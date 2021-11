"Le Meilleur pâtissier : qui a été éliminé ce 25 novembre 2021 ?"

LE MEILLEUR PATISSIER 2021. Suite aux épreuves de cuisine en duo du Meilleur Pâtissier, Marion a quitté le concours de M6. Récap.

[Mis à jour le 26 novembre 2021 à 9h06] Dans le dernier épisode du Meilleur Pâtissier, diffusé le 25 novembre 2021 sur M6, les candidats encore en compétition ont dû s'affronter sur le traditionnel thème "50 nuances de crème", les pâtissiers amateurs ont dû cuisiner en duo. Marion et Maud ont déçu sur le défi de Cyril Lignac (réaliser un dessert autour de la banane) mais aussi sur l'épreuve technique de Mercotte. Alors qu'ils devaient raconteur une "première fois" en dessert lors de l'épreuve créative, Marion a une nouvelle fois déçu le jury et a été éliminé, les larmes aux yeux, du concours de pâtisserie. A l'inverse, Paul-Henri a brillé et a décroché le tablier bleu.

Il ne reste donc plus que sept candidats en compétition dans Le Meilleur Pâtissier. Avant le départ de Marion, six candidats avaient déjà été éliminés du Meilleur Pâtissier (sans compter les six candidats écartés à l'issue du premier épisode de qualification) : Margaux, qui avait jeté son cadeau à la poubelle, Guillaume, Méryl, Aurélie (élimination qui a choqué les internautes car la candidate avait remporté deux fois le tablier bleu), Nicolas et Anne-Loup.

fICHE PROGRAMME

Le Meilleur pâtissier est une émission culinaire diffusée sur M6 depuis le 26 novembre 2012. Au cours de ce concours de pâtisserie, des candidats amateurs doivent relever les défis culinaires lancés par Cyril Lignac et Mercotte, les deux jurés, jusqu'à arriver en finale. Le gagnant remporte chaque année l'édition de son propre livre de recettes. Le Meilleur Pâtissier est actuellement présenté par Marie Portolano, après avoir été présentée par le passé par Julia Vignali (2017-2020) et Faustine Bollaert (2012-2017).

Depuis la création de l'émission française, il y a eu plusieurs déclinaisons du programme présentés sur M6 : Le Meilleur Pâtissier - spécial célébrité, qui voit des stars participer au concours, mais aussi Le Meilleur Pâtissier - Les professionnels qui est cette fois un concours de pâtissier professionnels. La dernière saison de l'émission a été diffusée en fin d'année 2020. C'est Elodie, gérante de pizzeria venue de Mulhouse, qui a remporté cette neuvième saison.

Le Meilleur Pâtissier est diffusé sur M6 dès le de début de l'automne. La dixième saison ne déroge pas à cette règle : c'est à partir du 7 octobre 2021 à partir de 21h05 que les téléspectateurs pourront retrouver le concours de gourmandises de la sixième chaîne. Attention, l'émission n'est cependant plus diffusée le mercredi, mais le jeudi désormais.