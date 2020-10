LE MENSONGE - L'affaire Iacono est adaptée en mini-série avec Daniel Auteuil dans le premier rôle. Mais qu'a pensé le principal concerné de la fiction de France 2 ?

[Mis à jour le 5 octobre 2020 à 20h55] Par ses multiples rebondissements, l'affaire Iacono a complètement bouleversé la société française. Aujourd'hui, ce combat judiciaire d'un maire, faussement accusé de viol par son petit-fils, est adapté en série télévisée. France 2 a décidé de produire Le Mensonge, une fiction sur ce drame judiciaire qui a duré près de quinze ans, de 2000 à 2015. Daniel Auteuil prête ses traits à Claude Arbona, double fictif de Christian Iacono. Des premiers aveux du petit-fils à l'absence de présomption d'innocence, en passant par la mécanique judiciaire, l'acquittement puis le pardon, Le Mensonge revient en quatre épisodes sur cette bouleversante affaire.

Mais qu'a pensé Christian Iacono de l'adaptation du drame de sa vie sur petit écran ? L'ancien maire a été consulté par les équipes de France 2 afin que la retranscription soit la plus pudique et juste possible. Celui qui a été médecin a également pu donner son point de vue, comprenant qu'une affaire aussi vaste doit nécessairement être simplifiée pour tenir sur quatre épisodes. Au final, Christian Iacono estime auprès du Parisien que Le Mensonge est une réussite, jugeant le résultat "très bon". "L'esprit général est bien respecté. Ce n'est pas facile de résumer la complexité d'une longue situation familiale. Le réalisateur a été obligé de simplifier un peu, sinon ce serait une saga en douze épisodes. Mais il montre bien les risques d'une fausse allégation prise en compte par la justice."

Le Mensonge est une série adaptée d'un véritable drame judiciaire. L'histoire vraie derrière la fiction de France 2 est celle de Christian Iacono : l'ancien médecin et maire UMP de Vence a été accusé en 2000 de viol par son petit-fils, Gabriel. Ce dernier affirme avoir été violé alors qu'il avait 6 et 8 ans, de 1996 à 1998. Des experts relèvent des lésions suggérant des violences sexuelles sur le corps du petit garçon. Ceci, ainsi que le stress post-traumatique dont souffre l'enfant et les différentes tentatives de suicide qu'il commet, rendent ces accusations crédibles.

Christian Iacono a été condamné à deux reprises : en 2009 (il est condamné à 9 ans de prison), puis en appel, en 2011. Au total, il aura passé seize mois en prison. Mais en mai 2011, nouveau rebondissement : Christian Iacono est acquitté après que Gabriel se soit rétracté, avouant avoir menti quinze ans plus tôt. Le petit-fils, alors âgé de 20 ans, révèle dans une lettre envoyée au procureur de Grasse qu'il a été violé, mais pas par son grand-père. Cependant, il ne se souviendrait pas de l'auteur des agressions dont il aurait été victime. Lors d'un troisième procès en 2015, Gabriel Iacono révèlera n'avoir "jamais" subi de viol par une tierce personne, avouant avoir menti "pour attirer l'attention de sa famille" et puis avoir voulu "inconsciemment, faire plaisir à mon père" qui ne s'entendait pas avec lui. Finalement, Christian Iacono sera acquitté, après quinze ans à clamer son innocence.

Le Mensonge est-elle une série fidèle à l'histoire vraie des Iacono ?

Le Mensonge est une adaptation de l'affaire Christian Iacono. Si le fond de l'affaire a été repris dans l'adaptation de France 2 (un maire accusé de viols qu'il n'a pas commis par son petit-fils), la série a dû prendre certaines libertés. Comme l'explique le réalisateur Vincent Garenq au Parisien, "pour réduire quinze ans de vie, il a fallu passer par des simplifications et l'expliquer dès le départ à la famille." Par ailleurs, les noms et les lieux ont été changés : Christian Iacono s'appelle Claude Arbona sur France 2, et se retrouve maire de Castel-sur-Mer, et non de Vence comme dans la vraie vie. Son petit-fils ne s'appelle plus Gabriel, mais Lucas. Si plusieurs changements ont dû être nécessairement opérés, Christian Iacono se dit très content de cette adaptation, jugeant que "l'esprit général" de l'injustice qu'il a subi "est bien respecté".

Comment Daniel Auteuil s'est glissé dans la peau de Christian Iacono

Pour jouer une version romancée de Christian Iacono dans Le Menson, France 2 a choisi de faire appel à Daniel Auteuil, qui retrouve ici son premier rôle à la télévision après 40 ans d'absence du petit écran. "J'attendais une opportunité, une histoire convaincante, admet l'acteur dans une interview au Parisien. Cette tragédie familiale réelle est d'une grande violence. Je n'ai pas hésité quand le réalisateur Vincent Garenq me l'a proposée." Daniel Auteuil a pu consulter l'ancien maire, tandis que son petit-fils a lui aussi travaillé sur le tournage du Mensonge. "Je me suis davantage inspiré du bonheur retrouvé d'aujourd'hui, assure l'acteur, toujours au Parisien. Cela me gênait un peu d'aller leur poser des questions. Je reste dans le domaine de la fiction en sachant que ces gens existent vraiment. J'ai juste essayé d'être le plus honnête possible par rapport à eux ". Mais le comédien l'admet lui même : il ne "sait pas" comment il réagirait s'il faisait face à de telles accusations. "Quand tout est contre vous, il y a une forme d'accablement, c'est sidérant. S'énerver ne sert à rien. Ce personnage garde la raison, il fait en sorte de se défendre, cherche à savoir d'où tout cela est venu. Il était intéressant de montrer cette descente aux enfers et la force d'âme de cet homme qui garde tout son amour pour son petit-fils ".

