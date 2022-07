LES DOUZE COUPS DE MIDI. L'étoile mystérieuse des 12 coups de midi se dévoile toujours plus de jour en jour. On fait le point sur l'énigme quotidienne du jeu de TF1.

[Mis à jour le 20 juillet 2022 à 11h43] Ce mardi, Yaël fêtait sa 17e participation aux 12 coups de midi de Jean-Luc Reichmann. Le brancardier, qui a expliqué qu'il doit son prénom à sa mère, a été provoqué en duel une fois dans l'émission mais s'en est sorti. Il est arrivé à l'étape du coup de maître avec 20 000€ de gains potentiels mais, chutant par deux fois, a dû se contenter de 200€ de gains à se partager avec un téléspectateur. Sa cagnotte personnelle grimpe donc de 100€ et atteint la somme de 57 550€. L'étoile mystérieuse (que nous vous proposons de découvrir ci-dessous) révèle trois indices importants : un paysage désertique, un avion de ligne et un parapluie rouge. Face à l'énigme, Yaël propose encore et toujours un nom de musicien : Calogero cette fois, mais sans succès à nouveau. Retrouvez ci-dessous l'étoile mystérieuse telle qu'on l'a vue lors de la dernière émission des 12 coups de midi pour rechercher la solution.

Dans la précédente étoile mystérieuse des 12 coups de midi, il fallait trouver Camille Cottin. En ce qui concerne les indices, voici les explications que nous avons pu trouver à leur sujet. Le flamant rose gonflable fait référence au film Larguées dans lequel Camille Cottin joue. La couronne est probablement une référence au film Connasse, princesse des cœurs dans lequel son personnage décide de devenir altesse royale et de séduire le Prince Harry. Le bus à impériale typiquement londonien nous rappelle qu'elle a passé cinq années à Londres à l'adolescence. Le ruban aux couleurs LGBT peut être un clin d'œil au personnage d'Andréa, qu'elle campe dans la série 10 pour cent. La mappemonde peut également être une référence à sa carrière internationale puisque Camille Cottin est désormais une actrice recherchée aux Etats-Unis. En ce qui concerne le décor japonais, l'actrice a participé à une pub pour un téléphone japonais.

Le classement des 12 coups de midi a été chamboulé par la participation de Bruno. Arrivé dans le jeu de Jean-Luc Reichmann le 20 janvier novembre 2021, le maître l'a quitté le 5 octobre 2021 après 252 participations avec un total de 1 026 107€. Il bat ainsi Eric et ses 199 participations et un total de 921 316€ de gains. Troisième, Christian Quesada, qui était resté longtemps le champion toute catégorie du jeu avec 193 participations et 809 392€ de gains. Puis vient Paul avec 691 522€ et 153 participations, ainsi que Véronique avec très exactement 100 participations et 447 226€ de gains. Ensuite vient Léo avec 98 participations et 410 591 € de gains et enfin Timothée avec 83 participations et 353 348€ en tout.