soir, dès le 7 septembre à 21h10.