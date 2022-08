LES DOUZE COUPS DE MIDI. Stéphane a découvert le visage de Jean-Pierre Darroussin dans l'étoile mystérieuse des 12 Coups de midi. On vous explique les indices qui nous devaient nous mener à cette solution.

[Mis à jour le 23 août 2022 à 12h50] Ca y est ! Il n'y a plus de cases pour cacher la personnalité à trouver dans l'étoile mystérieuse des 12 coups de midi. C'est Stéphane, actuel maître des 12 coups de midi depuis son arrivée ce week-end, qui a révélé lors de l'étape du coup de maître l'ultime case qui cachait le visage du comédien Jean-Pierre Darroussin. Pour sa quatrième participation, Stéphane a remporté 3 000€ à se partager avec un téléspectateur soit 1 500€ de plus pour sa cagnotte personnelle. En trouvant la solution de l'étoile mystérieuse, Stéphane s'adjuge également les gains de la cagnotte de l'étoile de midi d'un total de 28 054€. La cagnotte totale de Stéphane atteint désormais la somme de 35 104€. Pour rappel, Stéphane n'est présent dans les 12 coups de midi que depuis quatre jours ! Ci-dessous, découvrez les explications des indices qui devaient nous mener à Jean-Pierre Darroussin dans l'étoile mystérieuse.

© Capture d'écran TF1

Le mardi 23 août 2022, Stéphane a découvert la solution de l'étoile mystérieuse des 12 coups de midi en révélant le visage de l'acteur Jean-Pierre Darroussin. Ci-dessous, les explications concernant la solution de l'étoile de midi.

Les tasses à café : référence au film Un air de famille

Le scooter : référence à son premier job en tant que livreur de journaux,

Le magnéto : référence à la série Le Bureau des Légendes

Le décor de jardin avec la table de ping pong : référence au film Les Meilleurs Copains

Le chapeau de paille : référence au film Le Cœur des Hommes.

En savoir plus

Le classement des 12 coups de midi a été chamboulé par la participation de Bruno. Arrivé dans le jeu de Jean-Luc Reichmann le 20 janvier novembre 2021, le maître l'a quitté le 5 octobre 2021 après 252 participations avec un total de 1 026 107€. Il bat ainsi Eric et ses 199 participations et un total de 921 316€ de gains. Troisième, Christian Quesada, qui était resté longtemps le champion toute catégorie du jeu avec 193 participations et 809 392€ de gains. Puis vient Paul avec 691 522€ et 153 participations, ainsi que Véronique avec très exactement 100 participations et 447 226€ de gains. Ensuite vient Léo avec 98 participations et 410 591 € de gains et enfin Timothée avec 83 participations et 353 348€ en tout.