[Mis à jour le 30 avril 2021 à 12h47] Bruno a franchi un cap symbolique dans les 12 coups de midi et devient le quatrième champion de l'émission de TF1. Lors de sa dernière participation, vendredi 30 avril 2021, Bruno a validé sa 101e participation, dépassant Véronique en nombre de participations dans le classement des maîtres de midi. Celui que Jean-Luc Reichmann surnomme "Fifou Dingo" a réalisé un coup de maître de 10 000 euros, ce qui permet à sa cagnotte d'atteindre les 428 254€.

Mais Bruno continue de buter sur l'étoile mystérieuse. Voici les indices qui sont actuellement en sa possession : un décor rappelant au candidat un décor égyptien ou grec, mais également une vue sur une petite ville, une pendule, une statue de roi mage, un cycliste, un canotier, un tonneau et un masque de Toutânkhamon. Le champion de midi a proposé le nom de Dalida, mais sans succès une fois encore. D'après ces indices, il pourrait peut-être s'agir du chanteur Marcel Amont. Auparavant, Bruno avait proposé les noms de Tomer Sisley, Hélène Fougerolles, Jérémie Renier, Benoît Poelvoorde, Thierry Ardisson, Carole Bouquet, Charles Aznavour, Stéphane Bern, Meryl Streep, Christian Clavier, Tony Parker, Adriana Karembeu, Fanny Ardant, Emmanuel Béart, Jennifer Aniston, Matt Pokora, Pascal Obispo et Alain Delon.

Surnommé "Fifou Dingo" par Jean-Luc Reichmann, Bruno âgé de 29 ans est chargé d'études en publicité. Il est également un grand fan de Koh-Lanta, de l'Eurovision et de Papy fait de la résistance. Le jeune homme habite à Fontenilles, un petit village près de Toulouse et a déjà nagé avec des requins alors qu'il pensait que c'était des dauphins.

La dernière étoile mystérieuse a été découverte le 8 avril 2021 par Bruno, après plusieurs semaines de recherche dans les 12 coups de midi. Il fallait découvrir Thomas Dutronc grâce aux indices suivant :

La châtaigne car il vit en Corse

Les pop-corns car il a joué au cinéma et écrit des musiques de films

Le studio de photographie car il était passionné de photo avant de découvrir la musique

le rocking chair car il a écrit une chanson qui porte ce nom pour le générique du film "Toutes les filles sont folles"

l'Armure de chevalier car il est fait Chevalier de l'ordre des Arts et des lettres en 2010

Le classement des 12 coups de midi a été chamboulé par la participation d'Eric. Arrivé dans le jeu de Jean-Luc Reichmann le 21 novembre 2019, le maître breton l'a quitté le 19 juin 2020 après 199 participations et un total de 921 316€ de gains. Il bat Christian Quesada, qui était resté longtemps le champion toute catégorie du jeu avec 193 participations et 809 392€ de gains. A sa suite vient Paul avec 691 522€ et 153 participations, puis Bruno avec 100 participations et 423 254 € , Véronique avec très exactement 100 participations et 447 226€ de gains. Ensuite vient Léo avec 98 participations et 410 591 € de gains et enfin Timothée avec 83 participations et 353 348€ en tout.

Christian Quesada, ex-champion des 12 coups de midi, a été condamné à trois ans de prison pour "détention et diffusion d'images pédopornographiques" et "corruption de mineur". Placé en détention provisoire pendant un an, l'ancien candidat des 12 coups de midi avait reconnu les faits qui lui sont reprochés mais avait réfuté tout contact physique et toute agression sexuelle des victimes. Pour rappel, Christian Quesada a longtemps été le détenteur du record de participations (193 victoires d'affilée) et de gains (809 392€) de l'émission. Il y avait participé du 4 juillet 2016 au 14 janvier 2017.

Surnommée Zette, la voix-off du jeu Les 12 coups de midi est incarnée par Isabelle Benhadj. Arrivée six mois après le lancement des 12 coups de midi en 2010, elle avait rencontré Jean-Luc Reichmann en 1987 sur Fun Radio où elle a été animatrice. On peut entendre sa voix dans d'autres programmes de télévision comme Secrets d'Histoire sur France 2.

Comme le jeu de France 2 Tout le monde veut prendre sa place présenté par Nagui au même moment au programme TNT , Les 12 coups de midi demande aux candidats de répondre à des questions de culture générale. De son côté, Jean-Luc Reichmann tente d'en apprendre plus sur la vie des participants et insuffle du dynamisme à l'émission.

Le site MyTF1 permet de visionner les épisodes en streaming en direct de leur diffusion à la télévision. Pour les rattraper, la chaîne laisse aussi en replay les dernières diffusions pendant une semaine.