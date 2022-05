LES DOUZE COUPS DE MIDI. Ce week-end, les 12 coups de midi ont changé de maître. On a également pu découvrir une nouvelle étoile mystérieuse dont voici le premier indice.

[Mis à jour le 16 mai 2022 à 11h45] Ce dimanche, le jeune Enzo a été éliminé des 12 coups de midi après deux participations et 500€ récoltés dans sa cagnotte. C'est Jessica qui l'a remplacé et a inauguré son compteur de coups de maître avec 10 000€ remportés à se partager avec un téléspectateur. Sa cagnotte personnelle s'élève désormais à 5 000€. Elle a également étrenné une nouvelle étoile mystérieuse dans l'émission de Jean-Luc Reichmann. On y distingue un décor qui pourrait être une maison de style japonais. Face à l'énigme quotidienne, Jessica a proposé le nom du chanteur Calogero mais sans succès pour le moment. Reste désormais à savoir si Jessica restera suffisamment longtemps dans la course pour découvrir la solution de l'étoile mystérieuse ou non. Sachez quoi qu'il en soit que, la semaine dernière, Marion a trouvé Philippe Lellouche derrière l'étoile de midi et remporté sa cagnotte avant d'être éliminée du jeu de TF1.

© Capture d'écran TF1

Dans la précédente étoile mystérieuse des 12 coups de midi, il fallait trouver Philippe Lellouche. Le décor de station de métro londonienne faisait référence à sa pièce de théâtre L'Appel de Londres, qu'il a écrite puis jouée. Le micro de journaliste était un rappel qu'il a fait des études de journalisme. Le transistor était une référence à sa carrière à la radio, notamment à ses débuts sur France Inter et à son émission sur RMC jusqu'en 2020. Le pneu nous rappelait qu'il a animé l'émission automobile Top Gear France. Quant au paquebot, il s'agissait d'une référence à son rôle dans le film Bienvenue à bord, comédie qui se déroule sur un bateau de croisière. Le set de maquillage avait rapport avec sa compagne, Vanessa Boisjean, qui est maquilleuse professionnelle. Enfin, la chaise-bébé se référait au fait qu'il est papa de quatre enfants.

© Capture d'écran TF1

En savoir plus

Le classement des 12 coups de midi a été chamboulé par la participation de Bruno. Arrivé dans le jeu de Jean-Luc Reichmann le 20 janvier novembre 2021, le maître l'a quitté le 5 octobre 2021 après 252 participations avec un total de 1 026 107€. Il bat ainsi Eric et ses 199 participations et un total de 921 316€ de gains. Troisième, Christian Quesada, qui était resté longtemps le champion toute catégorie du jeu avec 193 participations et 809 392€ de gains. Puis vient Paul avec 691 522€ et 153 participations, ainsi que Véronique avec très exactement 100 participations et 447 226€ de gains. Ensuite vient Léo avec 98 participations et 410 591 € de gains et enfin Timothée avec 83 participations et 353 348€ en tout.