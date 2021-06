LES DOUZE COUPS DE MIDI. Ce lundi, Bruno est officiellement passé 3e ex aequo avec Paul au nombre de participations aux 12 coups de midi de TF1. On fait le point sur les indices de l'étoile mystérieuse.

[Mis à jour le 21 juin 2021 à 11h15] Bruno poursuit sa route dans les 12 coups de midi sur TF1. Ce dimanche, il a sécurisé sa 153e participation qui a donc lieu ce lundi. C'est un cap important puisqu'il égalise ainsi avec Paul et devient le troisième plus grand maître des 12 coups de midi de l'histoire. Il aura cependant fort à faire pour dépasser Christian Quesada et ses 193 participations ainsi qu'Eric et son record établi à 199 participations. Quoi qu'il en soit, lors de sa dernière participation, Bruno a remporté 300€ à se partager avec un téléspectateur et ajoute donc 150€ à sa cagnotte personnelle qui atteint désormais la somme de 640 374€. Face à l'étoile mystérieuse qui révèle pour l'instant un décor parisien et un divan, Bruno a proposé le nom de la comédienne Mélanie Thierry mais sans succès encore une fois. Il avait précédemment tenté les noms de Marc-Olivier Fogiel, Elsa Esnoult mais aussi Carlos.

Surnommé "Fifou Dingo" par Jean-Luc Reichmann, Bruno âgé de 29 ans est chargé d'études en publicité. Il est également un grand fan de Koh-Lanta, de l'Eurovision et de Papy fait de la résistance. Le jeune homme habite à Fontenilles, un petit village près de Toulouse et a déjà nagé avec des requins alors qu'il pensait que c'était des dauphins.

La dernière étoile mystérieuse a été découverte le 31 mai 2021 par Bruno, après plusieurs semaines de recherche dans les 12 coups de midi. Il fallait découvrir la navigatrice Maud Fontenoy dans l'énigme quotidienne des 12 coups de midi. Bruno alias "Fifou Dingo" a mis plusieurs semaines à trouver la réponse et a fini par reconnaître Fontenoy une fois son visage révélé dans l'étoile de midi.

Le classement des 12 coups de midi a été chamboulé par la participation d'Eric. Arrivé dans le jeu de Jean-Luc Reichmann le 21 novembre 2019, le maître breton l'a quitté le 19 juin 2020 après 199 participations et un total de 921 316€ de gains. Il bat Christian Quesada, qui était resté longtemps le champion toute catégorie du jeu avec 193 participations et 809 392€ de gains. A sa suite vient Paul avec 691 522€ et 153 participations, puis Bruno avec 100 participations et 423 254 € , Véronique avec très exactement 100 participations et 447 226€ de gains. Ensuite vient Léo avec 98 participations et 410 591 € de gains et enfin Timothée avec 83 participations et 353 348€ en tout.

Christian Quesada, ex-champion des 12 coups de midi, a été condamné à trois ans de prison pour "détention et diffusion d'images pédopornographiques" et "corruption de mineur". Placé en détention provisoire pendant un an, l'ancien candidat des 12 coups de midi avait reconnu les faits qui lui sont reprochés mais avait réfuté tout contact physique et toute agression sexuelle des victimes. Pour rappel, Christian Quesada a longtemps été le détenteur du record de participations (193 victoires d'affilée) et de gains (809 392€) de l'émission. Il y avait participé du 4 juillet 2016 au 14 janvier 2017.

Surnommée Zette, la voix-off du jeu Les 12 coups de midi est incarnée par Isabelle Benhadj. Arrivée six mois après le lancement des 12 coups de midi en 2010, elle avait rencontré Jean-Luc Reichmann en 1987 sur Fun Radio où elle a été animatrice. On peut entendre sa voix dans d'autres programmes de télévision comme Secrets d'Histoire sur France 2.

Comme le jeu de France 2 Tout le monde veut prendre sa place présenté par Nagui au même moment au programme TNT , Les 12 coups de midi demande aux candidats de répondre à des questions de culture générale. De son côté, Jean-Luc Reichmann tente d'en apprendre plus sur la vie des participants et insuffle du dynamisme à l'émission.

Le site MyTF1 permet de visionner les épisodes en streaming en direct de leur diffusion à la télévision. Pour les rattraper, la chaîne laisse aussi en replay les dernières diffusions pendant une semaine.