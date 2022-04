LES DOUZE COUPS DE MIDI. Ce mardi, Sylvie a une nouvelle fois fait une très belle émission dans les 12 coups de midi. Serait-elle en train de s'imposer comme une nouvelle championne du programme ?

[Mis à jour le 27 avril 2022 à 11h41] Ce mardi, Sylvie fêtait sa troisième participation aux 12 coups de midi sur TF1. Une émission à haut risque pour la toute nouvelle maîtresse de midi puisqu'elle doit encore faire ses preuves pour que les autres candidats aient trop peur d'elle pour la provoquer en duel. Elle est cependant arrivée à l'étape du coup de maître avec 20 000€ de gains potentiels et a réalisé un superbe sans-faute ! Voilà qui lui permet d'ajouter 10 000€ à sa cagnotte personnelle qui s'élève désormais à 25 150€, tout de même. L'étoile mystérieuse, pour l'instant, ne révèle que peu d'information puisqu'elle ne présente qu'un indice précis : le décor d'une station de métro à Londres. Face à cet indice esseulé, Sylvie a proposé le nom de Jean-Paul Belmondo mais sans succès à ce stade.

le marché Bonsecours à Montréal : la première victoire de Lewis Hamilton au grand prix de F1 a eu lieu à Montréal

une feuille de palmier : sa famille est en partie originaire des Caraïbes

un mégaphone : c'est une figure de Black Lives Matter

un Ara bleu du Brésil : en référence à Sao Paulo où il a été sacré champion de F1 en 2008

le chiffre 7 car il a été sept fois champion du monde

Le classement des 12 coups de midi a été chamboulé par la participation de Bruno. Arrivé dans le jeu de Jean-Luc Reichmann le 20 janvier novembre 2021, le maître l'a quitté le 5 octobre 2021 après 252 participations avec un total de 1 026 107€. Il bat ainsi Eric et ses 199 participations et un total de 921 316€ de gains. Troisième, Christian Quesada, qui était resté longtemps le champion toute catégorie du jeu avec 193 participations et 809 392€ de gains. Puis vient Paul avec 691 522€ et 153 participations, ainsi que Véronique avec très exactement 100 participations et 447 226€ de gains. Ensuite vient Léo avec 98 participations et 410 591 € de gains et enfin Timothée avec 83 participations et 353 348€ en tout.