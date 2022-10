LES DOUZE COUPS DE MIDI. Ce lundi, Stéphane a découvert le visage de Manu Payet dans l'étoile mystérieuse. Explications des indices qui nous mettaient sur la voie.

[Mis à jour le 18 octobre 2022 à 11h29] Solide, Stéphane s'est imposé ce lundi dans sa 59e participation aux 12 coups de midi. L'artisan fondeur venu de Haute Marne s'est arrogé une nouvelle victoire malgré les nombreuses provocations en duel. Il faut dire que l'étoile mystérieuse ne tenait plus qu'à deux cases ! Les autres candidats ont dont tout tenté pour l'éliminer et obtenir la cagnotte. Mais Stéphane a tenu bon et s'est même permis de gagner 3 000€ à se partager avec un téléspectateur soit 1 500€ pour sa cagnotte personnelle. Il a par ailleurs révélé le visage du comédien Manu Payet qu'il a tout de suite reconnu. Donnant la bonne réponse à l'énigme de l'étoile de midi, Stéphane a donc remporté les cadeaux qui se trouvaient dans la cagnotte ! Au total, l'actuel maître de midi cumule désormais 261 402€ de gains ! Ci-dessous, découvrez les explications des indices concernant l'étoile mystérieuse que Stéphane vient de trouver.

Le lundi 17 octobre 2022, Stéphane a découvert la solution de l'étoile mystérieuse des 12 coups de midi en révélant le visage de de l'acteur Manu Payet notamment connu pour ses rôles dans Radiostars ou encore Budapest.

La Muraille de Chine : il est la voix de Po dans Kung Fu Panda

La pomme : il a joué dans le film Nous York (aussi connu sous le nom de la grosse pomme)

Le nœud papillon : il a présenté la cérémonie des César en 2018

L'éléphant : il a été en pensionnat en Afrique du Sud

La noix de coco : il est né sur l'île de la Réunion

L'ours rose : il est papa d'une petite fille

La tablette : référence au film Selfie

Le micro : il a débuté en tant que présentateur radio

Le classement des 12 coups de midi a été chamboulé par la participation de Bruno. Arrivé dans le jeu de Jean-Luc Reichmann le 20 janvier novembre 2021, le maître l'a quitté le 5 octobre 2021 après 252 participations avec un total de 1 026 107€. Il bat ainsi Eric et ses 199 participations et un total de 921 316€ de gains. Troisième, Christian Quesada, qui était resté longtemps le champion toute catégorie du jeu avec 193 participations et 809 392€ de gains. Puis vient Paul avec 691 522€ et 153 participations, ainsi que Véronique avec très exactement 100 participations et 447 226€ de gains. Ensuite vient Léo avec 98 participations et 410 591 € de gains et enfin Timothée avec 83 participations et 353 348€ en tout.