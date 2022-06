LES DOUZE COUPS DE MIDI. Ce vendredi, Alexandre s'est malencontreusement trompé face à la solution de l'étoile mystérieuse des 12 coups de midi. Pour autant, on sait désormais que c'est Camille Cottin qu'il fallait découvrir.

[Mis à jour le 10 juin 2022 à 13h09] Grosse erreur pour Alexandre dans les 12 coups de midi ce vendredi sur TF1 ! L'actuel maître de midi a dévoilé le visage de la célébrité recherchée depuis plusieurs semaines dans l'émission de Jean-Luc Reichmann mais ne l'a pas reconnue ! En effet, il n'y a plus de cases qui cache le visage de l'actrice Camille Cottin mais Alexandre a proposé le nom de Pippa Middleton, sans succès donc. Il devra attendre demain pour retenter sa chance pour débloquer la cagnotte de plus de 38 000€ promis à celui qui trouvera la solution. Ce vendredi, Alexandre a cependant ajouté 1 500€ à sa cagnotte personnelle qui atteint désormais la somme de 36 000€.

En ce qui concerne les indices, voici les explications que nous avons pu trouver à leur sujet. Le flamant rose gonflable fait référence au film Larguées dans lequel Camille Cottin joue. La couronne est probablement une référence au film Connasse, princesse des cœurs dans lequel son personnage décide de devenir altesse royale et de séduire le Prince Harry. Le bus à impériale typiquement londonien nous rappelle qu'elle a passé cinq années à Londres à l'adolescence. Le ruban aux couleurs LGBT peut être un clin d'œil au personnage d'Andréa, qu'elle campe dans la série 10 pour cent. La mappemonde peut également être une référence à sa carrière internationale puisque Camille Cottin est désormais une actrice recherchée aux Etats-Unis. En ce qui concerne le décor japonais, l'actrice a participé à une pub pour un téléphone japonais. En revanche, nous n'avons pas trouvé de connexions probantes pour la bulle.

© Capture d'écran TF1

Dans la précédente étoile mystérieuse des 12 coups de midi, il fallait trouver Philippe Lellouche. Le décor de station de métro londonienne faisait référence à sa pièce de théâtre L'Appel de Londres, qu'il a écrite puis jouée. Le micro de journaliste était un rappel qu'il a fait des études de journalisme. Le transistor était une référence à sa carrière à la radio, notamment à ses débuts sur France Inter et à son émission sur RMC jusqu'en 2020. Le pneu nous rappelait qu'il a animé l'émission automobile Top Gear France. Quant au paquebot, il s'agissait d'une référence à son rôle dans le film Bienvenue à bord, comédie qui se déroule sur un bateau de croisière. Le set de maquillage avait rapport avec sa compagne, Vanessa Boisjean, qui est maquilleuse professionnelle. Enfin, la chaise-bébé se référait au fait qu'il est papa de quatre enfants.

© Capture d'écran TF1

En savoir plus

Le classement des 12 coups de midi a été chamboulé par la participation de Bruno. Arrivé dans le jeu de Jean-Luc Reichmann le 20 janvier novembre 2021, le maître l'a quitté le 5 octobre 2021 après 252 participations avec un total de 1 026 107€. Il bat ainsi Eric et ses 199 participations et un total de 921 316€ de gains. Troisième, Christian Quesada, qui était resté longtemps le champion toute catégorie du jeu avec 193 participations et 809 392€ de gains. Puis vient Paul avec 691 522€ et 153 participations, ainsi que Véronique avec très exactement 100 participations et 447 226€ de gains. Ensuite vient Léo avec 98 participations et 410 591 € de gains et enfin Timothée avec 83 participations et 353 348€ en tout.